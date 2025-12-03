Harmonic y Normann Engineering alcanzan un hito importante con 20 despliegues de banda ancha en Europa

SAN JOSE, California, y VIENA, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ: HLIT) y Normann Engineering anunciaron hoy un hito importante en su colaboración estratégica, celebrando 20 despliegues exitosos de banda ancha con operadores líderes en toda Europa. Esta alianza aúna la plataforma de banda ancha virtualizada cOS™ de Harmonic, líder en la industria, y su conjunto de dispositivos de red con la experiencia en ingeniería de confianza de Normann Engineering para ayudar a los operadores a modernizar sus redes, acelerar los despliegues de banda ancha de última generación y ofrecer experiencias de abonado excepcionales en mercados altamente competitivos, como Austria y Alemania.

"Nos enorgullece asociarnos con Harmonic para ofrecer soluciones transformadoras que aceleren la comercialización de servicios de banda ancha y permitan a los operadores acceder a nuevas fuentes de ingresos", afirmó Frank Normann, consejero delegado de Normann Engineering. "Las innovaciones revolucionarias de Harmonic en DOCSIS y fibra, respaldadas por nuestra amplia experiencia regional en la implementación de la plataforma cOS durante varios años, garantizan que los operadores puedan satisfacer la creciente demanda de banda ancha de manera eficiente".

Acelerando la transformación de la banda ancha en toda Europa

Harmonic y Normann Engineering ayudan a los operadores a aprovechar al máximo la innovación tecnológica, la madurez del mercado y la eficiencia de la plataforma cOS. Esta colaboración simplifica la evolución de la red de banda ancha, ofreciendo a los operadores una ruta de migración clara a DOCSIS y fibra óptica de última generación. Juntas, las empresas permiten a los proveedores de servicios de banda ancha ampliar su alcance, maximizar las inversiones en infraestructura existentes y ofrecer servicios diferenciados y preparados para el futuro, a la vez que reducen los requisitos de hardware y energía, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad.

El equipo de ingenieros certificados por cOS de Normann Engineering aporta una profunda experiencia técnica para garantizar una implementación fluida, excelencia operativa y éxito continuo del cliente.

"Normann Engineering es el socio con más años de servicio de Harmonic y un colaborador clave en nuestra misión de dotar a los proveedores de servicios de banda ancha con soluciones que optimizan las operaciones, reducen los costes y mejoran la calidad de la experiencia", afirmó Stefan Meier, vicepresidente de ventas de banda ancha en Europa de Harmonic. "Nuestro éxito conjunto subraya el poder de la colaboración para impulsar la transformación real de la banda ancha en toda Europa".

Impulsando el éxito del operador mediante la colaboración

Con 20 implementaciones y en aumento, Harmonic y Normann Engineering continúan impulsando la innovación en banda ancha en toda Europa, ayudando a los operadores a brindar la conectividad confiable y de alta velocidad que demandan los suscriptores de hoy.

"Asociarnos con Harmonic y Normann Engineering ha sido un punto de inflexión en nuestra implementación de servicios de fibra", afirmó Steffen Raatz, director de tecnología de neu-medianet. "La plataforma cOS y los dispositivos PON de Harmonic, junto con la experta integración y el soporte técnico permanente de Normann, nos permitieron reducir el tiempo de comercialización de nuevos servicios de fibra en más de un 70 %, una clara ventaja para nosotros y nuestros clientes".

"La experiencia conjunta de Harmonic y Normann Engineering nos ha dado resultados comerciales tangibles. Con la solución cOS, hemos ganado la flexibilidad para escalar la capacidad según la demanda y hemos reducido significativamente los costes operativos", afirmó Martin Woitag, director de tecnología de MDCC. "El soporte local y la experiencia de implementación de Normann garantizaron una transición fluida a una red basada en software, lo que nos permitió ofrecer experiencias de banda ancha de mayor calidad con mayor agilidad".

Harmonic es líder en participación de mercado en equipos de banda ancha por cable, CMTS virtuales y DAA, según Dell'Oro Group, la fuente fiable de información de mercado sobre las industrias de telecomunicaciones, redes y TI de centros de datos. La plataforma cOS líder en el mercado de la compañía impulsa servicios de banda ancha de última generación a través de casi 38 millones de dispositivos CPE en todo el mundo para operadores líderes en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia.

