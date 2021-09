Haus Laboratories Makeup By Lady Gaga stellt die Love For Sale Shadow Palette vor - neue Hochleistungsformeln, die farbechte Farben liefern und eine Hommage an eine besondere Freundschaft, ein Jazz-Duett-Album und eine klassische Glam-Ära darstellen

Lady Gagas Kosmetikmarke Haus Laboratories stellt die neue, luxuriös pigmentierte Love For Sale Shadow Palette vor. Die vielseitige Palette aus samtig matten, schimmernden und mehrdimensionalen Metallic-Tönen sowie einem universellen „Champagner"-Topper erweckt Lady Gagas und Tony Bennetts gemeinsame Liebe zum Jazz durch den künstlerischen Ausdruck des Make-ups zum Leben. Mit ihren nagelneuen, hochwertigen Formeln und ihrem hohen Tragekomfort in universell schmeichelhaften Farben stellt diese limitierte Palette eine Weiterentwicklung für die Marke dar. Die Love For Sale Shadow Palette erscheint im Vorfeld des am 1. Oktober erscheinenden gleichnamigen Albums der langjährigen Freunde Tony Bennett und Lady Gaga, auf dem die beiden das Cole Porter Songbook musikalisch umsetzen.

Die in Italien entwickelten Hochleistungspigmente sorgen für einen deckenden Look mit ultimativer Farbintensität. Was Sie in den Tiegeln sehen, ist auch das, was Sie bekommen - die ultraluxuriösen, cremigen Texturen wurden mit der Presstechnologie entwickelt, um die Farbaffinität zu optimieren. Sie brauchen nur einen Wisch, um eine unvergleichliche, farbechte und haftende Verbindung zwischen Tiegel und Haut mit minimalem Fallout zu erzielen. Die vegane und tierversuchsfreie Formel ist in 18 Nuancen erhältlich, die von matten Farbtönen über irisierenden, perlmuttartigen Schimmer bis hin zu außergewöhnlichen Metallic-Effekten reichen und für einen ätherischen Glanzeffekt auf ALLEN HAUTTÖNEN sorgen. Mit einer aufbaubaren Deckkraft und einer auf der Haut schmelzenden Formel, die sich mühelos verblenden lässt, lassen sich die Lidschatten nahtlos auftragen, um die Augen zu verwandeln und endlose, universell schmeichelnde Looks zu kreieren. Die vielseitig einsetzbaren Farbtöne können als Highlighter, Lidschatten oder Eyeliner aufgetragen werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar.

Gründerin Lady Gaga kommentierte: „Haus Labs lädt Sie ein, mit den hochwirksamen, formulierten Lidschatten meiner neuen, limitierten Love For Sale Shadow Palette zum GLAM zurückzukehren. Genau wie ich, kommen diese Schatten aus Italien. Diese Palette mit achtzehn Tönen enthält alle Farben, die man sich für eine klassische ‚Tag-und-Nacht'-Verwandlung wünschen kann, und ist meine erste Wahl für alle meine aktuellen Looks - von der Bühne bis zum Alltag. Diese Palette wurde mit Liebe hergestellt, ist vegan und tierversuchsfrei und wurde von meinem neuen Jazz-Duett-Album mit Tony Bennett, ‚Love For Sale', inspiriert Ich habe einige der Farbtöne nach weiblichen Jazz-Ikonen benannt, zu denen ich immer aufgeschaut habe, zusammen mit einigen der Lieder, die sie seit Jahrzehnten gesungen haben. Wie ich immer sage: Man muss kein Künstler sein, um wie Kunst auszusehen, oder ein Sänger, um sich die Seele aus dem Leib zu singen. Lebe einfach farbenfroh."

Lady Gaga hat ihre Bewunderung für diese Palette von Anfang bis Ende unter Beweis gestellt, angefangen bei der innovativen Formel und der Zusammenstellung der Farbpalette aus über 100 Farbtönen bis hin zur Benennung der endgültigen Farbtöne „Etta", „Billie", „Dream Dancing", „I Get a Kick Out of You" und des Titeltracks „Love For Sale", der sicherlich ein Fan-Favorit sein wird. Die Namen der Farbtöne wurden von Jazzmusikern und Cole Porter-Songs inspiriert, die auf dem neuen Album zu hören sind. Gaga wählte jeden Namen der Lidschatten sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass die Verbraucherinnen genauso begeistert von den Farbtönen sind wie sie selbst.

Mit leistungsstarken Formeln, Texturen und einer Reihe von Farbtönen bietet die Palette eine hervorragende Leistung und Haltbarkeit - und die Gründerin Lady Gaga kann das bestätigen. Haus Laboratories Global Artistry Director und langjährige Make-up-Künstlerin Sarah Tanno hat mit der Palette Gagas neueste auffällige Looks kreiert. Von der Bühne über die Leinwand bis hin zur Straße haben Tanno und Gaga diese Palette einem ultimativen Test unterzogen und die vielseitige Palette für jeden Make-up-Look verwendet, von ihren jüngsten täglichen Showstopp-Looks auf den Straßen von New York bis hin zu ihren letzten Konzerten mit dem legendären Sänger Tony Bennett in der Radio City Music Hall letzten Monat.

„Mit den verschiedenen Formulierungen in der Palette können Sie Hunderte von Looks kreieren, von alltäglich bis künstlerisch", erklärt Sarah Tanno, Global Artistry Director bei Haus Labs.

Profi-Tipp: Da der schimmernde Topper „Do I Love You" ohne Basis ist, kann er allein oder mit anderen Farbtönen getragen werden, um den Glam-Faktor zu erhöhen. Streichen Sie den Topper „Do I Love You" mit dem Finger oder einem Pinsel über Ihre Augenlider, um Ihren Look auf das nächste Level zu bringen.

Die Love For Sale Shadow Palette wird ab dem 28. September 2021 auf HausLabs.com und Amazon.com erhältlich sein. Für jede auf hauslabs.com verkaufte „Love For Sale"-Palette in limitierter Auflage spendet Haus Labs 1 Dollar an Tony Bennett und Susan Benedettos Exploring the Arts Organization zur Unterstützung ihrer Mission, das Leben der Jugend durch Kunsterziehung zu verändern.

HAUS LABORATORIES // @hauslabs // www.hauslabs.com // #hauslabs

Haus Laboratories wurde 2019 von der Künstlerin und kreativen Visionärin Lady Gaga ins Leben gerufen und ist eine globale, digital-native Make-up-Marke, die Kunst, Farbe und Selbstliebe zelebriert - mit der Überzeugung, dass Schönheit darin besteht, wie man sich selbst sieht (und nicht, wie andere einen sehen). Das Ziel der Marke ist es, durch Make-up zu stärken und zu erheben und die Born This Way Stiftung . Haus Labs ist bekannt für seine kultigen, unaufhaltsamen Eyeliner mit langer Haltbarkeit in Form von Flüssig-, Mikrospitzen-, Kajal- und Gelstiften, seine bei den Fans beliebten Lippenstifte, die Le Monster Matte Lip Crayons und die preisgekrönten The Edge Precision Brow Pencils sowie die ultrafeuchtigkeitsspendenden PhD Hybrid Lip Oils. ALLE Produkte sind Made with Kindness: 100% vegan und frei von Tierquälerei. Haus Laboratories Make-up wird exklusiv verkauft bei amazon.de und hauslabs.de . Unser Haus, Ihre Regeln. Nehmen Sie an der Unterhaltung teil: #hauslabs @hauslabs

Informationen zu Exploring the Arts

ETA wurde 1999 von dem legendären amerikanischen Sänger und Maler Tony Bennett und seiner Frau Susan Benedetto, einer ehemaligen Lehrerin an einer öffentlichen Schule, gegründet und ist eine gemeinnützige 501c3-Organisation, die öffentliche Mittel- und Oberschulen in New York City und Los Angeles County unterstützt.

Inspiriert durch den Erfolg der Frank Sinatra School of the Arts (ETAs Vorzeigepartnerschule, gegründet von Tony und Susan), erweiterte die Organisation ihre Programme, um eine wachsende Zahl von Partnerschulen zu unterstützen, die Unterstützung benötigen.

Im Mittelpunkt der Arbeit von ETA steht die Vision, Jugendlichen, die mit strukturellen Hindernissen konfrontiert sind, mehr Ressourcen und Chancen im Bereich der Kunst zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636657/LFS_Official_HausLabs_Palette_V1_crop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636652/LFS_Official_HausLabs_MCM_Swatches_Shot_5_crop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636653/LFS_Official_HausLabs_Palette_4Crushed_crop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636654/LFS_Official_HausLabs_Palette_4Pans_crop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636656/LFS_Official_HausLabs_Palette_Shot_4_crop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636660/LFS_Official_HausLabs_Piano_Palette_Shot2_crop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636663/LFS_Official_HausLabs_Palette_V2_crop.jpg

