Hazlo realidad: Snapmaker celebra su quinto aniversario

Al reflexionar sobre los cinco años en el negocio, Daniel Chen, director ejecutivo de la empresa, señaló: "Me enorgullece lo que hemos logrado en los últimos cinco años. Es un hito que le demuestra a nuestro equipo, usuarios y socios que el trabajo que realizamos es valioso. No habríamos llegado tan lejos sin su apoyo inquebrantable, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra gratitud y celebrar juntos este importante momento".

"Nuestro concepto de marca ha pasado de "hacer cualquier cosa" a "hacer algo maravilloso" a lo largo de los años. Al principio, esperábamos facultar a cada usuario con la capacidad de hacer cualquier cosa. Sin embargo, la vida es corta; el tiempo y la energía de que disponemos para enfocarnos en lo que nos apasiona son limitados".

Para celebrar su quinto aniversario, Snapmaker llevará a cabo una serie de eventos con el tema "Make It Happen" (hazlo realidad) de agosto a octubre, en un esfuerzo por compartir con sus usuarios y socios los hitos y desafíos de los últimos 5 años, a la vez que espera con ansias obtener futuras oportunidades. La campaña de celebración consiste en eventos en línea para interactuar con los usuarios y ganar premios especiales, una venta global de aniversario para ofrecer atractivos descuentos y una fiesta virtual.

Como parte de la celebración, Snapmaker también hará un aporte benéfico a la protección animal, la educación STEAM y la sostenibilidad. Además, también se lanzará un sitio web con motivo del quinto aniversario para interactuar con diferentes partes, compartir la historia de Snapmaker, conocer el mensaje del director ejecutivo y los detalles de los eventos.

En el futuro, como comentó Daniel: "Hemos visto un crecimiento y desarrollo excepcionales durante los últimos 5 años, pero aún queda un largo camino por recorrer. A continuación, seguiremos posibilitando el acceso a las herramientas para los consumidores regulares con tecnología de ingeniería a fin de empoderar a cada persona a disfrutar de hacer, y de hacer algo maravilloso".

Snapmaker es una empresa innovadora y de rápido crecimiento que se dedica al desarrollo de máquinas de fabricación digital de escritorio. Snapmaker se enfoca en la impresión 3D, grabado láser y tecnologías de tallado CNC, y desarrolla máquinas de escritorio 3D multifuncionales, modulares y de alta calidad.

