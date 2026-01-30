HCLSoftware Tech Trends 2026: KI-Autonomie wird das selbstfahrende Unternehmen revolutionieren

SANTA CLARA, Kalifornien, und NOIDA, Indien, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, hat diesen Monat seinen Bericht „Tech Trends 2026" vorgestellt. Basierend auf achtmonatiger strukturierter Forschung und Erkenntnissen von 173 Unternehmensführern signalisiert der Bericht einen definitiven Wandel in der digitalen Landschaft: Autonome Intelligenz, nicht nur die Einführung von Technologie, sorgt für Wettbewerbsvorteile.

Wichtigste Erkenntnisse

KI-Agenten und autonome Systeme zeigen weltweit die stärkste Zugkraft. 76 % der Führungskräfte geben diesen Systemen Priorität, wobei 81 % der Unternehmen Live- oder Pilotinitiativen melden. Allerdings ist Governance für 25 % der Unternehmen das „fehlende Glied".

84 % der Befragten erwarten, dass AI-beschleunigtes Low-Code/No-Code innerhalb von 18 Monaten seine volle Verbreitung erreichen wird, während das „ Service-as-Software ™ "-Modell (SaS) das traditionelle SaaS rasch verdrängt.

Ethik und Infrastruktur wandern aus den IT-Silos in die Vorstandsetagen. 79 % der Führungskräfte bestätigen, dass heute bereits Rahmenwerke für verantwortungsvolle KI aktiv sind, 88 % prüfen die Bereitschaft für Post-Quanten-Kryptografie (PQC) und 60 % rechnen innerhalb von drei Jahren mit der Bereitschaft für 6G.

Warum das wichtig ist

Da sich KI von Assistenten zu autonomen Agenten entwickelt, können Systeme zunehmend Arbeiten von Anfang bis Ende initiieren, ausführen und abschließen – wodurch Unternehmen zu einem neuen „selbstfahrenden" Betriebsmodell übergehen. In diesem Umfeld wird digitale Souveränität zu einer strategischen Notwendigkeit: Sie ist die Kontrollschicht, die eine globale Skalierung ermöglicht und gleichzeitig die regionale Compliance, die Datenintegrität und das Vertrauen der Stakeholder schützt. Unternehmen, die Governance-by-Design aufbauen, werden ihre Autonomie mit Zuversicht skalieren; diejenigen, die dies nicht tun, riskieren fragmentierte Abläufe und eine Aushöhlung der Verantwortlichkeit.

HCLSoftwares Tech Trends 2026 argumentiert, dass die zentrale Herausforderung nicht in der Einführung von Autonomie liegt, sondern in ihrer Gestaltung – integriert über Erfahrung, Daten und Abläufe hinweg –, damit Autonomie zu einer zuverlässigen Systemeigenschaft wird und nicht zu einer Reihe von unzusammenhängenden Funktionen. Hier bietet der XDO-Entwurf (Experience, Data, and Operations) von HCLSoftware eine einheitliche Perspektive: Systeme zu entwickeln, die intelligent und dennoch kontrolliert, autonom und dennoch rechenschaftspflichtig sowie skalierbar und dennoch souverän sind.

Perspektive der Führungskräfte

„Unternehmen werden weniger durch das definiert sein, was sie aufbauen, sondern vielmehr dadurch, was sie der Technologie erlauben, in ihrem Namen zu entscheiden, anzupassen und zu steuern. Die nächsten 24 bis 36 Monate gehören den Führungskräften, die Intelligenz in ein lebendiges Betriebsmodell verwandeln können – standardmäßig autonom, skalierbar und souverän", sagte Kalyan Kumar, Chief Product Officer bei HCLSoftware. „Da KI-Agenten Entscheidungszyklen verkürzen, wird jeder Teil des Unternehmensstacks neu geschrieben, von Software, die sich selbst erstellen und ausführen kann, bis hin zu Netzwerken, die wahrnehmen und koordinieren. Deshalb ist Governance-by-Design heute genauso wichtig wie Innovation-by-Design."

2026 Trendzeiger

Autonome Ökosysteme: 2026 ist das „Crossover-Jahr" der KI, in dem Systeme in der Lage sein werden, Aufgaben selbstständig zu initiieren und auszuführen, und damit den operativen Kern selbstfahrender Unternehmen bilden.

Autonome Ökosysteme: 2026 ist das „Crossover-Jahr" der KI, in dem Systeme in der Lage sein werden, Aufgaben selbstständig zu initiieren und auszuführen, und damit den operativen Kern selbstfahrender Unternehmen bilden.

Generative KI und Low-Code konvergieren, um selbstständig arbeitende Software zu schaffen, die sich autonom weiterentwickelt und für agile, selbststeuernde Architekturen von entscheidender Bedeutung ist. Quantensichere Sicherheit : Die Migration zu quantenresistenten Architekturen (von denen bereits 27 % in PQC-Pilotprojekten eingesetzt werden) sichert die Integrität und Kontinuität von KI-gesteuerten autonomen Abläufen.

: Die Migration zu quantenresistenten Architekturen (von denen bereits 27 % in PQC-Pilotprojekten eingesetzt werden) sichert die Integrität und Kontinuität von KI-gesteuerten autonomen Abläufen. Sensing-Enabled Networks: LEO-Satelliten und frühe 6G-Versuche bauen eine KI-native Konnektivität auf und liefern Echtzeitdaten und die Reaktionsfähigkeit, die für autonome Agenten und Unternehmensfunktionen unerlässlich sind.

Zukunftsweisende Signale

Blick auf 2030: Die Trendmatrix 2030 des Berichts unterstreicht, wie die Technologien von heute zu den branchenprägenden Entwicklungen von morgen konvergieren und den Übergang von isolierten Pilotprojekten zu integrierten Systemen und betriebsweiten Betriebsmodellen beschleunigen. Das Signal für Führungskräfte: Schaffen Sie jetzt die Grundlagen für Governance, Talente und Architektur, damit Autonomie, Koordination und Geschwindigkeit skaliert werden können, ohne die Kontrolle oder das Vertrauen zu verlieren.

Selbstverwaltete Unternehmen werden zum Mainstream: Ein autonomer Entscheidungskern plant Vertrieb, Lieferung und Ressourcen kontinuierlich neu, während ein KI-Footprint-Optimierer die Kosten und Emissionen an allen Standorten senkt.

Ein autonomer Entscheidungskern plant Vertrieb, Lieferung und Ressourcen kontinuierlich neu, während ein KI-Footprint-Optimierer die Kosten und Emissionen an allen Standorten senkt. Die Arbeit verlagert sich über den Bildschirm hinaus in räumliche Abläufe: XR-Co-Pilot-Arbeitsbereiche und persistente virtuelle Standorte werden zum Standard für die Ausführung, Schulung und Ferninspektion, unterstützt durch immersive Impact Experience Labs.

XR-Co-Pilot-Arbeitsbereiche und persistente virtuelle Standorte werden zum Standard für die Ausführung, Schulung und Ferninspektion, unterstützt durch immersive Impact Experience Labs. Die Steuerung von Ergebnissen ersetzt die Datenerfassung: Eine gesteuerte Entscheidungsstruktur in Verbindung mit einem Unternehmensdaten-Netzwerk macht KI erklärbar und konform und verbindet Nachhaltigkeit und Gesundheit über Impact Ledgers und Insight Hubs.

Den vollständigen Bericht können Sie von der Website herunterladen (Link).

