Healome Therapeutics cierra una ronda de financiación de 2 millones de libras liderada por Empirical Ventures

- Healome Therapeutics cierra una ronda de financiación inicial de 2 millones de libras esterlinas liderada por Empirical Ventures para impulsar la tecnología de matriz de gotas oftálmicas para enfermedades de la superficie ocular

BIRMINGHAM, Inglaterra, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Healome Therapeutics ("Healome"), una empresa derivada de la Universidad de Birmingham que desarrolla una tecnología patentada de matriz de gotas oftálmicas para enfermedades de la superficie ocular, ha llevado a cabo el cierre de una ronda de financiación inicial de 2 millones de libras esterlinas con una sobredemanda, liderada por Empirical Ventures, con la participación de DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio y el inversor actual SFC Capital. Los fondos se destinarán al desarrollo preclínico, la ampliación de la producción, la interacción con la MHRA y la FDA, y el avance hacia los primeros estudios en humanos, previstos para 2027.

El problema: la escasa retención limita la eficacia de las gotas oftálmicas

Las gotas oftálmicas convencionales se eliminan de la superficie ocular en solo unos minutos, lo que obliga a administrarlas hasta 20 veces al día y contribuye a alcanzar unas tasas de adherencia al tratamiento tan bajas como el 20% en poblaciones con uso crónico. El ojo seco, la afección de la superficie ocular más conocida, tiene un mercado global estimado de 5.000 millones de dólares y afecta a más de 350 millones de personas. El mercado global de enfermedades de la superficie ocular, en general, supera los 12.000 millones de dólares en múltiples indicaciones.

La solución de Healome: polímeros estructurados, mayor tiempo de permanencia

La matriz de las gotas oftálmicas de Healome se comporta como un líquido al aplicarse en el ojo y luego se reestructura para formar una matriz transparente, lubricante y protectora. Esta plataforma puede administrar una amplia gama de fármacos, desde moléculas pequeñas hasta productos biológicos complejos, y se ha utilizado para administrar un fármaco biológico anti-cicatrización en un modelo preclínico estándar de córneas gravemente lesionadas e infectadas, lo que ha dado como resultado una rápida cicatrización corneal con mínimos efectos secundarios.

La plataforma se está desarrollando para su uso en la enfermedad del ojo seco, la inflamación de la superficie ocular, las lesiones corneales, las enfermedades raras asociadas con daños graves a la superficie ocular y la administración crónica de fármacos. Healome posee cinco familias de patentes que cubren la arquitectura de la matriz subyacente, que se basa en polímeros establecidos de calidad farmacéutica y alimentaria estructurados en arquitecturas patentadas, evitando modificaciones químicas complejas que pueden crear problemas regulatorios o de fabricación.

Aplicación en enfermedades raras: Epidermólisis Bullosa (EB)

La EB es una enfermedad genética poco común que afecta aproximadamente a 500.000 personas en todo el mundo, de las cuales se estima que entre un 5% y un 20% experimentan complicaciones oculares que incluyen dolor crónico y abrasiones corneales recurrentes con un alto riesgo de cicatrices que amenazan la vista. Las necesidades insatisfechas de los pacientes y las familias que viven con EB se destacaron en el documental de Netflix Matter of Time. La inversión de DEBRA Research y Cure EB respaldará el trabajo de Healome sobre las complicaciones oculares asociadas a la EB

Equipo fundador y origen

Healome fue cofundada por el profesor Liam Grover, el profesor Tony Metcalfe, el doctor Richard Moakes y el doctor Richard Williams, que es consejero delegado. El equipo combina más de 80 años de experiencia en biomateriales, medicina regenerativa y desarrollo de fármacos, con seis publicaciones revisadas por pares que respaldan la investigación originada en el Instituto de Tecnologías de la Salud de la Universidad de Birmingham.

Richard Williams, consejero delegado de Healome Therapeutics, declaró:

"El uso de nuestra matriz para prolongar el tiempo de residencia de terapias novedosas y existentes sirve para abrir la puerta a la reducción de la dosis, una mejor adherencia y, en última instancia, mejores resultados en diversas indicaciones. Esta financiación nos permite impulsar la plataforma hacia la fase clínica".

Johnathan Matlock, cofundador y socio general de Empirical Ventures, afirmó:

"Healome hace frente a un cuello de botella cuantificable —el tiempo de residencia del fármaco en la superficie ocular— con un enfoque de fabricación sencillo basado en polímeros bien caracterizados. El enfoque y los datos, que demuestran cómo el equipo está desarrollando esta tecnología para desbloquear un mayor valor terapéutico en el ojo, nos convencieron de que se trata de una plataforma que define una categoría, en lugar de una simple formulación incremental, con una aplicabilidad creíble desde el ojo seco hasta enfermedades oculares raras".

El doctor Christoph Coch, director general de DEBRA Research, indicó:

"Para muchas personas que viven con EB, la enfermedad no solo afecta la piel, sino también los ojos. Pueden aparecer ampollas y heridas de forma espontánea o desencadenarse por la fricción, la sequedad o la irritación, lo que a menudo provoca dolor intenso, visión borrosa y un impacto significativo en la vida diaria. Dado que actualmente no existen tratamientos específicos para estas complicaciones oculares, nos complace apoyar a Healome en su esfuerzo por desarrollar enfoques terapéuticos eficaces y adaptados a las necesidades de los pacientes en este ámbito. Con esta inversión, reafirmamos nuestro compromiso de acelerar el desarrollo de tratamientos que aborden las necesidades urgentes no cubiertas de las personas que viven con EB".

Datos clave

Compañía: Healome Therapeutics

Healome Therapeutics Fundada: 2021

2021 Sede central: Birmingham, Reino Unido

Birmingham, Reino Unido Sector: Oftalmología/administración de fármacos oculares

Oftalmología/administración de fármacos oculares Fundadores: Profesor Liam Grover, Profesor Tony Metcalfe, doctor Richard Moakes, doctor Richard Williams

Profesor Liam Grover, Profesor Tony Metcalfe, doctor Richard Moakes, doctor Richard Williams Cantidad alcanzada: 2.000.000 libras (sobresuscrito)

2.000.000 libras (sobresuscrito) Inversor principal: Empirical Ventures

Empirical Ventures Inversores participantes: DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio, SFC Capital

DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio, SFC Capital Objetivo de primera administración en humanos: 2027

2027 Propiedad intelectual: Patentes concedidas en Japón y Corea del Sur; estando pendiente del resto de los mercados principales

Acerca de Healome Therapeutics

Healome Therapeutics es una empresa oftalmológica del Reino Unido que lleva a cabo el desarrollo de una plataforma tecnológica de matriz de gotas oftálmicas con el objetivo de mejorar la retención, la lubricación, la protección, la cicatrización y la administración de fármacos en la superficie ocular. www.healometx.com

Acerca de Empirical Ventures

Empirical Ventures es una firma de capital de riesgo del Reino Unido que se dedica a invertir en empresas de base científica con potencial para generar un impacto social y comercial significativo, desde el cambio climático y la escasez de recursos hasta la accesibilidad a la atención médica. www.empiricalventures.vc

Acerca de DEBRA Research

DEBRA Research financia e impulsa la investigación destinada a ofrecer tratamientos eficaces para la epidermólisis bullosa, una enfermedad cutánea genética rara y dolorosa. www.debra-research.org

Acerca de Cure EB

Cure EB apoya el desarrollo de terapias y tecnologías destinadas a mejorar la vida de los pacientes con epidermólisis bullosa. www.cure-eb.org

Acerca de Oshen Bio

Oshen Holdings SA es una empresa familiar europea que invierte en compañías de tecnología médica y biotecnología con tecnologías en fase inicial y listas para el mercado, con el objetivo de mejorar la longevidad, la calidad de vida y los resultados de salud a nivel mundial. www.oshenbio.com

Acerca de SFC Capital

SFC Capital es una firma de inversión británica que está especializada en empresas emergentes, que proporciona capital semilla y apoyo a startups británicas prometedoras. www.sfccapital.com