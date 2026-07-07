Healome Therapeutics schließt unter der Führung von Empirical Ventures eine Seed-Finanzierungsrunde über 2 Millionen Pfund ab, um die Matrix-Technologie für Augentropfen zur Behandlung von Erkrankungen der Augenoberfläche voranzutreiben

BIRMINGHAM, England, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Healome Therapeutics („Healome"), ein Spin-out der University of Birmingham, das eine proprietäre Matrix-Technologie für Augentropfen zur Behandlung von Erkrankungen der Augenoberfläche entwickelt, hat eine überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen GBP abgeschlossen. Die Runde wurde von Empirical Ventures angeführt; weitere Beteiligte waren DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio sowie der Bestandsinvestor SFC Capital. Die Erlöse werden die präklinische Entwicklung, die Skalierung der Produktion, die Abstimmung mit den Zulassungsbehörden MHRA und FDA sowie die Vorbereitung auf die für 2027 geplanten ersten Studien am Menschen unterstützen.

Das Problem: Eine geringe Resorption schränkt die Wirksamkeit von Augentropfen ein

Herkömmliche Augentropfen werden innerhalb weniger Minuten von der Augenoberfläche abgewaschen, was zu Dosierungsschemata von bis zu 20 Anwendungen pro Tag führt und dazu beiträgt, dass die Therapietreue bei Patienten mit chronischen Erkrankungen bei nur 20 % liegt. Das trockene Auge, die bekannteste Erkrankung der Augenoberfläche, hat ein geschätztes globales Marktvolumen von 5 Milliarden US-Dollar und betrifft über 350 Millionen Menschen. Das Marktpotenzial für Erkrankungen der Augenoberfläche insgesamt übersteigt über verschiedene Indikationen hinweg 12 Milliarden US-Dollar.

Die Lösung von Healome: Strukturierte Polymere, längere Verweildauer

Die Augentropfen-Matrix von Healome verhält sich wie eine Flüssigkeit, wenn sie auf das Auge getropft wird, und strukturiert sich anschließend neu, um eine klare, schmierende und schützende Matrix zu bilden. Die Plattform kann eine Reihe von Wirkstoffen verabreichen, von kleinen Molekülen bis hin zu komplexen Biologika, und wurde bereits zur Verabreichung eines narbenhemmenden Biologikums in einem standardmäßigen präklinischen Modell schwer verletzter und infizierter Hornhäute eingesetzt, was zu einer schnellen Hornhautheilung mit minimalen Nebenwirkungen führte.

Die Plattform wird für das Syndrom des trockenen Auges, Entzündungen der Augenoberfläche, Hornhautverletzungen, seltene Erkrankungen im Zusammenhang mit schweren Schäden an der Augenoberfläche sowie die chronische Wirkstoffabgabe entwickelt. Healome hält fünf Patentfamilien, die die zugrunde liegende Matrixarchitektur abdecken. Diese basiert auf etablierten Polymeren in Pharma- und Lebensmittelqualität, die zu proprietären Strukturen angeordnet sind, wodurch komplexe chemische Modifikationen vermieden werden, die zu Herstellungs- oder Zulassungsproblemen führen können.

Anwendung bei seltenen Erkrankungen: Epidermolysis bullosa (EB)

EB ist eine seltene genetische Erkrankung, von der weltweit etwa 500.000 Menschen betroffen sind. Bei schätzungsweise 5–20 % von ihnen treten Augenkomplikationen auf, darunter chronische Schmerzen und wiederkehrende Hornhautabschürfungen mit einem hohen Risiko für sehkraftbedrohende Vernarbungen. Die ungedeckten Bedürfnisse von Patienten und Familien, die mit EB leben, wurden in der Netflix-Dokumentation Matter of Time hervorgehoben. Die Investition von DEBRA Research und Cure EB wird die Arbeit von Healome im Bereich der EB-assoziierten Augenkomplikationen unterstützen.

Gründungsteam und Ursprung

Healome wurde von Professor Liam Grover, Professor Tony Metcalfe, Dr. Richard Moakes und Dr. Richard Williams, der als CEO fungiert, gemeinsam gegründet. Das Team vereint über 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Biomaterialien, regenerative Medizin und Arzneimittelentwicklung. Sechs von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichungen untermauern die Forschung, die am Healthcare Technologies Institute der Universität Birmingham ihren Ursprung hat.

Richard Williams, CEO von Healome Therapeutics, sagte:

„Die Nutzung unserer Matrix zur Verlängerung der Verweildauer neuartiger und bestehender Therapeutika eröffnet die Möglichkeit einer reduzierten Dosierung, einer besseren Therapietreue und letztlich verbesserter Ergebnisse bei einer Reihe von Indikationen. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, die Plattform in die klinische Anwendung voranzutreiben."

Johnathan Matlock, Mitbegründer und General Partner bei Empirical Ventures, sagte:

„Healome zielt auf einen quantifizierbaren Engpass ab – die Verweildauer des Wirkstoffs auf der Augenoberfläche – und verfolgt dabei einen herstellungsfreundlichen Ansatz, der auf gut charakterisierten Polymeren basiert. Dieser Ansatz und die Daten, die zeigen, wie das Team darauf aufbaut, um weiteren therapeutischen Nutzen für das Auge zu erschließen, haben uns davon überzeugt, dass es sich hierbei um eine bahnbrechende Plattform handelt und nicht nur um eine inkrementelle Weiterentwicklung der Formulierung – mit glaubwürdigen Übertragbarkeitspotenzialen vom trockenen Auge bis hin zu seltenen Augenerkrankungen."

Dr. Christoph Coch, MD, Geschäftsführer von DEBRA Research, sagte:

„Für viele Menschen, die mit EB leben, betrifft die Erkrankung nicht nur die Haut, sondern auch die Augen. Blasenbildung und Wunden können spontan auftreten oder durch Reibung, Trockenheit oder Reizungen ausgelöst werden, was oft zu starken Schmerzen, Sehstörungen und erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag führt. Da es derzeit keine spezifischen Behandlungen für diese Augenkomplikationen gibt, freuen wir uns darauf, Healome bei seinen Bemühungen zu unterstützen, patientenfreundliche und wirksame Therapieansätze in diesem Bereich zu entwickeln. Mit dieser Investition setzen wir unser Engagement fort, die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen, die den dringenden, bislang ungedeckten Bedarf von Menschen mit EB decken."

Die wichtigsten Fakten

Unternehmen: Healome Therapeutics

Healome Therapeutics Gegründet: 2021

2021 Hauptsitz: Birmingham, Vereinigtes Königreich

Birmingham, Vereinigtes Königreich Branche: Augenheilkunde/Verabreichung von Augenarzneimitteln

Augenheilkunde/Verabreichung von Augenarzneimitteln Gründer: Prof. Liam Grover, Prof. Tony Metcalfe, Dr. Richard Moakes, Dr. Richard Williams

Prof. Liam Grover, Prof. Tony Metcalfe, Dr. Richard Moakes, Dr. Richard Williams Eingenommener Betrag: 2.000.000 £ (überzeichnet)

2.000.000 £ (überzeichnet) Hauptinvestor: Empirical Ventures

Empirical Ventures Beteiligte Investoren: DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio, SFC Capital

DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio, SFC Capital Erstes Anwendungsziel beim Menschen: 2027

2027 Geistiges Eigentum: In Japan und Südkorea erteilte Patente; in allen wichtigen Märkten angemeldet

Informationen zu Healome Therapeutics

Healome Therapeutics ist ein britisches Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das eine Plattformtechnologie für Augentropfen-Matrizen entwickelt, mit dem Ziel, die Resorption, Befeuchtung, den Schutz, die Heilung und die Wirkstoffabgabe auf der Augenoberfläche zu verbessern. www.healometx.com

Informationen zu Empirical Ventures

Empirical Ventures ist eine britische Risikokapitalgesellschaft, die in wissenschaftlich orientierte Unternehmen investiert, die das Potenzial für bedeutende gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen haben – von Klimawandel und Ressourcenknappheit bis hin zu einer barrierefreien Gesundheitsversorgung. www.empiricalventures.vc

Informationen zur Forschung bei DEBRA

DEBRA Research finanziert und beschleunigt Forschungsarbeiten, die auf die Entwicklung wirksamer Therapien für Epidermolysis bullosa abzielen, eine seltene und schmerzhafte genetisch bedingte Hauterkrankung. www.debra-research.org

Informationen zu Cure EB

CureEB unterstützt die Entwicklung von Therapien und Technologien, die darauf abzielen, die Lebensqualität von Patienten mit Epidermolysis bullosa zu verbessern. www.cure-eb.org

Informationen zu Oshen Bio

Oshen Holdings SA ist ein in Europa ansässiges Family Office, das in Medizintechnik- und Biotechnologieunternehmen mit Technologien in der Frühphase bis hin zu marktreifen Lösungen investiert, um die Lebenserwartung, die Lebensqualität und die globalen Gesundheitsergebnisse zu verbessern. www.oshenbio.com

Informationen zu SFC Capital

SFC Capital ist eine britische Frühphasen-Investmentgesellschaft, die vielversprechenden britischen Start-ups Startkapital und Unterstützung bereitstellt. www.sfccapital.com