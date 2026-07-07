Healome Therapeutics clôture une levée de fonds d'amorçage de 2 millions de livres sterling menée par Empirical Ventures afin de faire progresser sa technologie de matrice de collyre destinée au traitement des maladies de la surface oculaire

BIRMINGHAM, Angleterre, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Healome Therapeutics (« Healome »), une entité dérivée de l'Université de Birmingham qui développe une technologie exclusive de matrice de collyre destinée au traitement des maladies de la surface oculaire, a clôturé une levée de fonds d'amorçage sursouscrite de 2 millions de livres sterling, menée par Empirical Ventures, avec la participation de DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio et de l'investisseur existant SFC Capital. Les fonds levés serviront à financer le développement préclinique, l'augmentation de la capacité de production, les démarches réglementaires auprès de la MHRA et de la FDA, ainsi que la préparation des premiers essais chez l'homme, prévus en 2027.

Le problème : une mauvaise rétention limite l'efficacité des collyres

Les collyres classiques disparaissent de la surface oculaire en quelques minutes, ce qui impose des schémas posologiques pouvant aller jusqu'à 20 administrations par jour et contribue à des taux d'observance du traitement pouvant descendre jusqu'à 20 % chez les patients nécessitant un traitement à long terme. La sécheresse oculaire, l'affection de la surface oculaire la plus connue, représente un marché mondial estimé à 5 milliards de dollars américains et touche plus de 350 millions de personnes. Le marché mondial des maladies de la surface oculaire dépasse les 12 milliards de dollars américains, toutes indications confondues.

La solution Healome : des polymères structurés, un temps de résidence plus long

La matrice de collyre Healome se comporte comme un liquide lorsqu'elle est instillée dans l'œil, puis se restructure pour former une matrice transparente, lubrifiante et protectrice. Cette plateforme permet d'administrer toute une gamme de médicaments, des petites molécules aux produits biologiques complexes, et a été utilisée pour administrer un médicament biologique anti-cicatriciel dans le cadre d'un modèle préclinique standard de cornées gravement lésées et infectées, ce qui a permis une cicatrisation rapide de la cornée avec un minimum d'effets secondaires.

Cette plateforme est en cours de développement pour le traitement de la sécheresse oculaire, de l'inflammation de la surface oculaire, des lésions cornéennes, des maladies rares associées à des atteintes sévères de la surface oculaire, ainsi que pour l'administration prolongée de médicaments. Healome détient cinq familles de brevets couvrant l'architecture matricielle sous-jacente, qui repose sur des polymères éprouvés de qualité pharmaceutique et alimentaire, organisés selon des architectures exclusives, ce qui permet d'éviter les modifications chimiques complexes susceptibles d'engendrer des problèmes de fabrication ou de conformité réglementaire.

Utilisation dans le traitement d'une maladie rare : l'épidermolyse bulleuse (EB)

L'EB est une maladie génétique rare qui touche environ 500 000 personnes dans le monde, dont 5 à 20 % environ souffrent de complications oculaires, notamment des douleurs chroniques et des érosions cornéennes récidivantes, associées à un risque élevé de cicatrices pouvant entraîner une perte de la vue. Les besoins non satisfaits des patients atteints d'EB et de leurs familles ont été mis en lumière dans le documentaire Netflix « Matter of Time ». Les investissements de DEBRA Research et de Cure EB permettront de soutenir les travaux de Healome sur les complications oculaires liées à l'EB.

Équipe fondatrice et origines

Healome a été cofondée par le professeur Liam Grover, le professeur Tony Metcalfe, le docteur Richard Moakes et le docteur Richard Williams, qui en est le PDG. L'équipe cumule plus de 80 ans d'expérience dans les domaines des biomatériaux, de la médecine régénérative et du développement de médicaments, et s'appuie sur six publications évaluées par des pairs qui viennent étayer les travaux de recherche menés à l'origine par l'Institut des technologies de la santé de l'Université de Birmingham.

Richard Williams, PDG de Healome Therapeutics, a déclaré :

« L'utilisation de notre matrice pour prolonger la durée de résidence de traitements innovants et existants ouvre la voie à une réduction des doses, à une meilleure observance thérapeutique et, à terme, à de meilleurs résultats pour toute une série d'indications. Ce financement nous permet de faire progresser la plateforme vers la phase clinique. »

Johnathan Matlock, cofondateur et associé général chez Empirical Ventures, a déclaré :

« Healome s'attaque à un goulot d'étranglement quantifiable – le temps de résidence des médicaments sur la surface oculaire – grâce à une approche facilitant la fabrication, fondée sur des polymères bien caractérisés. C'est cette approche et ces données, qui montrent comment l'équipe s'appuie sur cela pour exploiter davantage le potentiel thérapeutique dans le domaine ophtalmologique, qui nous ont convaincus qu'il s'agit d'une plateforme révolutionnaire pour ce domaine, et non d'une simple amélioration de formulation, avec des perspectives d'application crédibles allant de la sécheresse oculaire aux maladies oculaires rares. »

Le Dr Christoph Coch, médecin et directeur général de DEBRA Research, a déclaré :

« Pour de nombreuses personnes atteintes d'EB, cette maladie touche non seulement la peau, mais aussi les yeux. Des cloques et des plaies peuvent apparaître spontanément ou être provoquées par des frottements, la sécheresse ou une irritation ; elles entraînent souvent une douleur intense, une altération de la vision et ont un impact considérable sur la vie quotidienne. Comme il n'existe actuellement aucun traitement spécifique pour ces complications oculaires, nous sommes impatients d'accompagner Healome dans ses efforts visant à mettre au point des approches thérapeutiques efficaces et pratiques pour les patients dans ce domaine. Grâce à cet investissement, nous poursuivons notre engagement à accélérer le développement de traitements répondant aux besoins urgents et non satisfaits des personnes atteintes d'EB. »

Faits marquants

Entreprise : Healome Therapeutics

Healome Therapeutics Date de création : 2021

2021 Siège social : Birmingham, Royaume-Uni

Birmingham, Royaume-Uni Secteur : Ophtalmologie / administration de médicaments par voie oculaire

Ophtalmologie / administration de médicaments par voie oculaire Fondateurs : le professeur Liam Grover, le professeur Tony Metcalfe, le docteur Richard Moakes et le docteur Richard Williams

le professeur Liam Grover, le professeur Tony Metcalfe, le docteur Richard Moakes et le docteur Richard Williams Montant levé : 2 000 000 £ (sursouscrit)

2 000 000 £ (sursouscrit) Investisseur principal : Empirical Ventures

Empirical Ventures Investisseurs participants : DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio, SFC Capital

DEBRA Research, Cure EB, Oshen Bio, SFC Capital Objectif pour la première utilisation chez l'humain : 2027

2027 Propriété intellectuelle : Brevets délivrés au Japon et en Corée du Sud ; demandes en instance sur tous les principaux marchés

À propos de Healome Therapeutics

Healome Therapeutics est une société britannique spécialisée en ophtalmologie qui développe une technologie de matrice pour collyres visant à améliorer la rétention, la lubrification, la protection, la cicatrisation et l'administration de traitements sur la surface oculaire. www.healometx.com

À propos d'Empirical Ventures

Empirical Ventures est une société britannique de capital-risque qui investit dans des entreprises axées sur la science et susceptibles d'avoir un impact sociétal et commercial significatif, qu'il s'agisse du changement climatique, de la raréfaction des ressources ou de l'accès aux soins de santé. www.empiricalventures.vc

À propos de DEBRA Research

DEBRA Research finance et accélère les travaux de recherche visant à mettre au point des traitements efficaces contre l'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare et douloureuse de la peau. www.debra-research.org

À propos de Cure EB

Cure EB soutient le développement de traitements et de technologies visant à améliorer la qualité de vie des patients atteints d'épidermolyse bulleuse. www.cure-eb.org

À propos d'Oshen Bio

Oshen Holdings SA est un family office basé en Europe qui investit dans des entreprises des secteurs des technologies médicales et des biotechnologies. Ses technologies, qu'elles en soient au stade initial ou prêtes à être commercialisées, visent à améliorer la longévité, la qualité de vie et les résultats sanitaires à l'échelle mondiale. www.oshenbio.com

À propos de SFC Capital

SFC Capital est une société d'investissement britannique spécialisée dans les phases de démarrage, qui apporte des capitaux d'amorçage et un accompagnement à des start-ups britanniques prometteuses. www.sfccapital.com