Health Net y el Pro Football Hall of Fame honran a la comunidad de Sacramento e inspiran a la juventud local durante la semana del Super Bowl

Los eventos 'Salute to Service' y 'Strong Youth, Strong Communities' traen leyendas del fútbol americano profesional a Sacramento y West Sacramento

SACRAMENTO, California, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El miércoles 4 de febrero, Health Net, uno de los planes de salud de atención administrada de Medi-Cal con más experiencia de California y una empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), se asoció con Pro Football Hall of Fame para celebrar el período previo al domingo del Super Bowl con dos eventos de gran impacto en la región de Sacramento: "Salute to Service" y "Strong Youth, Strong Communities". Estos encuentros anuales, realizdos cerca de la ciudad anfitriona del Super Bowl, reconocen a los héroes locales y empoderan a la siguiente generación con inspiración y guía.

Salute to Service honra a los héroes de la atención médica

Comenzando la jornada en el WellSpace Health Alhambra Community Health Center, Health Net y WellSpace Health reconocieron la labor fundamental de los profesionales médicos que prestan servicio a las comunidades más vulnerables de Sacramento. WellSpace Health es un sistema de salud comunitario sin fines de lucro que ofrece una amplia variedad de servicios, entre los que se incluyen atención médica, dental, de salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias a pacientes cubiertos por Medi-Cal, Medicare y a personas sin seguro médico.

"En Health Net, creemos en el poder de la comunidad y en la importancia de apoyar a quienes dedican sus vidas a ayudar a los demás. Eventos como 'Salute to Service' y 'Strong Youth, Strong Communities' nos permiten honrar a los héroes de la atención médica e inspirar a nuestra juventud para que ostente el liderazgo con compasión y resiliencia. Juntos, podemos promover la salud y la resiliencia en Sacramento para las generaciones venideras", afirmó Amber Kemp, vicepresidenta de Estrategia, Ejecución y Compromiso de Medi-Cal de Health Net.

"En nombre de todos en WellSpace Health, quiero agradecer a Health Net y al Pro Football Hall of Fame por dedicar un espacio de sus agendas a visitarnos y reconocer la extraordinaria labor de nuestro personal. Su dedicación al servicio de nuestra comunidad tiene un impacto enorme en la región. Este reconocimiento destaca a un equipo profundamente comprometido y merecedor. Estamos muy agradecidos", señaló Christie Gonzales, directora de operaciones de WellSpace Health.

"Sacramento es una ciudad construida sobre las bases de la compasión, el servicio y el poder de la comunidad. El día de hoy, honramos a nuestros héroes de la atención médica y celebramos las alianzas que potencian y fortalecen nuestros vecindarios. En conjunto, mediante instancias como estas, construimos un futuro más fuerte y saludable para cada residente de Sacramento", señaló Kevin McCarty, alcalde de Sacramento.

Los miembros de Pro Football Hall of Fame Warren Moon, Fred Biletnikoff, Darrell Green y la participante de la Final 4 de baloncesto femenino de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés) Iman McFarland acompañaron a líderes locales, incluida Amber Kemp (vicepresidenta de Medi-Cal de Health Net), Christie Gonzales (directora de operaciones de WellSpace Health) y el alcalde de Sacramento Kevin McCarty en un recorrido por la clínica y una sesión de comentarios. Los empleados de WellSpace Health disfrutaron de un desayuno, recibieron autógrafos de leyendas del fútbol americano profesional y participaron en actividades en el área de bienestar de Health Net. El evento además incluyó una sesión de preguntas y respuestas y oportunidades para que los medios de comunicación entrevistaran a oradores y atletas.

Strong Youth, Strong Communities empodera a los estudiantes de Sacramento

Después de la celebración matutina, los atletas y los socios comunitarios se trasladaron a la River City High School para asistir a la asamblea Strong Youth, Strong Communities". En colaboración con Big Brothers Big Sisters, más de 2,000 estudiantes participaron en un programa dinámico lleno de charlas motivacionales de grandes figuras del fútbol americano profesional y líderes comunitarios, como Amber Kemp (vicepresidenta de Medi-Cal de Health Net) y representantes de Big Brothers Big Sisters. Los asistentes recibieron herramientas relacionadas con habilidades para la vida, lecciones de liderazgo e inspiración para desarrollar su máximo potencial.

"Actualmente, crecer puede ser difícil y plantea grandes dificultades que nuestra juventud debe enfrentar. Mediante Strong Youth Strong Communities, educamos a los jóvenes acerca de la importancia de hablar abiertamente acerca de la salud mental y los facultamos para mejorar sus vidas y comunidades", comentó Darrell Green, miembro del Pro Football Hall of Fame y ex jugador de fútbol americano profesional.

"La cumbre de hoy de Strong Youth Strong Communities fue una oportunidad increíble para que nuestros estudiantes escucharan historias de la vida real de personas que realmente comprenden los altibajos del camino hacia el éxito y el crecimiento personal. Escuchar a los miembros del Hall of Fame y a los líderes hablar con honestidad sobre cómo superar la adversidad, proteger su salud mental y recurrir a sus sistemas de apoyo ayudó a ratificar las mismas lecciones que nuestros maestros, consejeros y personal se esfuerzan por inculcar cada día en la River City High School (RCHS)", afirmó el director de la River City High School (RCHS), Jacob Geivett. "Estamos profundamente agradecidos por esta alianza y por la oportunidad de mostrar a nuestros estudiantes que los contratiempos no los definen; lo que sí los define es cómo los enfrentan. Eventos como este se basan en el increíble trabajo que nuestro dedicado equipo de la RCHS realiza para apoyar a los estudiantes, y les recuerdan a todos los Raiders que no están solos, que son capaces y que su futuro les ofrece miles de posibilidades".

Ambos eventos reflejaron el compromiso de Health Net, del Pro Football Hall of Fame y de sus socios de honrar a quienes sirven y estimulan a la juventud en el área metropolitana de Sacramento.

Health Net y Centene mantienen un compromiso de larga data con la comunidad militar y satisfacen gran variedad de necesidades de atención médica de veteranos y familias de militares en servicio activo.

Para obtener más información sobre estos eventos y futuras iniciativas comunitarias, comuníquese con Health Net o WellSpace Health.

Acerca de Health Net

Health Net, LLC ("Health Net"), una empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen atención médica de calidad, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. Actualmente, ofrecemos planes de salud a personas, familias, negocios de todos los tamaños y a quienes califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 117,000 proveedores en nuestra red, Health Net atiende a más de tres millones de afiliados en todo el estado. Asimismo, brindamos acceso a programas de tratamiento para el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos sanitarios gestionados relacionados con los medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud a través de Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades en las que prestamos servicios, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5,700 personas en California, quienes trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

Acerca de WellSpace Health

WellSpace Health es un sistema de salud comunitario sin fines de lucro 501(c)(3) que brinda servicios médicos, dentales, de salud conductual y de apoyo a personas vulnerables y vecindarios desatendidos en todos los condados de Sacramento y Placer. Cada año, WellSpace Health brinda atención a 125,000 personas mediante más de 400,000 encuentros en más de 30 centros de salud comunitarios y respondió a 125,000 llamadas, mensajes de texto y chats dirigidos a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis 988.

