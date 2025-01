Heidrick & Struggles annonce la nomination de dirigeants mondiaux et régionaux pour 2025

Les promotions couvrent six domaines d'activité et trois régions, afin de stimuler la croissance en 2025 et au-delà.

CHICAGO, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des principaux fournisseurs de services de conseil en leadership et de solutions de talents à la demande, annonce aujourd'hui la nomination de dirigeants clés au niveau mondial et régional, à compter du 1er janvier 2025. Les dirigeants nommés continueront de promouvoir l'objectif de l'entreprise, qui est de fournir une valeur exceptionnelle aux clients en favorisant des relations différenciées, approfondies et durables.

« Le fait de pouvoir compter sur les bons dirigeants est de plus en plus crucial pour la performance, la croissance et la prospérité des entreprises, ce qui rend notre travail plus important que jamais », déclare Tom Monahan, CEO, Heidrick & Struggles. « Ce groupe dynamique incarne les valeurs de notre entreprise ainsi que notre engagement inébranlable à fournir un service de qualité supérieure à nos clients. Nous sommes ravis de promouvoir ces dirigeants exceptionnels qui continuent à accompagner nos clients dans la résolution des défis les plus pressants en matière d'activités commerciales et de talents ».

Ces dirigeants couvrent les domaines de pratique et de solution prioritaires de Heidrick & Struggles, ainsi que plusieurs régions au niveau mondial.

Nominations de dirigeants régionaux :

Anne Rockey , Amérique du Nord

, Amérique du Nord Richard Guest , Asie-Pacifique et Moyen-Orient

Nomination au poste de Global Managing Partner :

Todd Taylor , Client Driven Growth, une fonction nouvellement créée

Personnes nommées au poste d'Executive Search Global Practice Managing Partner :

Jaimee Eddington , Corporate Officers Practice

, Corporate Officers Practice Dominique Fortier , Financial Services Practice

, Financial Services Practice Chris Bray , Global Technology & Services Practice

, Global Technology & Services Practice Gustavo Alba , Co-Lead, Private Equity Practice

Personnes nommées au poste d'Executive Search Regional Practice Managing Partner :

Personnes nommées au poste de Partner-in-Charge :

Individu promu au sein de Heidrick Consulting :

Eric Joseph , responsable par intérim de l'Amérique du Nord

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est un fournisseur de premier plan de services consultatifs en matière de leadership mondial et de solutions de talents à la demande, qui répond aux besoins des plus grandes organisations du monde en matière de talents et de conseils. Heidrick & Struggles a été le pionnier de la recherche de dirigeants il y a plus de 70 ans. Aujourd'hui, nous nous associons à nos clients pour développer des dirigeants et des organisations prêts pour l'avenir, en combinant notre expertise en matière de recherche de cadres, de conseil en leadership et de solutions de talents critiques à la demande, afin d'atteindre les plus hauts niveaux de rentabilité et de performance. Helping our clients change the world, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Contact médias

Bianca Wilson

Directeur mondial des relations publiques

Heidrick & Struggles

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg