Heidrick & Struggles kondigt benoemingen van wereldwijde en regionale leiders voor 2025 aan

De promoties strekken zich uit over zes praktijkgebieden en drie regio's om de groei in 2025 en daarna te stimuleren

CHICAGO, 7 januari 2025 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijde leiderschapsadvies- en on-demand talentoplossingen, maakte vandaag belangrijke benoemingen van internationale en regionale leiders bekend, met ingang van 1 januari 2025. De benoemde leiders zullen het bevorderen van de doelstelling van het bedrijf om uitzonderlijke waarde te leveren aan klanten voortzetten door gedifferentieerde, diepgaande en duurzame relaties te onderhouden.

"Over het juiste leiderschap beschikken wordt steeds belangrijker voor bedrijfsprestaties, groei en welvaart, en dit maakt ons werk belangrijker dan ooit," zegt Tom Monahan, CEO, Heidrick & Struggles. "Deze dynamische groep belichaamt onze waarden als kantoor en onze niet aflatende toewijding aan het leveren van superieure klantenservice. We zijn verheugd om deze uitstekende leiders te promoten, omdat ze onze klanten blijven begeleiden bij hun meest dringende bedrijfs- en talentuitdagingen."

De leiders zijn actief in de prioritaire praktijk- en oplossingsgebieden van Heidrick & Struggles en in meerdere regio's wereldwijd.

Personen benoemd tot regionaal leider:

Persoon benoemd tot Global Managing Partner:

Todd Taylor , Client Driven Growth, een nieuw gecreëerde rol

Personen benoemd tot Executive Search Global Practice Managing Partner:

Jaimee Eddington , Corporate Officers Practice

, Corporate Officers Practice Dominique Fortier , Financial Services Practice

, Financial Services Practice Chris Bray , Global Technology & Services Practice

, Global Technology & Services Practice Gustavo Alba , Co-Lead, Private Equity Practice

Personen benoemd tot Executive Search Regional Practice Managing Partner:

Personen benoemd tot Partner-in-Charge:

Persoon gepromoveerd bij Heidrick Consulting:

Eric Joseph , leidt Noord-Amerika op interim-basis

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van wereldwijde leiderschapsadvies- en on-demand talentoplossingen, die voorziet in de behoefte aan senior talent en consulting van 's werelds toporganisaties. Heidrick & Struggles was meer dan 70 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op executive-niveau. Vandaag de dag werken we samen met klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst, waarbij we onze expertise in executive search, leiderschapsadvies en on-demand oplossingen voor kritisch talent combineren om de hoogste niveaus van winstgevendheid en prestaties te bereiken. Onze klanten helpen de wereld te veranderen, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

