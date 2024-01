Heidrick & Struggles annonce la nomination de leaders mondiaux et régionaux en 2024

Les promotions couvrent six domaines de pratique et trois régions dans l'ensemble des secteurs d'activité et des postes de la Société afin de stimuler la croissance en 2024 et au-delà.

CHICAGO, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de services-conseils en leadership mondial et de solutions de gestion des talents à la demande, a annoncé des nominations clés de leaders mondiaux et régionaux, à compter du 1er janvier 2024. Les dirigeants nommés continueront de faire progresser la stratégie de croissance diversifiée de la société et de renforcer Heidrick & Struggles en tant que conseiller en leadership de confiance.

"Je suis impatient de voir l'impact positif que ces leaders dynamiques auront dans les industries que nous servons alors qu'ils continuent à conseiller nos clients sur les questions critiques de leadership et de capital humain dans un paysage de talents de plus en plus complexe", a déclaré Krishnan Rajagopalan, Président et chef de la direction, Heidrick & Struggles. "Les consultants de ce groupe nouvellement promu incarnent les valeurs et le dévouement de notre cabinet à fournir un service à la clientèle exceptionnel, et reflètent également notre engagement à favoriser une culture où nos collègues peuvent se développer et grandir au sein de l'entreprise."

Les 20 leaders couvrent les domaines de pratique prioritaires de Heidrick & Struggles, ainsi que les régions et les secteurs d'activité.

Personnes promues au poste de Executive Search Global Practice Managing Partners :

Amanda Worthington , Pratique des marchés de consommation

, Pratique des marchés de consommation Jane Bargmann , Pratique industrielle

Personnes promues au poste de chef, Recherche de cadres supérieurs :

Katie Graham Shannon , Pratique des agents de technologie

, Pratique des agents de technologie Fabrice Lebecq , Responsable de la chaîne d'approvisionnement et des opérations Pratique, continuant en tant qu'associé directeur régional de la pratique, Pratique industrielle, Europe et Afrique

, Responsable de la chaîne d'approvisionnement et des opérations Pratique, continuant en tant qu'associé directeur régional de la pratique, Pratique industrielle, et Afrique Kristin Deutmeyer , Responsable marketing, ventes et stratégie

, Responsable marketing, ventes et stratégie Alyse Bodine , codirectrice, Pratique des agents financiers, continue d'occuper le poste d'associée directrice régionale, Pratique des agents généraux, Amériques

, codirectrice, Pratique des agents financiers, continue d'occuper le poste d'associée directrice régionale, Pratique des agents généraux, Amériques Sachi Vora , codirectrice, Pratique des agents financiers

, codirectrice, Pratique des agents financiers Brad Warga , codirecteur, Pratique des dirigeants principaux des ressources humaines

, codirecteur, Pratique des dirigeants principaux des ressources humaines Jennifer Wilson Codirectrice, Pratique des dirigeants principaux des ressources humaines

Personnes promues au poste de Recherche de cadres dirigeants Partenaires directeurs régionaux :

Lauren Keefe , Pratique des marchés de consommation, Amériques

, Pratique des marchés de consommation, Amériques Sara Spiering , Pratique industrielle, Amériques

Personnes promues à titre de partenaires responsables :

Les personnes promues au sein du Business Talent Group (BTG), qui fait partie de la branche On-Demand Talent (ODT) de Heidrick & Struggles, assument de nouveaux rôles :

Sandra Pinnavaia , responsable mondiale de la stratégie et de l'innovation ODT

, responsable mondiale de la stratégie et de l'innovation ODT Conor Miller , directeur général, Business Talent Group (BTG)

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour préparer les dirigeants et les organisations à relever les défis de l'avenir, en regroupant nos services et nos offres en matière de recherche de cadres, de diversité et d'inclusion, d'évaluation et de développement du leadership, d'accélération de l'organisation et de l'équipe, de façonnement de la culture et de solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier de la recherche de cadres depuis plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

À propos de BTG

Business Talent Group (BTG) est la principale plateforme de talents qui met en contact les meilleurs consultants indépendants, experts en la matière, gestionnaires de projet et cadres intérimaires avec les meilleures entreprises au monde. BTG fournit les bons talents sur demande dont on a besoin, qu'ils soient à distance ou sur place, à temps partiel ou à temps plein, des personnes ou des équipes, partout dans le monde. C'est pourquoi plus de 50 % du F100 et des centaines d'autres entreprises de premier plan font confiance à BTG pour sélectionner, examiner et fournir de façon conforme des talents qui stimulent la croissance, l'innovation et l'amélioration du rendement. BTG est une filiale en propriété exclusive de Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII).

