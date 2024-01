Heidrick & Struggles maakt voor 2024 benoemingen van internationale en regionale leiders bekend

De promoties bestrijken zes praktijkgebieden en drie regio's in bedrijfsonderdelen en bedrijfsfuncties om de groei in 2024 en daarna te stimuleren.

CHICAGO, 3 januari 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), wereldwijd een vooraanstaande leverancier van leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, belangrijke benoemingen van internationale en regionale leiders bekendgemaakt die per 1 jan 2024 van kracht zijn. De benoemde leiders zullen doorgaan met het stimuleren van de gediversifieerde groeistrategie van het bedrijf en Heidrick & Struggles verder versterken als betrouwbare leverancier van leiderschapsadvies.

"Ik kijk uit naar de positieve impact die deze dynamische leiders zullen hebben in de bedrijfstakken waarin we actief zijn en waarin ze onze klanten zullen gaan adviseren over cruciale vraagstukken inzake leiderschap en menselijk kapitaal in een steeds complexer wordend talentlandschap", aldus Krishnan Rajagopalan, President en CEO van Heidrick & Struggles. "De consultants in deze nieuw gepromoveerde groep belichamen onze bedrijfswaarden en onze toewijding aan het leveren van uitstekende klantenservice, en weerspiegelen ook ons streven naar het stimuleren van een bedrijfscultuur waarbinnen onze collega's zich kunnen ontwikkelen en groeien."

De 20 leiders bestrijken de belangrijkste praktijkgebieden van Heidrick & Struggles, evenals regio's en bedrijfsonderdelen.

De volgende personen zijn gepromoveerd tot Executive Search Global Practice Managing Partners:

Amanda Worthington , Consumer Markets Practice

, Consumer Markets Practice Jane Bargmann , Industrial Practice

De volgende personen zijn gepromoveerd tot Executive Search Global Heads:

De volgende personen zijn gepromoveerd tot Executive Search Regional Practice Managing Partners:

Lauren Keefe , Consumer Markets Practice, Amerika

, Consumer Markets Practice, Amerika Sara Spiering , Industrial Practice, Amerika

De volgende personen zijn gepromoveerd tot Partners-in-Charge:

Binnen de Business Talent Group (BTG), onderdeel van de On-Demand Talent (ODT) Business van Heidrick & Struggles, zijn de volgende personen gepromoveerd naar nieuwe functies:

Sandra Pinnavaia , Global Head of ODT Strategy & Innovation

, Global Head of ODT Strategy & Innovation Conor Miller , General Manager, Business Talent Group (BTG)

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaand leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, en bedient de behoefte aan toptalent en consulting van 's werelds meest toonaangevende bedrijven. In onze rol als betrouwbare leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst. Dit doen we door onze diensten en ons aanbod op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsassessment en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijke talentoplossingen samen te brengen. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op kaderniveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.®' www.heidrick.com

Over BTG

Business Talent Group (BTG) is het toonaangevende talentplatform dat onafhankelijke managementconsultants, materiedeskundigen, projectmanagers en interim-managers in contact brengt met 's werelds meest toonaangevende bedrijven. BTG levert wereldwijd precies het juiste on-demand talent dat nodig is: op afstand of op locatie, parttime of fulltime, individuen of teams. Daarom stellen meer dan 50% van de F100 en honderden andere toonaangevende bedrijven hun vertrouwen in BTG om talent te selecteren, door te lichten en te leveren om zo groei, innovatie en prestatieverbetering te stimuleren. BTG is een volledige dochteronderneming van Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII).

