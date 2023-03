Heidrick & Struggles annonce la promotion d'associés, de directeurs et d'une directrice de la clientèle pour ses activités de recherche de cadres et de Heidrick Consulting

Ces promotions s'étendent sur 22 villes à travers 14 pays au moment où la société poursuit son engagement en faveur du développement professionnel et de la culture d'entreprise, dans le contexte d'un marché en constante évolution

CHICAGO, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions internationales de conseil en leadership et de talents à la demande, a annoncé la promotion de 19 associés, 29 directeurs et une directrice de la clientèle dans le monde entier pour ses activités de recherche de cadres et de Heidrick Consulting.

« Heidrick & Struggles est fière de cultiver des leaders au sein de notre entreprise, et nous sommes profondément engagés envers le développement de nos équipes et la création d'une culture inégalée pour les talents les plus performants », a déclaré Krishnan Rajagopalan, le président et directeur général. « Notre cohorte de consultants nouvellement promus s'est avérée être des leaders dynamiques et agiles, reconnus pour leur leadership solide, leur pensée innovante et leur esprit collaboratif, tant au sein de notre propre organisation que lorsqu'ils servent nos clients et les conseillent à propos de l'éventail complexe de questions relatives aux talents et au capital humain auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. »

Les consultants promus sont basés dans 22 villes à travers 14 pays.

Personnes promues au rang d'associé :

Personnes promues au poste de directeur :

Personne promue au poste de directrice de la clientèle :

Cate Borness , Heidrick Consulting ( Sydney )

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en combinant nos services et nos offres dans le domaine de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'accélération de l'organisation et des équipes, du façonnement de la culture et des solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier de la recherche de cadres il y a plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

Contact pour les médias de Heidrick & Struggles :

Bianca Wilson

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles