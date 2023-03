Heidrick & Struggles kondigt promotie van partners, directeurs en Senior Client Principal in zijn executive search- en consultingbusiness aan

De promoties vinden plaats in 22 steden in 14 landen, terwijl het bedrijf zijn engagement voor professionele ontwikkeling en cultuur aanscherpt tegenover de achtergrond van een steeds wijzigende markt

CHICAGO, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen heeft de promotie aangekondigd van 19 partners, 29 directeurs en 1 Senior Client Principal in zijn executive search- en consultingbusiness wereldwijd.

"Heidrick & Struggles is er trots op leiders binnen het bedrijf te cultiveren en we zijn heel toegewijd aan het ontwikkelen van onze teams en het creëren van een ongeëvenaarde cultuur voor toptalent", aldus President en CEO Krishnan Rajagopalan. "Ons nieuw gepromoveerd cohort van consultants heeft bewezen dynamische, behendige leiders te zijn die worden erkend wegens hun sterk leiderschap, innovatief denken en mentaliteit van samenwerking, zowel binnen onze eigen organisatie als bij het bedienen van onze klanten en het adviseren over het complexe scala aan talent en problemen met menselijk kapitaal waar ze vandaag de dag mee te maken hebben."

De gepromoveerde consultants zijn gevestigd in 22 steden in 14 landen.

Personen die gepromoveerd werden tot partner:

Personen die gepromoveerd werden tot directeur:

Persoon die gepromoveerd werd tot Senior Client Principal:

Cate Borness , Heidrick Consulting (Sydney)

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van algeheel leiderschapsadvies en on-demand talent en komt daarmee tegemoet aan de talent- en adviesbehoeften op senior niveau van 's werelds beste organisaties. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendig kaderpersoneel en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en portfolio aanbieden op het gebied van het vinden van kaderpersoneel, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijk talent. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op kaderniveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.®' www.heidrick.com

Contactpersoon voor de media Heidrick & Struggles:

Bianca Wilson

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles