Heidrick & Struggles recrute quatorze consultants de recherche de cadres à l'échelle mondiale

CHICAGO, 19 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), un fournisseur mondial de premier rang de services de recrutement de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'organisation et d'efficacité du travail en équipe et de services d'adaptation culturelle, a recruté quatorze nouveaux associés et directeurs qui seront chargés de la recherche de cadres en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

« Nous continuons à renforcer notre équipe internationale de consultants en recrutement de cadres qui apportent au groupe une expertise inégalée », a déclaré le PDG de Heidrick & Struggles, Krishnan Rajagopalan. « Nous sommes convaincus que chacun d'entre eux apportera un service et une valeur ajoutée exceptionnels aux activités de nos clients », ajoute-t-il.

Amériques : Carlos Barros, directeur (Sao Paulo) ; Jeffrey Boyd, directeur (New York) ; Isabel Suarez Lozano, directrice (Mexico) et Mary Lee Montague (Chicago)

Barros rejoint la filière des services financiers et du capital-investissement en tant que directeur et apportera plus de 26 ans d'expérience professionnelle dans de grands établissements financiers des secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'agroalimentaire.

Boyd rejoint la filière des responsables de la chaîne d'approvisionnement et de l'exploitation en tant que directeur spécialisé dans les secteurs de la biotechnologie, des sciences de la vie et de la pharmaceutique.

Lozano rejoint la filière de la technologie et des services mondiaux en tant que directrice et apportera plus de 25 ans d'expérience dans la formation en leadership visionnaire et l'amélioration de la gestion des talents dans des entreprises technologiques mondiales.

Montague rejoint la filière de l'éducation, des organisations à but non lucratif et des entreprises sociales en tant que consultante et membre de l'équipe de direction au service des clients d'organisations à but non lucratif.

Europe : Juncal Garrido, associée (Madrid) ; Aelf Hewitson, directrice (Londres) ; Suzana Kertesz, directrice (Londres) ; Fabrice Lebecq, associé (Bruxelles) ; Richard Sumner, associé (Londres) ; Gabino Stuyck, directeur (Madrid) ; Thorsten Kocherscheidt, directeur (Francfort) et Roman Wecker, directeur (Francfort)

Garrido rejoint la filière industrielle en tant qu'associée pour se concentrer sur les missions de recrutement de cadres supérieurs dans les secteurs du numérique, de l'industrie et de l'énergie.

Hewitson rejoint la filière des marchés de consommation en tant que directrice pour apporter son expertise dans les placements couvrant une panoplie de fonctions et de postes dans le secteur de la vente au détail.

Kertesz rejoint la filière des responsables financiers en tant que directrice pour desservir une clientèle intersectorielle sur les marchés de la santé et de la consommation.

Lebecq rejoint les filières des responsables de l'industrie, de la chaîne d'approvisionnement et d'exploitation pour apporter plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs des produits chimiques, des matériaux et de l'emballage.

Sumner rejoint la filière des marchés de consommation en tant qu'associé pour apporter plus de 15 ans d'expérience de conseil en leadership dans les secteurs de la consommation et du sport.

Stuyck rejoint la filière de la technologie et des services mondiaux en tant que directeur. Il possède plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de la technologie, des services professionnels et des services financiers.

Kocherscheidt rejoint la filière des services financiers en qualité de directeur pour apporter plus de 27 ans d'expérience dans les services financiers aux particuliers, le domaine des assurances et la gestion de placements.

Wecker rejoint les filières des responsables industriels, marketing, ventes et stratégies en tant que directeur pour se concentrer sur la transformation numérique, les jeunes pousses, l'Internet des objets et la durabilité.

Asie-Pacifique : Gregor McCallum, directeur (Singapour) et Robert Speers, directeur (Hong Kong)

McCallum rejoint la filière des services financiers en tant que directeur pour apporter plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement de talents et le développement du leadership.

Speers rejoint la filière des services financiers en tant que directeur pour se concentrer sur le secteur des assurances en Asie, en apportant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) répond aux besoins en talents et en leadership de haut niveau des plus grandes organisations du monde en tant que conseiller de confiance dans les domaines de recrutement de cadres, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'organisation et l'efficacité du travail en équipe et des services d'adaptation culturelle. Heidrick & Struggles a été le pionnier de l'activité de recrutement de cadres depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, la société propose des solutions de leadership intégrées pour aider ses clients à changer le monde, d'une équipe de direction à l'autre.® www.heidrick.com

