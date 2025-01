Henkels Smartwash™ definiert neue Ära der Sauberkeit auf der CES® 2025

DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Henkel kehrt mit einem Paukenschlag zur CES® 2025 zurück: der offiziellen Enthüllung seiner Smartwash™-Technologie, einem KI-gestützten, kartuschenbasierten Waschmitteldosiersystem für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Das weltweit führende Unternehmen im Konsum- und Industriegüterbereich führt diese Innovation mit der Einführung von Persil® und Somat® Smartwash an, die ab 2025 den europäischen Markt ins Visier nehmen. Die Präsenz von Henkel auf der Messe bietet auch Gelegenheiten für zahlreiche Gespräche mit Branchenpartnern, globalen Geräteherstellern und Technologieführern über die Entwicklung der Maschine der Zukunft.

Henkel's Smartwash Laundry Concept Machine

Die Smartwash-Geräte von Persil und Somat sind eine bahnbrechende Innovation von Henkel. Sie dosieren die richtige Waschmittelmenge zum richtigen Zeitpunkt während mehrerer Waschzyklen und liefern so optimale Ergebnisse in jeder Maschine, ob alt oder neu. Die Waschkonzept-Maschine Smartwash von Henkel, die auf der Venetian Expo vorgestellt wurde, baut auf der Funktionalität seiner intelligenten Geräte auf und demonstriert die exponentiellen Möglichkeiten für die Wäsche- und Geschirrpflege.

„Unser Smartwash-Konzept nutzt die chemische Expertise von Henkel, unser Verständnis für unsere Verbraucher und unsere Fähigkeit, mit der KI-Technologie Schritt zu halten", erklärt Frank Meyer, Corporate Senior Vice President und Leiter Forschung und Entwicklung bei Henkel Consumer Brands. „Nach Jahren der internen Entwicklung markiert die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie einen entscheidenden Moment. Mit Smartwash werden wir die Waschmaschinen- und Geschirrspülbranche mit höherer Leistung, mehr Komfort und geringerer Umweltbelastung transformieren."

Smartwash-Demonstrationen mit führenden Herstellern von Haushaltsgeräten und Technologien auf der CES haben den Appetit auf eine Partnerschaft geweckt. Potenzielle Partner loben Henkels Fähigkeit, modernste verdichtete, zerlegte Chemie mit einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz zur Dosierung zu kombinieren, um eine beispiellose Leistung und Effizienz zu erzielen. Die Begeisterung, die von den Treffen ausgeht, entspricht Henkels Absicht, die Entwicklung und Vermarktung zu beschleunigen und Partnern und Kunden schneller mehr Wert und Wirkung zu bieten.

Untersuchungen zeigen, dass die Verbraucher weiterhin nach besseren Lösungen für die Reinigung und Pflege ihrer Kleidungsstücke suchen. Zudem sind viele Verbraucher unsicher, welche Waschmittel sie verwenden sollen (71 %) und wie viel sie dosieren sollen (57 %).1 Smartwash löst all diese Probleme, indem es für jede Ladung die ideale Waschkonfiguration auswählt – für weniger Aufwand und Verschwendung und ein ganz neues Leistungsniveau. Dorothee Boivin, Corporate Vice President of New Business and Homecare, zeigte sich begeistert darüber, ein gemeinsam entwickeltes Produkt auf den Markt zu bringen: „Wäsche waschen wird nach wie vor als eine lästige Hausarbeit angesehen. Mit Smartwash und unseren Partnern werden wir das Benutzererlebnis neu erfinden, indem wir einen neuen Standard für Sauberkeit und Pflege setzen und gleichzeitig eine ansprechende und personalisierte Lösung für die Verbraucher anbieten."

Nach den Erfolgen dieser Woche möchte Henkel die Smartwash-Technologie auf weiteren Konferenzen und Messen vorstellen, darunter auf der Jahrestagung und Industriekonferenz des American Cleaning Institute in Orlando, US-Bundesstaat Florida. Unternehmen, die mehr über eine Partnerschaft mit Henkel erfahren möchten, können weitere Informationen per E-Mail an [email protected] anfordern.

Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Verbrauchergeschäft. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist weltweit führend auf dem Markt für Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen. Mit seinen Verbrauchermarken hält das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien weltweit führende Positionen, insbesondere in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel sowie Haarpflege.

