Smartwash™ de Henkel inaugure une nouvelle ère de la propreté au salon CES® 2025

DÜSSELDORF, Allemagne, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Henkel revient en force au salon CES® 2025, avec le dévoilement officiel de sa technologie Smartwash™, un système de dosage de détergent à cartouche piloté par l'IA, capable d'alimenter les lave-linge et les lave-vaisselle. Le chef de file mondial des activités industrielles et grand public lance cette innovation en même temps que les produits Persil® Smartwash et Somat® Smartwash, ciblant le marché européen à partir de 2025. La présence de Henkel au salon ouvre également la voie à de multiples discussions de partenariat industriel avec des fabricants d'appareils électroménagers et des leaders technologiques, autour de la création de la machine du futur.

Henkel's Smartwash Laundry Concept Machine

Les produits Persil Smartwash et Somat Smartwash ouvrent la voie à l'innovation de Henkel en matière de détection autonome, en distribuant la bonne quantité de détergent au bon moment pendant plusieurs cycles de lavage, pour des résultats optimaux dans n'importe quelle machine, existante ou nouvelle. Le concept de lave-linge Smartwash de Henkel, présenté à la Venetian Expo, s'appuie sur la fonctionnalité de ses appareils intelligents, démontrant les possibilités exponentielles de l'entretien du linge et de la vaisselle.

« Notre concept Smartwash tire parti de l'expertise chimique de Henkel, de notre compréhension des consommateurs et de notre capacité à innover au rythme de la technologie de l'IA », a déclaré Frank Meyer, vice-président principal et directeur de la recherche et du développement de Henkel Consumer Brands. « Après des années de développement en interne, la collaboration avec des partenaires de l'industrie constitue un moment charnière. Avec Smartwash, nous allons transformer l'industrie du lavage du linge et du lessivage de la vaisselle en améliorant les performances, en augmentant la commodité et en réduisant l'impact sur l'environnement. »

Les démonstrations de Smartwash réalisées devant des chefs de file de l'électroménager et de la technologie au CES ont suscité des désirs de partenariat. Les partenaires potentiels saluent la capacité de Henkel à associer une chimie basée sur une unité de désagrégation et un compacteur de pointe à une approche algorithmique avancée du dosage, afin d'obtenir des performances et une efficacité inégalées. L'enthousiasme généré par les réunions s'aligne sur l'intention de Henkel d'accélérer le développement et la commercialisation, en apportant plus rapidement davantage de valeur et d'impact aux partenaires et aux clients.

Les études montrent que les consommateurs continuent de rechercher de meilleures solutions pour nettoyer et entretenir leurs vêtements. En outre, de nombreux consommateurs ne savent pas quels détergents utiliser (71 %) ni quelle quantité doser (57 %)1. Smartwash résout tous ces problèmes en sélectionnant les configurations de lavage idéales pour chaque charge, ce qui signifie pour moins de travail et de gaspillage, et un nouveau niveau de performance. Dorothée Boivin, vice-présidente de la division New Business and Homecare, s'est montrée enthousiaste à l'idée de mettre sur le marché un produit créé en commun : « La lessive continue d'être considérée comme une corvée ménagère souvent problématique. Avec Smartwash et nos partenaires, nous allons réinventer l'expérience utilisateur en établissant une nouvelle norme de propreté et d'entretien, tout en proposant une solution plus attrayante et plus personnalisée aux consommateurs. »

En s'appuyant sur les succès de cette semaine, Henkel souhaite continuer à présenter la technologie Smartwash lors d'autres conférences et salons, notamment à l'American Cleaning Institute Annual Meeting & Industry Convention qui se tiendra prochainement à Orlando, en Floride. Les entreprises intéressées par un partenariat avec Henkel peuvent demander des informations complémentaires en envoyant un courriel à [email protected].

À propos de Henkel

Grâce à ses marques, ses innovations et ses technologies, Henkel occupe des positions de premier plan sur le marché mondial des activités industrielles et grand public. La division Adhesive Technologies est le leader mondial sur le marché des adhésifs, des produits d'étanchéité et des revêtements fonctionnels. En ce qui concerne sa plateforme de marques grand public (Consumer Brands), l'entreprise occupe des positions de premier plan, notamment dans les domaines des détergents, des produits d'entretien et des produits capillaires sur de nombreux marchés et dans de nombreuses catégories à travers le monde. Les trois marques les plus puissantes de l'entreprise sont Loctite, Persil et Schwarzkopf. Pour l'exercice 2023, Henkel a réalisé des ventes de plus de 21,5 milliards EUR et un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 2,6 milliards EUR. Les actions privilégiées de Henkel sont cotées dans l'indice boursier allemand DAX. Le développement durable est une longue tradition chez Henkel, et l'entreprise a mis en place une stratégie de développement durable claire avec des objectifs spécifiques. Fondée en 1876, Henkel emploie aujourd'hui une équipe diversifiée d'environ 48 000 collaborateurs à travers le monde – tous unis par une forte culture d'entreprise, des valeurs partagées et un objectif commun : « Être des pionniers dans l'âme pour le bien des générations ». Pour plus d'informations, voir www.henkel.com.

1 Source : Laundry Dairies 2023 (Monde) & Insight Screener 2024 (Allemagne)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594522/Henkel_Corporations_Smartwash_Concept_Machine_1.jpg