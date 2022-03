Het Californische Ministerie van Verkeer selecteert Enghouse Transit

Software-oplossing maakt migratie naar open-loop tariefbetalingen mogelijk

MARKHAM, ON, 2 maart 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems (TSX: ENGH) heeft vandaag bekendgemaakt dat het Californische Ministerie van Verkeer zijn Enghouse Transporteenheid (Caltrans) geselecteerd heeft om deel te nemen aan het California Integrated Travel Project (Cal-ITP), wat de plotselinge aanwezigheid van het bedrijf op de Amerikaanse markt voor geautomatiseerd innen van tarieven markeert.

Enghouse Transportation, een gevestigde leverancier van software-oplossingen voor vervoer in Noord-Amerika, breidt zijn aanbod uit met de mobiele oplossing voor ticketing/innen van tarieven. De software is voor dit doeleinde al goed gepositioneerd in Nederland, Centraal-Europa en Oost-Europa.

"Enghouse Transportation brengt duidelijke voordelen met zich mee", zegt Toofan Otaredian, Managing Director van Enghouse Transportation. "We hebben de flexibiliteit om meerdere tariefplannen en bedrijfsregels te hosten die verband houden met OV-agentschappen en maatschappijen, waarbij onze software-oplossing hardware-onafhankelijk is en naadloos met andere systemen kan worden geïntegreerd. Daarnaast bieden we een korte implementatieperiode voor marktintroductie om op een kosteneffectieve manier een open-loop betaaloplossingen in gebruik te nemen."

Het Californische departement Algemene Diensten heeft Enghouse Transportation een intentieverklaring verstrekt om software te leveren waarmee Californische transitgebruikers tarieven kunnen betalen met behulp van een open-loopsysteem. De architectuur vergemakkelijkt het gebruik van bankpassen en mobiele portemonnees, waardoor de noodzaak voor tariefkaarten afneemt en uiteindelijk verdwijnt.

Enghouse Transportation is een van de vier bedrijven die gekozen zijn om de backoffice-oplossing in de Cal-ITP te leveren, waarmee meer dan 300 transitbureaus softwareoplossingen kunnen aanschaffen via de Mobility Marketplace, die transitoperators links biedt naar een reeks vooraf onderhandelde, code-conforme producten. Dit vereenvoudigde en gecoördineerde inkoopproces maakt het voor vervoersbedrijven gemakkelijker om open-loop-technologieën in te voeren.

De doelstellingen van Cal-ITP omvatten het volgende:

Een verbeterde passagierservaring - Onderzoek heeft aangetoond dat passagiers met toegang tot realtime gegevens minuten kunnen besparen op hun wachttijden en waargenomen wachttijden met maar liefst 30 procent. Contactloze betalingen maken het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker, vooral voor passagiers van buiten de stad en andere gebruikers die niet bekend zijn met het openbaar vervoer.

- Onderzoek heeft aangetoond dat passagiers met toegang tot realtime gegevens minuten kunnen besparen op hun wachttijden en waargenomen wachttijden met maar liefst 30 procent. Contactloze betalingen maken het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker, vooral voor passagiers van buiten de stad en andere gebruikers die niet bekend zijn met het openbaar vervoer. Meer passagiers - In Londen zag de metro een toename van vier tot vijf procent in het aantal passagiers door de introductie van open-loopbetalingen en realtime aankomstgegevens. In Chicago en New York steeg het aantal passagiers met twee procent.

- In Londen zag de metro een toename van vier tot vijf procent in het aantal passagiers door de introductie van open-loopbetalingen en realtime aankomstgegevens. In en steeg het aantal passagiers met twee procent. Kostenbesparingen voor transitaanbieders – In Washington, DC , besteedt het vervoersbedrijf tien cent per dollar aan contante tariefincasso's, vergeleken met slechts vier cent per dollar aan incasso's per creditcard/bankpas.

Via zijn Europese dochteronderneming Telexis Solutions heeft Enghouse Transportation onlangs een contactloze betaaloplossing van Eurocard, Mastercard en Visa (EMV) uitgerold in een lancering voor zijn klantTransdev ter vervanging van het Nederlandse kaartbetaalsysteem, de zogenaamde OV-Chipkaart. Als gevolg van deze lancering heeft Telexis Solutions zijn EMV-oplossingen uitgebreid naar het grootste deel van de Nederlandse transitbranche, dat wil zeggen naar de volledige Transdev-activiteiten en die van meerdere andere vervoersbedrijven. Transdev is een grote vervoersorganisatie in Nederland die 400.000 ritten per dag verzorgt. Wereldwijd exploiteert Transdev 42.000 voertuigen in 17 landen en biedt het bedrijf werk aan 83.000 mensen.

Over Enghouse

Enghouse is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH) dat software-oplossingen voor bedrijven levert die zijn gericht op contactcenters, videocommunicatie, werken op afstand, communicatie voor door software gedefinieerde netwerken van de volgende generatie, openbare veiligheid en de vervoersmarkt. De tweeledige groeistrategie van het bedrijf is gericht op interne groei en overnames die tot op heden werden gefinancierd uit operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com.

Over Enghouse Transportation

Enghouse Transportation is een innovatieve leverancier van end-to-end technologieën voor elektronische ticketing. Het bedrijfsonderdeel biedt vervoersbedrijven en -maatschappijen ook verbeterde passagierservaringen en kostenbesparende hardware- en software-oplossingen. Enghouse Transportation levert elke klant deskundige maatwerkoplossingen op het gebied van geautomatiseerde tariefinning (AFC), verkoop en service en backofficesystemen. Ga voor meer informatie naar www.enghousetransportation.com

SOURCE Enghouse Systems Limited