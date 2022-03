La solution logicielle permettra la migration vers le paiement des tarifs en boucle ouverte

MARKHAM, ON, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems (TSX : ENGH) a annoncé aujourd'hui que son unité Enghouse Transportation a été sélectionnée par le California Department of Transportation (Caltrans) pour participer au California Integrated Travel Project (Cal-ITP), marquant l'incursion de l'entreprise sur le marché américain de la collecte automatique des tarifs.

Enghouse Transportation, un fournisseur établi de solutions logicielles de transport en commun en Amérique du Nord, élargit son offre avec la solution mobile de billetterie/perception des tarifs. Le logiciel est déjà bien positionné dans cet espace aux Pays-Bas, en Europe centrale et en Europe de l'Est.

« Enghouse Transportation apporte des avantages évidents », a déclaré Toofan Otaredian, directeur général d'Enghouse Transportation. « Nous avons l'agilité nécessaire pour héberger plusieurs plans tarifaires et règles commerciales associés aux agences et opérateurs de transport en commun, tandis que notre solution logicielle est indépendante du matériel et peut s'intégrer de manière transparente à d'autres systèmes. De plus, nous proposons une mise en œuvre rapide sur le marché pour que les solutions de paiement en boucle ouverte soient opérationnelles de manière rentable. »

Le département des services généraux de Californie a émis un avis d'intention d'adjuger à Enghouse Transportation pour fournir un logiciel permettant aux utilisateurs des transports en commun de Californie de payer les tarifs à l'aide d'un système en boucle ouverte. L'architecture facilite l'utilisation des cartes bancaires et des portefeuilles mobiles, réduisant et éliminant finalement le besoin de cartes de transport.

Enghouse Transportation est l'une des quatre entreprises choisies pour fournir la solution de back-office dans le Cal-ITP, qui permettra à plus de 300 agences de transport en commun de se procurer des solutions logicielles via son Mobility Marketplace , qui offre aux opérateurs de transport en commun des liens vers une suite de pré-négociés, produits conformes au code. Ce processus d'approvisionnement simplifié et coordonné permet aux organismes de transport en commun d'adopter plus facilement des technologies en boucle ouverte.

Les objectifs de Cal-ITP sont les suivants :

Une expérience de conduite améliorée – Des recherches ont montré que les passagers ayant accès à des données en temps réel peuvent gagner jusqu'à 30 % de minutes sur leurs temps d'attente et sur les temps d'attente perçus. Les paiements sans contact facilitent le transport en commun, en particulier pour les usagers de l'extérieur de la ville et les autres utilisateurs qui ne connaissent pas le système de transport en commun.

– Des recherches ont montré que les passagers ayant accès à des données en temps réel peuvent gagner jusqu'à 30 % de minutes sur leurs temps d'attente et sur les temps d'attente perçus. Les paiements sans contact facilitent le transport en commun, en particulier pour les usagers de l'extérieur de la ville et les autres utilisateurs qui ne connaissent pas le système de transport en commun. Plus d'achalandage – À Londres, le métro a connu une augmentation de 4 à 5 % de l'achalandage grâce à l'introduction des paiements en boucle ouverte et des données d'arrivée en temps réel. À Chicago et à New York , l'achalandage a augmenté de deux pour cent.

– À Londres, le métro a connu une augmentation de 4 à 5 % de l'achalandage grâce à l'introduction des paiements en boucle ouverte et des données d'arrivée en temps réel. À et à , l'achalandage a augmenté de deux pour cent. Économies de coûts pour les fournisseurs de transport en commun – À Washington, D.C. , l'opérateur de transport en commun dépense dix cents par dollar pour le recouvrement des tarifs en espèces, contre seulement quatre cents par dollar pour le recouvrement par carte de crédit/débit.

Par l'intermédiaire de sa filiale européenne Telexis Solutions, Enghouse Transportation a récemment déployé une solution de paiement sans contact Eurocard, Mastercard et Visa (EMV) dans le cadre d'un lancement pour son client Transdev afin de remplacer le système de paiement par carte néerlandais, appelé OV-Chipkaart. À la suite de ce lancement, Telexis Solutions a étendu ses solutions EMV à la majeure partie de la verticale néerlandaise du transit, c'est-à-dire à l'ensemble des opérations de Transdev ainsi qu'à celles de plusieurs autres opérateurs de transport en commun. Transdev est un important fournisseur de transport en commun aux Pays-Bas, assurant 400 000 trajets par jour. Au niveau mondial, Transdev exploite 42 000 véhicules dans 17 pays et emploie 83 000 personnes.

À propos d'Enghouse

Enghouse est une société canadienne cotée en bourse (TSX:ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur les centres de contact, les communications vidéo, le travail à distance, les communications pour les réseaux définis par logiciel de nouvelle génération, la sécurité publique et le marché du transport en commun. La stratégie de croissance à deux volets de la Société se concentre sur la croissance interne et les acquisitions, qui, à ce jour, ont été financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La Société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site Web de la Société à l'adresse www.enghouse.com.

À propos d'Enghouse Transportation

Enghouse Transportation est un fournisseur innovant de technologies de billetterie électronique de bout en bout. L'unité fournit également aux agences de transport en commun et aux opérateurs des expériences passagers améliorées et des solutions matérielles et logicielles permettant de réduire les coûts. Adapté aux besoins de chaque client, Enghouse Transportation propose des solutions expertes en matière de perception automatisée des tarifs (AFC), de vente et de service, et de systèmes de back-office. Pour plus d'informations, visitez www.enghousetransportation.com

