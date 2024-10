Hexaware ouvre un nouveau bureau en Allemagne

ISELIN, New Jersey, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies Limited (« Hexaware ») vient d'ouvrir son troisième bureau en Allemagne le 19 septembre 2024. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Adam Medros, CEO, Spark Networks, Tobias Plaputta, CTO, Spark Networks, Sanjay Salunkhe, président et responsable mondial - Digital & Software Services, Hexaware et Arun Ramchandran, président et responsable mondial - Consulting & GenAI Practice, HTPS, Hexaware. D'une capacité de 100 personnes, le nouveau bureau berlinois viendra renforcer les capacités de l'entreprise en matière de services numériques et logiciels en Europe continentale, notamment en Allemagne, en Suisse et en Autriche.

Les services numériques et logiciels de l'entreprise sont conçus pour optimiser l'efficacité opérationnelle et élever les expériences numériques, garantissant ainsi que les entreprises restent compétitives sur un marché en constante évolution. Les solutions d'Hexaware comprennent le développement d'applications personnalisées, la gestion des données d'entreprise et les solutions commerciales optimisées par l'IA. S'appuyant sur le cloud, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation, l'entreprise exploite les technologies modernes pour booster les résultats commerciaux.

Soulignant que le centre de Berlin accueillera des consultants parlant allemand et anglais pour assister les clients, Amrinder Singh, président et responsable des opérations EMEA et APAC, Hexaware, déclare : « Ce nouveau bureau nous aidera à servir nos clients de manière plus efficace. Hexaware s'efforcera de répondre aux divers besoins de ses clients par l'exécution optimale de projets adaptés aux exigences spécifiques de l'entreprise ».

À propos d'Hexaware

Hexaware est une entreprise mondiale de services technologiques et de processus d'affaires. Les Hexawariens se lèvent chaque jour avec un objectif unique : générer des sourires grâce à des personnes et des technologies exceptionnelles. Avec des bureaux dans le monde entier, nous donnons aux entreprises les moyens de réaliser la transformation numérique à l'échelle et à la vitesse en s'associant avec elles pour construire, transformer, exécuter et optimiser leur technologie et leurs processus d'affaires.

Hexaware Technologies Limited (la « société ») propose, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, des conditions de marché et d'autres considérations, de lancer une offre publique initiale de ses actions et a déposé un projet de prospectus préliminaire daté du 6 septembre 2024 (« DRHP ») auprès du Securities and Exchange Board of India ( SEBI). Le DRHP est disponible sur les sites web de notre société, à l'adresse www.hexaware.com , du SEBI à l'adresse www.sebi.gov.in , ainsi que sur les sites web des teneurs de plume Kotak Mahindra Capital Company Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, et IIFL Securities Limited, à l'adresse https://investmentbank.kotak.com , www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm , www.jpmipl.com , https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/regulations/hsbc-securities-and-capital-market , et www.iiflcap.com respectivement, et les sites web des bourses à l'adresse www.nseindia.com et www.bseindia.com , respectivement. Tout investisseur potentiel doit noter que l'investissement dans des actions implique un degré élevé de risque. Pour plus de détails sur ce risque, il convient de se référer à la section « Risk Factors » du prospectus préliminaire, lorsqu'il sera disponible. Les investisseurs potentiels ne doivent pas s'appuyer sur le DRHP pour prendre une décision d'investissement. »

