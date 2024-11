H.I.G. Bayside Capital Europe finalise le refinancement d'Oliver James

LONDRES, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe (« Bayside »), la filiale européenne de situations spéciales et de solutions de capital de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 65 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer son financement d'Oliver James (« Oliver James » ou la « société »), le spécialiste du recrutement international et des solutions de talents en pleine croissance. Bayside a fourni une facilité de 31 millions GBP pour refinancer la dette existante et financer la croissance future de la société.

Oliver James a été fondé en 2002 à Manchester, en Angleterre, par Oliver Castle et James Rogers. Il s'agit aujourd'hui d'un spécialiste du recrutement et des solutions pour les talents qui a reçu de nombreuses récompenses et qui possède 14 bureaux dans le monde, en se concentrant sur des secteurs verticaux spécialisés. Depuis sa création, Oliver James a connu une croissance organique significative grâce à son modèle opérationnel sophistiqué et technologique, à sa connaissance des marchés spécialisés et à l'importance qu'il accorde au développement et à la fidélisation de son personnel.

Bayside a fourni à Oliver James une solution de financement sur mesure et flexible qui permet à la société de continuer à investir dans ses activités et de poursuivre son développement. La solution de financement comprend également des facilités non utilisées pour soutenir la croissance future.

Graeme Edwards, directeur financier d'Oliver James, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Bayside pour la prochaine phase de notre croissance et de nos investissements. L'équipe de Bayside a excellé par ses connaissances et sa flexibilité et a été en mesure d'adapter le financement à nos besoins. »

Florian Kawohl, directeur général de Bayside, déclare : « L'approche, la stratégie et l'exécution impressionnantes d'Oliver Castle et de James Rogers ont abouti à une reconnaissance exceptionnelle de leur entreprise sur le marché. Notre prêt Capital Solutions nous permet de refinancer la dette existante et de fournir des fonds flexibles pour soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe d'Oliver James et de soutenir la croissance continue de l'entreprise. »

À propos d'Oliver James

Oliver James est spécialisé dans les services de recrutement et de solutions pour les talents. La société dispose de 14 bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis, pour un chiffre d'affaires de 351 millions GBP en 2023. Pour en savoir plus, visitez le site oliverjames.com.

À propos de Bayside Capital

Bayside Capital est la filiale de H.I.G. Capital spécialisée dans les situations spéciales. Axé sur les entreprises du marché intermédiaire, Bayside investit dans plusieurs segments des marchés primaires et secondaires des capitaux d'emprunt en mettant l'accent sur les rendements à long terme. Avec huit bureaux aux États-Unis et en Europe et plus de 500 professionnels de l'investissement, Bayside dispose de l'expérience, des ressources et de la flexibilité nécessaires pour générer des rendements supérieurs ajustés au risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Bayside bayside.com.

À propos de H.I.G. Capital

Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de H.I.G. hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

