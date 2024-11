H.I.G. Bayside Capital Europe schließt Refinanzierung von Oliver James ab

LONDON, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe („Bayside"), die europäische Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), einer führenden globalen alternativen Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD, freut sich, die Finanzierung von Oliver James („Oliver James" oder „Unternehmen"), dem schnell wachsenden internationalen Spezialisten für Personalbeschaffung und Talentlösungen, bekannt zu geben. Bayside stellte eine Fazilität in Höhe von 31 Mio. GBP zur Refinanzierung bestehender Schulden und zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens bereit.

Oliver James wurde 2002 in Manchester, Großbritannien, von Oliver Castle und James Rogers gegründet und ist heute ein mehrfach preisgekrönter Spezialist für Personalbeschaffung und Talentlösungen mit 14 Niederlassungen weltweit, die sich auf bestimmte Branchen konzentrieren. Seit seiner Gründung hat Oliver James ein beträchtliches organisches Wachstum erzielt, das auf seinem raffinierten technologiegestützten Betriebsmodell, seiner Kenntnis der Spezialmärkte und seinem Fokus auf die Entwicklung und Bindung von Mitarbeitenden aufbaut.

Bayside stellte Oliver James eine maßgeschneiderte, flexible Finanzierungslösung bereit, die es dem Unternehmen ermöglicht, weiterhin in sein Geschäft zu investieren und seine Entwicklung voranzutreiben. Die Finanzierungslösung beinhaltet auch nicht in Anspruch genommene Fazilitäten zur Unterstützung des künftigen Wachstums.

Graeme Edwards, Chief Financial Officer bei Oliver James, erklärt: „Wir freuen uns, mit Bayside eine Partnerschaft für die nächste Phase unseres Wachstums und unserer Investitionen einzugehen. Das Bayside-Team zeichnete sich durch sein Know-how und seine Flexibilität aus und war dazu in der Lage, die Finanzierung auf unsere Bedürfnisse zuzuschneiden."

Florian Kawohl, Managing Director bei Bayside, kommentiert: „Oliver Castles und James Rogers' beeindruckende Herangehensweise, Strategie und Umsetzung haben dem Unternehmen eine einzigartige Reputation auf dem Markt verschafft. Unser Capital Solutions-Darlehen ermöglicht uns, die bestehenden Schulden zu refinanzieren und flexible Mittel bereitzustellen, um das Unternehmen in seiner nächsten Phase zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Oliver James und die Chance, das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

Informationen zu Oliver James

Oliver James ist auf Personalbeschaffung und Talentlösungen spezialisiert und betreibt 14 Niederlassungen in Großbritannien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den USA. Das Unternehmen erzielte einen weltweiten Umsatz von 351 Mio. GBP im Jahr 2023. Weitere Informationen finden Sie unter oliverjames.com.

Informationen zu Bayside Capital

Bayside Capital ist die Special Situations-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital. Bayside konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und investiert in verschiedene Segmente des Primär- und Sekundärmarktes für Fremdkapital, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Renditen liegt. Mit acht Niederlassungen in den USA und Europa und über 500 Anlageexperten verfügt Bayside über ausreichend Erfahrung, Ressourcen und Flexibilität, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Bayside-Website unter bayside.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

