H.I.G. Realty erhöht sein Prime Living-Portfolio im Zentrum Londons auf über 1 Milliarde Pfund

LONDON, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital, gibt erfreut bekannt, dass ein verbundenes Unternehmen ein drittes Objekt für seine Central London Living Platform („die Plattform") erworben hat. Die Plattform wird über ein Joint Venture mit HUB umgesetzt, einem führenden Wohnungsentwickler im Vereinigten Königreich mit einem Bruttoentwicklungswert („GDV2") von über 1 Milliarde Pfund.

Dieser jüngste Erwerb stärkt die London Living Platform von H.I.G. deutlich, ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio von Objekten, die ausschließlich in Zentrallondon gelegen sind. Jeder Standort wurde gezielt ausgewählt und strategisch positioniert, um von einer hervorragenden Verkehrsanbindung, der Nähe zu wichtigen zentralen Geschäftsvierteln sowie direktem Zugang zu zentralen Arbeits- und Bildungszentren zu profitieren. Insgesamt repräsentiert die Plattform ein erstklassiges Wohnungsportfolio mit einem Bruttowert von über 1 Milliarde Pfund und etwa 1700 Einheiten in drei Projekten.

Das neu erworbene Objekt befindet sich in der City of London und profitiert von unmittelbarem Zugang zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten sowie Arbeitszentren. Der Standort umfasst das bestehende Bürogebäude St Clare House sowie das benachbarte viktorianische Lagerhaus Writers House. Nach der Umgestaltung wird das Projekt eine professionell verwaltete, nachhaltige, auf Wohnen ausgerichtete Anlage mit erstklassigen Ausstattungsmerkmalen, überzeugenden ESG-Kennzahlen sowie attraktiven Gemeinschaftsflächen bieten und damit Qualität und Umfang der Plattform weiter stärken.

Zusätzlich zu diesem Erwerb umfasst die Living Platform von H.I.G. das Finsgate House in der Old Street und ein 1,2 Hektar großes Grundstück in Elephant and Castle. Alle Standorte sind strategisch günstig gelegen, verfügen über optimale Anbindungen und sind so konzipiert, dass sie qualitativ hochwertigen, modernen Wohnraum bieten, der die lokalen Gemeinden und die wachsende Zahl von Arbeitskräften und Studenten in London unterstützt. Für beide Vorhaben wurden bereits Planungsanträge eingereicht.

Riccardo Dallolio, geschäftsführender Leiter und Bereichsleiter von H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Dieses Objekt ist eine starke Ergänzung unserer London Living Platform und unterstreicht unseren Fokus auf Investitionen in strategischen Lagen mit hervorragender Anbindung. Der Londoner Wohnungsmarkt ist weiterhin stark unterversorgt und benötigt hochwertige, institutionelle Wohneinheiten mit modernen, gemeinschaftsorientierten Ausstattungsmerkmalen."

Stelios Theodosiou, geschäftsführender Leiter bei H.I.G. Realty, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere Living Platform in Partnerschaft mit HUB weiter auszubauen. Dieser Erwerb zeigt erneut, dass wir in der Lage sind, einzigartige Objekte außerhalb des öffentlichen Marktes zu identifizieren und komplexe Transaktionen innerhalb kurzer Zeiträume umzusetzen." Wir sind von diesem Sektor fest überzeugt und freuen uns darauf, unsere Präsenz in diesem Bereich mit unserem bewährten Partner HUB weiter auszubauen.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital.* Mit Hauptsitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, Mittelstandsunternehmen sowohl Fremd- als auch Eigenkapital bereitzustellen und dabei einen flexiblen Ansatz mit Schwerpunkt auf praktischer Umsetzung und zusätzlicher Wertschöpfung zu verfolgen:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen insgesamt eingeworbenen Kapital.

