H.I.G. Realty porte à plus de 1 milliard de livres sterling son portefeuille de logements de premier choix dans le centre de Londres

LONDRES, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a fait l'acquisition d'un troisième actif pour sa plateforme d'habitation dans le centre de Londres (« la plateforme »). La plateforme est mise en œuvre par le biais d'une coentreprise avec HUB, un promoteur résidentiel britannique de premier plan dont la valeur brute de développement (« GDV2 ») s'élève à plus d'un milliard de livres sterling.

Cette dernière acquisition renforce considérablement la plateforme d'habitation de Londres de H.I.G., un portefeuille très sélectif d'actifs exclusivement situés dans le centre de Londres. Chaque site a été sélectionné et positionné stratégiquement pour bénéficier d'une connectivité exceptionnelle, de la proximité des principaux quartiers d'affaires et d'un accès direct aux principaux pôles d'emploi et d'éducation. Collectivement, la plateforme représente un portefeuille résidentiel de premier ordre avec plus d'un milliard de livres sterling de valeur brute de développement et environ 1 700 unités réparties sur trois projets.

L'actif nouvellement acquis est situé dans la City de Londres et bénéficie d'un accès immédiat aux principaux nœuds de transport et centres d'emploi. Le site se compose d'un immeuble de bureaux existant, St Clare House, et de l'entrepôt victorien adjacent, Writers House. Une fois réaménagé, le projet donnera lieu à un complexe durable, axé sur l'habitat et géré de manière professionnelle, offrant les meilleures commodités, de solides références en matière d'ESG et un espace communautaire significatif, ce qui renforcera encore la qualité et l'ampleur de la plateforme.

Outre cette acquisition, la plateforme d'habitation de H.I.G. comprend Finsgate House à Old Street et un site de 1,2 acre à Elephant and Castle. Tous les sites sont stratégiquement situés, bénéficient d'une connectivité optimale et sont conçus pour offrir des logements modernes et de grande qualité aux communautés locales ainsi qu'à la population active et étudiante croissante de Londres. Des demandes de permis de bâtir ont été déposées pour les deux projets.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, a commenté : « Cet actif vient renforcer notre plateforme d'habitation de Londres et témoigne de notre volonté d'investir dans des lieux stratégiques dotés d'une excellente connectivité. Le marché résidentiel londonien peine sérieusement à répondre à la demande et a besoin d'unités de qualité supérieure, de type institutionnel, dotées d'équipements modernes et orientés vers la communauté ».

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty, a commenté : « Nous sommes heureux de poursuivre le développement de notre plateforme d'habitation en partenariat avec HUB. Cette acquisition démontre une fois de plus notre capacité à trouver des actifs uniques hors marché et à réaliser des transactions complexes dans des délais courts. Nous avons une forte conviction dans ce secteur et nous sommes ravis d'étendre notre présence dans cet espace avec notre partenaire de confiance HUB ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Sur la base du capital total levé par H.I.G. Capital et ses sociétés affiliées.

