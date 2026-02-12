H.I.G. Realty vergroot zijn Prime Living-portefeuille in centraal Londen tot meer dan £1 miljard

LONDEN, 12 februari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een wereldwijd toonaangevende alternatieve investeringsmaatschappij met $74 miljard aan beheerd vermogen, kondigt met genoegen aan dat een van haar gelieerde entiteiten een derde asset heeft verworven voor haar Central London Living Platform ("het Platform"). Het Platform wordt gerealiseerd via een joint venture met HUB, een toonaangevende Britse woningontwikkelaar met een bruto ontwikkelingswaarde ("GDV2") van meer dan £1 miljard.

Deze meest recente acquisitie versterkt H.I.G.'s London Living Platform aanzienlijk, een zorgvuldig samengestelde portefeuille van assets die uitsluitend in centraal Londen zijn gelegen. Elke locatie is selectief verworven en strategisch gepositioneerd om te profiteren van uitstekende vervoersverbindingen, nabijheid van belangrijke Central Business Districts en directe toegang tot belangrijke werkgelegenheids- en onderwijsclusters. Gezamenlijk vertegenwoordigt het Platform een hoogwaardige residentiële portefeuille met een bruto ontwikkelingswaarde van meer dan £1 miljard en circa 1.700 units verspreid over drie projecten.

De nieuw verworven locatie is gelegen in de City of London en beschikt over directe toegang tot belangrijke vervoersknooppunten en werkgelegenheidscentra. De locatie bestaat uit een bestaand kantoorgebouw, St Clare House, en het aangrenzende Victoriaanse pakhuis, Writers House. Na herontwikkeling zal het project een professioneel beheerd, duurzaam, op wonen gericht ontwikkelingsconcept bieden met voorzieningen van topklasse, sterke ESG-kenmerken en betekenisvolle gemeenschapsruimte, waarmee de kwaliteit en schaal van het Platform verder worden vergroot.

Naast deze acquisitie omvat H.I.G.'s Living Platform ook Finsgate House in Old Street en een terrein van 1,2 acre in Elephant and Castle. Alle locaties zijn strategisch gelegen, beschikken over optimale bereikbaarheid en zijn ontworpen om hoogwaardige, moderne huisvesting te leveren die lokale gemeenschappen en de groeiende beroepsbevolking en studentenpopulatie van Londen ondersteunt. Voor beide projecten zijn vergunningsaanvragen ingediend.

Riccardo Dallolio, Managing Director en Head of H.I.G. Realty in Europa, verklaarde: "Deze locatie is een sterke toevoeging aan ons London Living Platform en onderstreept onze focus op investeringen in strategische locaties met uitstekende bereikbaarheid. De Londense woningmarkt kampt nog steeds met een aanzienlijk aanbodtekort en heeft behoefte aan hoogwaardige, institutionele woningen met moderne, gemeenschapsgerichte voorzieningen."

Stelios Theodosiou, Managing Director bij H.I.G. Realty, verklaarde: "Wij zijn verheugd ons Living Platform verder te laten groeien in samenwerking met HUB. Deze acquisitie toont opnieuw ons vermogen aan om unieke locaties buiten de markt om te verwerven en complexe transacties binnen korte tijdsbestekken te realiseren. Wij hebben sterke overtuiging in deze sector en kijken ernaar uit onze aanwezigheid in dit segment verder uit te breiden met onze vertrouwde partner HUB."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

