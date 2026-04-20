H.I.G. WhiteHorse accorde un financement à Globe Groupe

LONDRES, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, la filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissements alternatifs gérant 74 milliards de dollars de capital, a le plaisir d'annoncer avoir élaboré un paquet financier pour Globe Groupe (« Globe » ou le « groupe »).

Créé par Jérémy Dahan en 2002 et basé à Neuilly-sur-Seine, en France, Globe est une société de services de marketing opérationnel au service de plus de 180 marques de premier plan dans les domaines des biens de consommation, de la technologie, de la beauté, de l'art de vivre, de la santé et du luxe sur les principaux marchés européens. Globe fournit des services qui favorisent directement la croissance des ventes et l'augmentation des parts de marché pour ses clients dans trois domaines d'activité : l'activation de la marque, la force de vente externalisée et le merchandising. Fort de ses 14 bureaux au service de plus de 500 clients dans huit pays, le groupe s'appuie sur sa capacité à réaliser des activations complexes, à remporter de grands appels d'offres, à tirer parti des relations entre les différents marchés et à déployer des solutions technologiques soutenues par un bilan éprouvé en matière de gestion.

Globe s'engage dans une nouvelle phase de croissance avec le fondateur Jérémy Dahan qui réinvestit de manière significative, assurant ainsi une forte continuité du leadership et de l'alignement. H.I.G. WhiteHorse Europe a mis en place un paquet financier sur mesure qui fournira des moyens supplémentaires pour soutenir l'expansion de la société, en particulier par le biais d'une stratégie active et ambitieuse d'achat et de construction.

Pascal Meysson, directeur de H.I.G. WhiteHorse Europe, déclare : « Globe a connu une croissance soutenue au fil des ans, grâce à une offre exhaustive et à une exécution efficace. Nous sommes ravis de nous associer à Jérémy Dahan pour soutenir l'expansion continue du groupe grâce à une solution de financement sur mesure ».

Charles Bourgeois, directeur général de H.I.G. WhiteHorse Europe, déclare : « Nous sommes heureux de soutenir Globe, une entreprise que nous suivons depuis plusieurs années. Globe illustre les qualités que nous recherchons dans nos investissements : un statut de chef de file, une équipe de direction de haut vol, une exposition à un marché en croissance et résilient, et un historique de solides performances financières ».

À propos de Globe Groupe

Globe Groupe est l'un des principaux spécialistes européens du shopper marketing et de l'activation des ventes, soutenant les marques grâce à des solutions intégrées couvrant le marketing de terrain, les forces de vente externalisées et les services d'activation de la vente au détail. Le groupe aide ses clients à accroître la visibilité, l'engagement et les ventes sur les canaux de distribution en magasin et hors magasin, en combinant une expertise stratégique à une solide exécution locale sur des marchés européens clés. Pour plus d'informations, visitez le site globe-groupe.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basé à Miami, H.I.G. possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur la capacité opérationnelle et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Pascal Meysson

Directeur de H.I.G. WhiteHorse Europe

[email protected]

Charles Bourgeois

Directeur général

[email protected]

H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Royaume-Uni

P : +44 (0) 207 318 5700

hig.com

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