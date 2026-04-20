H.I.G. WhiteHorse verstrekt financiering aan Globe Groupe

LONDEN, 20 april 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, de gelieerde kredietonderneming van de wereldwijde investeringsmaatschappij H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 74 miljard dollar aan beheerd vermogen, is verheugd aan te kondigen dat het een financieringspakket heeft geregeld voor Globe Groupe ("Globe" of de "groep").

Globe, opgericht door Jérémy Dahan in 2002 en gevestigd in het Franse Neuilly-sur-Seine, is een toonaangevend bedrijf voor operationele marketingdiensten dat meer dan 180 premiummerken bedient op het gebied van consumptiegoederen, technologie, schoonheid, lifestyle, gezondheidszorg en luxe in belangrijke Europese markten. Globe levert diensten die de verkoopgroei en het marktaandeel voor zijn klanten rechtstreeks stimuleren in drie richtingen: merkactivatie, uitbestede buitendienst en merchandising. Met meer dan vijfhonderd klanten in acht landen en veertien kantoren concurreert de groep op basis van zijn vermogen om complexe activeringen uit te voeren, grote aanbestedingen te winnen, gebruik te maken van marktoverschrijdende relaties en met technologie compatibele oplossingen in te zetten die worden ondersteund door een bewezen staat van dienst op het gebied van management.

Globe begint aan een nieuwe groeifase met oprichter Jérémy Dahan die zinvol herinvesteert en zorgt voor een sterke continuïteit van leiderschap en afstemming. H.I.G. WhiteHorse Europe heeft een op maat gesneden financieel pakket geregeld dat extra financiële middelen zal verschaffen om de uitbreiding van de onderneming te ondersteunen, met name door middel van een actieve en ambitieuze buy-and-build-strategie.

Pascal Meysson, Hoofd van H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "Globe heeft door de jaren heen een aanhoudende groei laten zien, gedreven door zijn uitgebreide aanbod en sterke prestaties. We zijn verheugd om samen te werken met Jérémy Dahan om de voortdurende uitbreiding van de groep te ondersteunen met een op maat gesneden financieringsoplossing."

Charles Bourgeois, Managing Director bij H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "We zijn verheugd om Globe te ondersteunen, een bedrijf dat we al enkele jaren volgen. Globe is een voorbeeld van de kwaliteiten die we in onze investeringen zoeken: een leidende marktpositie, een hoogwaardig managementteam, blootstelling aan een groeiende en veerkrachtige markt en een sterke staat van dienst op het gebied van financiële prestaties."

Over Globe Groupe

Globe Groupe is een toonaangevende Europese specialist op het gebied van kopersmarketing en verkoopactivatie, die merken ondersteunt met geïntegreerde oplossingen voor veldmarketing, uitbestede verkoopteams en retailactivatiediensten. De groep helpt klanten om de zichtbaarheid, betrokkenheid en verkoop te vergroten via kanalen binnen en buiten winkels, door strategische expertise te combineren met een sterke lokale uitvoering op enkele belangrijke Europese markten. Bezoek voor meer informatie globe-groupe.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaald kapitaal.

