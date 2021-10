Highgate élargit son portefeuille au Royaume-Uni avec l'ajout de Grosvenor House Suites et Dorsett City London Hotel

L'histoire et l'avenir se rejoignent dans une période charnière du marché mondial de l'hôtellerie

LONDRES, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Highgate, une société d'investissement immobilier et de gestion hôtelière de premier plan, a annoncé deux nouvelles acquisitions sur le marché britannique : l'acquisition du Dorsett City London Hotel et la gestion du Grosvenor House Suites dans le quartier de Mayfair à Londres. Ces ajouts marquent le retour de Highgate sur les marchés britannique et européen et la confiance de la société dans le retour du tourisme et des voyages d'affaires.

« La philosophie de Highgate, au cours de ses trois décennies d'investissement en Europe, a été d'acquérir des biens immobiliers bien situés à des prix inférieurs au coût de remplacement, et de saisir les opportunités où Highgate a la capacité de créer de la valeur. Le Dorsett City London Hotel est un exemple de cette stratégie », déclare Mehdi Khimji, Directeur Général chez Highgate. « Highgate a l'intention de continuer à saisir des opportunités dans toute l'Europe, qu'il s'agisse d'un actif unique, d'un portefeuille ou d'une plateforme, en respectant les principes clés qui ont contribué au succès historique de la société : entretenir des relations avec les acteurs clés du secteur, innover dans les domaines de l'exploitation, de la distribution et du positionnement des hôtels, cibler les opportunités où Highgate a la capacité de créer de la valeur ajoutée et agir comme une contrepartie fiable et collaborative dans les transactions. »

Situé au cœur du quartier financier de Londres et jouissant d'une solide réputation de luxe et de service, le Dorsett Hotel London est bien positionné pour faire face à une nouvelle vague de voyages d'affaires et de loisirs. Cet hôtel offre un mélange unique de charme britannique et d'hospitalité asiatique, avec une vue imprenable sur la ligne d'horizon emblématique de Londres. Il est situé à proximité du quartier animé de Shoreditch et de ses nombreuses galeries, ainsi que de la Tour de Londres, de la Tate Modern et du Tower Bridge. Cette transaction est le dernier partenariat en date entre Cerberus et Highgate.

Le Grosvenor House Suites est un aparthotel de luxe de 130 unités, situé dans le quartier de Mayfair, sur Park Lane. Dans le cadre de ses services de gestion, Highgate s'associe aux propriétaires de la propriété pour développer le positionnement futur et la rénovation afin de relancer la propriété et de tirer parti de son hébergement unique en appartement et de son emplacement, qui s'adresse aux voyageurs internationaux exigeants à la recherche de séjours de longue durée et d'un service impeccable.

« En plus de notre plateforme d'acquisition, nous nous concentrons sur la croissance de notre plateforme de gestion au Royaume-Uni et en Europe par le biais de contrats stratégiques de gestion d'actifs uniques et de portefeuilles, de fusions et acquisitions (M&A) de sociétés d'exploitation et, dans certaines situations, de baux », a déclaré Richard Russo, Directeur chez Highgate. « Highgate se concentrera particulièrement sur les opportunités où la société peut voir une capacité à ajouter de la valeur par des améliorations opérationnelles, des repositionnements de plans d'affaires et des partenariats avec des équipes de gestion talentueuses. »

