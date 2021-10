Společnost Highgate rozšiřuje své portfolio v Británii o apartmány Grosvenor House Suites a hotel Dorsett City London

Historie a budoucnost se spojují během rozhodujícího období na globálním hotelovém trhu

LONDÝN, 11. října 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Highgate, přední společnost v oblasti realitních investic a správy ubytovacích zařízení, oznámila dva nové přírůstky na britském trhu – akvizici hotelu Dorsett City London Hotel a správu apartmánů Grosvenor House Suites v londýnské oblasti Mayfair. Toto rozšíření znamená návrat společnosti Highgate na britský a evropský trh a je výrazem víry společnosti v obnovení turistiky a pracovních cest.

„Během tří desetiletí investování v Evropě spočívá filozofie společnosti Highgate v akvizicích realit v dobrých lokalitách se slevou o reprodukční náklady a ve využívání příležitostí v oblastech, kde dokáže Highgate přinést zvýšenou přidanou hodnotu. Příkladem této strategie je hotel Dorsett City London," uvedl Mehdi Khimji, výkonný ředitel společnosti Highgate. „Společnost Highgate hodlá v Evropě nadále vyhledávat příležitosti v podobě samostatných realit, portfolií a platforem a řídit se klíčovými principy, které přispěly k úspěchu společnosti v minulosti – pěstování vztahů s hlavními složkami tohoto odvětví; inovace provozních a distribučních možností a v oblasti lokalit ubytovacích zařízení; zacílení na příležitosti, v nichž Highgate nabízí rozhodující přidanou hodnotu; a vystupování jako spolehlivá a vstřícná protistrana v rámci plnění."

Londýnský hotel Dorsett, který se nachází ve finanční čtvrti a je pověstný luxusem a kvalitními službami, je ideálně připraven na nový nápor hostů v rámci služebních cest i rekreační turistiky. Tento hotel nabízí jedinečnou kombinaci kouzla Británie a asijské pohostinnosti s velkolepými výhledy na ikonické panorama Londýna a nachází se nedaleko pulzující čtvrti Shoreditch s mnoha galeriemi i poblíž londýnského Toweru, galerie Tate Modern a Tower Bridge. Tato dohoda představuje nejnovější partnerství mezi společnostmi Cerberus a Highgate.

Grosvenor House Suites je luxusní aparthotel o 130 apartmánech, nacházející se ve čtvrti Mayfair na Park Lane. Společnost Highgate v rámci svých služeb správy majetku spolupracuje s vlastníky objektu na přípravě objektu na budoucnost a jeho renovace tak, aby bylo možné nemovitost znovu uvést na trh a využít její jedinečné ubytování v apartmánovém stylu a lokalitu s orientací na náročné zahraniční cestovatele, které zajímá dlouhodobý pobyt a dokonalý servis.

„Kromě naší platformy akviziční se zaměřujeme na rozšíření naší platformy správy majetku v Británii a v kontinentální Evropě prostřednictvím smluv na správu jednotlivých objektů a portfolií, fúzí a akvizicí provozních společností a za určitých okolností i prostřednictvím pronájmů," uvedl Richard Russo, ředitel společnosti Highgate. „Highgate se zaměří zejména na příležitosti, u nichž bude spatřovat možnost zvyšování hodnoty prostřednictvím provozních zlepšení, změn nastavení podnikatelského záměru a partnerství s talentovanými manažerskými týmy."

O SPOLEČNOSTI HIGHGATE

Highgate je globální společnost zabývající se investicemi do nemovitostí a správou ubytovacích kapacit. Máme 30 let zkušeností v roli investičního správce, provozního partnera a developera pro realitní investiční fondy (REIT), soukromé investiční společnosti, státní kapitálové fondy, majetné fyzické osoby a další institucionální investory. Portfolio společnosti Highgate se zaměřuje zejména na ubytovací reality a jeho součástí je v rámci vlastnictví nebo správy přes 350 hotelů s více než 65 000 pokoji v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe a Karibiku. Společnost Highgate má firemní pobočky v Londýně, New Yorku, Dallasu, Miami, Seattlu a na Waikiki. www.highgate.com .

