Highgate rozszerza swój portfel inwestycji w Wielkiej Brytanii o apartamentowiec Grosvenor House Suites i hotel Dorsett City London

LONDYN, 8 października, 2021 r. /PRNewswire/ -- Highgatge, jedna z największych firm zajmujących się inwestycjami w nieruchomości i zarządzaniem obiektami hotelarskimi, poinformowała, że w jej portfelu znalazły się dwa nowe obiekty na rynku brytyjskim – firma nabyła hotel Dorsett City London oraz objęła zarządzanie apartamentowcem Grosvenor House Suites w londyńskiej dzielnicy Mayfair. Tym samym Highgate powraca na rynek brytyjski i europejski, wierząc w nadchodzące ożywienie na rynku turystycznym i podróży służbowych.

„Przez ponad trzy dekady inwestowania w Europie Highgate realizowała filozofię nabywania atrakcyjnie położonych nieruchomości po cenach niższych niż koszt zastąpienia oraz szukania szans w inwestycjach, w których mogła zapewnić wartość dodaną. Przykładem tej strategii jest hotel Dorsett City London – powiedział Mehdi Khimji, dyrektor zarządzający Highgate. - Highgate planuje dalsze poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w zakresie pojedynczych obiektów, inwestycji portfelowych i całych platform na terenie Europy poprzez trzymanie się zasad, które przyczyniły się do sukcesu firmy w przeszłości – budowania relacji z kluczowymi podmiotami w branży i tworzenia innowacji w obszarach operacyjnym, dystrybucyjnym i pozycjonowania hoteli; szukania możliwości wykorzystania potencjału Highgate w zakresie zapewnienia wartości dodanej oraz aktywnego kreowania wizerunku niezawodnego i gotowego do współpracy kontrahenta".

Obiekt Dorsett Hotel London, znajdujący się w sercu dzielnicy finansowej Londynu, słynie z luksusu i jakości obsługi. Hotel ten jest dobrze przygotowany do przyjęcia nowej fali klientów turystycznych i biznesowych. Dorsett Hotel London to wyjątkowe połączenie brytyjskiego uroku i azjatyckiej gościnności. Z obiektu rozpościera się zachwycająca panorama Londynu, a w pobliżu znajduje się słynna artystyczna dzielnica Shoreditch pełna galerii. W niedalekiej odległości znajdują się również Tower of London, Tate Modern i Tower Bridge. Transakcja to owoc współpracy nawiązanej niedawno przez Cerberus i Highgate.

Obiekt Grosvenor House Suites to liczący 130 lokali luksusowy apartamentowiec w dzielnicy Mayfair przy Park Lane. W ramach świadczonych usług zarządzania Highgate nawiąże współpracę z właścicielami nieruchomości w zakresie kształtowania przyszłej pozycji obiektu i jego odświeżenia z myślą o jego ponownym ożywieniu i czerpaniu korzyści z wyjątkowych apartamentów i doskonałego położenia – atutów, na które uwagę zwracają bardziej wybredni przybysze z zagranicy poszukujący miejsca na dłuższy pobyt z perfekcyjną obsługą.

„Poza nabywaniem obiektów nawiązujemy również współpracę w zakresie zarządzania hotelami na terenie Wielkiej Brytanii i Europy, zawierając strategiczne umowy zarządzania z pojedynczymi obiektami albo całymi portfelami inwestycji, przejęć i fuzji oraz, w niektórych sytuacjach, dzierżawy – powiedział Richard Russo, dyrektor w Highgate. - Highgate w szczególności skupiać się będzie na szansach na wykorzystanie jej potencjału do zapewniania wartości dodanej poprzez usprawnienia operacyjne, repozycjonowanie biznesplanów i współpracę z utalentowanymi zespołami zarządzającymi".

Więcej informacji można znaleźć na stronie Highgate.com.

HIGHGATE

Highgate to międzynarodowa firma zajmująca się inwestycjami w nieruchomości i zarządzaniem obiektami hotelarskimi. Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie zarządzania inwestycjami, współpracy operacyjnej i realizacji inwestycji na rzecz funduszy REIT, firm private equity, niezależnych funduszy majątkowych, cennych klientów indywidualnych i innych inwestorów indywidualnych. Highgate skupia się w szczególności na nieruchomościach hotelarskich, a jej portfel obejmuje ponad 350 własnościowych i/lub zarządzanych hoteli, które mieszczą łącznie 65 tys. pokoi. Obiekty te położone są na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Highgate posiada biura w Londynie, Nowym Jorku, Dallas, Miami, Seattle i Waikiki. www.highgate.com.

