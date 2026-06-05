HighLevel pone la IA avanzada en manos de 36 millones de pequeñas empresas que impulsan la economía

Con su "verano de IA", HighLevel está haciendo que la tecnología que redefine la economía mundial sea gratuita para las pequeñas empresas y agencias que más lo necesitan, no solo para las empresas que pueden permitírselo.

DALLAS, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las pequeñas empresas son el motor de la economía estadounidense. Los 36.2 millones de pequeñas empresas del país representan el 99.9% de todas las empresas estadounidenses, emplean a 62.3 millones de personas y generan el 43.5% del PIB. Sin embargo, a medida que la inteligencia artificial redefine con rapidez la forma en que operan las empresas, las herramientas más poderosas han tenido un precio y se han creado en gran medida para la empresa. HighLevel se propone cambiar esa situación.

Hoy, la empresa anunció su campaña "Verano de la IA", que ofrece a las pequeñas empresas y a las agencias que les prestan servicios acceso gratuito a cinco herramientas y agentes de IA gratuitos durante todo el verano. El objetivo es simple y deliberadamente ambicioso: garantizar que las empresas que generan casi 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos no queden rezagadas debido al cambio tecnológico más importante en una generación.

Este enfoque no es nuevo para HighLevel. La empresa lleva años construyendo toda su plataforma en torno a las necesidades de las pequeñas empresas y el "verano de la IA" es la expresión más audaz de esa misión hasta el momento: poner las mismas capacidades avanzadas de IA que las grandes corporaciones pagan en gran medida directamente en manos de las empresas que impulsan las economías y comunidades locales, sin costo adicional.

Qué obtienen las empresas:

Durante el verano de la IA, las empresas tienen acceso a un conjunto de herramientas y agentes de IA gratuitos, junto con un paquete de éxito creado para ayudarles a ver los resultados rápidamente. Los nuevos usuarios pueden comenzar con una prueba gratuita y los clientes existentes pueden activar la IA gratuita para sus propias cuentas y subcuentas.

"Las pequeñas empresas no son un segmento de mercado para nosotros, son el pilar de la economía. Conforman casi todas las empresas del país, emplean a casi la mitad de todos los trabajadores y generan una abrumadora mayoría de los nuevos puestos de trabajo. Cuando llega una tecnología tan poderosa, debería impulsarlas, no dejarlas atrás. Por ello estamos haciendo que la IA avanzada sea gratuita este verano". Shaun Clark, cofundador de HighLevel

Ventanas de ahorro de temporada

Junto con el acceso gratuito a la IA, HighLevel habilitará períodos promocionales por tiempo limitado que ofrecen un 50% de descuento para nuevos clientes del 1 de junio al 31 de agosto de 2026.

Disponibilidad

Ya está disponible la campaña "verano de la IA". Los nuevos usuarios pueden comenzar con una prueba gratuita y los clientes existentes pueden iniciar sesión para activar la IA gratuita para sus cuentas y subcuentas. Para más información, visite aquí.

Acerca de HighLevel

HighLevel es el sistema operativo empresarial impulsado por IA diseñado para agencias, emprendedores y operadores que desean que la inteligencia se integre directamente al funcionamiento de su negocio. La plataforma unifica los flujos de trabajo de gestión de la relación con el cliente, mensajería, automatización e ingresos en un solo sistema en el que los equipos pueden trabajar junto con la IA para crear, construir y diseñar estrategias, o implementar agentes de IA que ejecuten tareas de forma autónoma. Al incorporar la inteligencia en la base operativa en lugar de atornillarla como una característica, HighLevel ayuda a las empresas a moverse más rápido, reducir la complejidad y escalar de manera más predecible en una economía centrada en la IA.

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Piper McCoy

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FUENTE HighLevel