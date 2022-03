Hilco Global acquiert un laminoir à tôles fortes auprès de ThyssenKrupp Steel Europe

NORTHBROOK, Illinois, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- À Amsterdam Hilco Industrial Acquisitions, B.V., une société d'exploitation basée aux États-Unis Hilco Global, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de tous les actifs de l'usine de laminage à tôles fortes de ThyssenKrupp située à Duisburg-Hüttenheim, en Allemagne. Les actifs sont maintenant en vente sur Hilcobid.com.

Le deuxième plus grand producteur d'acier d'Europe, ThyssenKrupp, a fermé son installation allemande en septembre 2021. Au cours de son exploitation, le laminoir à tôles fortes a produit environ 850 000 tonnes métriques d'acier qui ont été utilisées pour la construction navale, la production offshore et les produits ouvrés. En plus du laminoir, voici les autres articles : des fourneaux récents, des planeuses à chaud et à froid, des trempes, des inspections par ultrasons en ligne, des installations de grenaillage/couche d'apprêt et de nombreuses machines de découpe au chalumeau et au plasma.

Robert Bouland, associé directeur de Hilco Industrial Acquisitions, B.V., a déclaré : « Cette vente représente une occasion exceptionnelle pour les acheteurs qui cherchent à acquérir des machines de haute qualité, récentes, utilisées dans un laminoir d'ébauche et de finition. » R. Bouland a ajouté : « Nous prévoyons d'avoir de nombreux acheteurs intéressés en Europe, en Asie et en Amérique et nous examinerons les offres d'acquisition de l'ensemble de l'installation ou des actifs individuels. »

Hilco Industrial Acquisitions, B.V. continue d'élargir son portefeuille d'acquisitions dans le domaine du matériel de laminage. Plus récemment, Compania Siderurgica Huachipato S.A. (CAP ACERO) du Chili a fait appel à l'entreprise pour vendre des équipements de laminage et d'aciérie dont CAP ACERO n'a plus besoin. Hilco Industrial Acquisition a récemment vendu le laminoir à tôles fortes de 2 millions de tonnes par an de Dongkuk Steel, en Corée, ainsi que le laminoir à barres d'armature Danieli de 2015 de Posco SS Vina, au Vietnam.

Des informations sur les biens et la possibilité d'acheter chaque article sont disponibles sur Hilcobid.com .

À propos de Hilco Industrial Acquisitions, B.V. : Hilco Industrial Acquisitions, B.V. ( www.hilcohia.com ) est basée à Amsterdam aux Pays-Bas et fournit des services d'acquisition et de cession d'actifs industriels, en se spécialisant dans les ventes aux enchères et les ventes négociées de machines, d'équipements et de stocks. Elle vend une large gamme d'actifs industriels que l'on trouve dans les entreprises de fabrication, de vente en gros et de distribution. La société achète et vend des actifs par le biais de ventes aux enchères sur place, en ligne et par webcast, ainsi que par des ventes négociées (de gré à gré). En plus de fournir des services sur la base d'honoraires ou de commissions, Hilco Industrial Acquisitions, B.V. met des capitaux à risque et acquiert souvent des actifs ou fournit des garanties.

Hilco Industrial Acquisitions, B.V. fait partie de Hilco Global (www.hilcoglobal.com) , société basée à Northbrook, dans l'Illinois, qui fait autorité dans le monde entier en matière d'optimisation de la valeur des actifs commerciaux en proposant des solutions d'évaluation, de monétisation et de conseil à un marché international. Hilco Global exploite plus de vingt unités commerciales spécialisées offrant des services qui comprennent l'évaluation et l'estimation d'actifs, l'acquisition et la cession de stocks de détail et industriels, le repositionnement et la renégociation de biens immobiliers, le conseil stratégique, le conseil opérationnel et les solutions de capital stratégique.

SOURCE Hilco Global