Hilco Global anuncia venda de todos os ativos da Vallourec Deutschland GmbH

NORTHBROOK, Illinois, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Hilco Industrial Acquisitions, com sede em Amsterdã, uma empresa operacional da Hilco Global, com sede nos EUA, anunciou hoje a parceria estratégica para a venda e gerenciamento de projetos relacionados à disposição e remoção de todos ativos da Vallourec Deutschland GmbH, localizados em duas unidades de produção em Düsseldorf-Rath e Mulheim an der Ruhr. Os ativos a serem vendidos estão relacionados principalmente às Linhas de Produção de Tubos de Aço Sem Costura. A venda será realizada em parceria com a National Machinery Exchange, Inc. A Hilco Industrial Acquisitions listou esses ativos para venda em seu site Hilcobid.com. A produção será encerrada no final de 2023.

A Vallourec Deutschland é líder global na produção de soluções tubulares premium que atendem aos mercados de energia e aplicações industriais exigentes, como poços de petróleo e gás em ambientes hostis, usinas de energia de nova geração, projetos arquitetônicos desafiadores e equipamentos mecânicos de alto desempenho. Em 18 de novembro de 2022, a administração da empresa e os representantes dos funcionários concordaram mutuamente em encerrar suas operações na Alemanha. A Vallourec é conhecida por seu espírito inovador e pesquisa e desenvolvimento de ponta, o que permite explorar novos horizontes tecnológicos.

Equipamentos em destaque -

Planta nº 1 - Düsseldorf-Rath, Alemanha

Equipamento para fabricação de tubos de 16" e 26"

PILGER MILL (completo), incluindo 2017 DANIELI Cross Rolling Mill e 2012 Rebuilt SMS Pilger Mill BRONX 28" Alisador a Quente; Alisador a Frio; Moinho de Dimensionamento Plantas de TRATAMENTO TÉRMICO de 16" e 26" (2018) Teste Ultrassônico GE KRAUTKRÄMER; (2016) Hidrotestador TAYLOR WILSON. (2017) Unidades de Jateamento RAGA Inside + Outside; Serras de Corte e Circulares; Máquinas de chanfrar (2017) Linha de Prensa Hidráulica INVOLUÇÃO GFU (6) Tornos CNC Mori-Seiki SL 80, SL60, SL 45, HW 700

Fábrica nº 2 - Mülheim an der Ruhr, Alemanha

Equipamento para fabricação de tubos de 7,5"

(2019) BILLET SERRAS "MFL" + (2) WAGNER Cama de Resfriamento Serras a frio:(2) SMS; Serras finais (4) "Reika" (2016) (2016) Forno de Lareira Rotativa (3) Unidades de forno de mandril (6) Tornos giratórios (10) Serras (2) Alisadores (2014) Linha de teste hidro e ultrassônico SMS INNSE (2011) Testador ultrassônico "GE-KRAUTKRAEMER"

De acordo com Robert Bouland, CEO da Hilco Industrial Acquisitions, a venda de ativos em nome da Vallourec Deutschland apresenta uma oportunidade excepcional para compradores que procuram máquinas modernas e de alta qualidade para várias aplicações industriais. Essas aplicações incluem tubos mecânicos, estruturais, tubos de cilindros para uso industrial, cabeçotes de caldeiras, nucleares para geração de energia e OCTG para fins de petróleo e gás. Bouland acrescentou ainda que espera receber um nível considerável de interesse da Ásia, Oriente Médio e Américas. Além disso, a empresa está disposta a explorar ofertas de potenciais compradores para adquirir um pacote abrangente de ativos significativos.

Para agendar uma inspeção, acessar informações mais detalhadas sobre os ativos que estão sendo vendidos, ou para saber informações específicas sobre o processo de venda, entre em contato com: Margot Ter Bogt ([email protected])

Sobre a Hilco Industrial Acquisitions B.V.: a Hilco Industrial Acquisitions, B.V. (www.hilcohia.com) está sediada em Amsterdã nos Países Baixos e presta serviços de aquisição e disposição de ativos industriais, especializada em leilões de maquinário, equipamentos e inventário e vendas negociadas. Ela vende a ampla gama de ativos industriais encontrados em empresas de manufatura, atacado e distribuição. A empresa compra e vende ativos por meio de eventos de venda de leilões online e combinados de webcast, bem como vendas negociadas (tratado privado). Além de prestar serviços com taxa ou comissão, a Hilco Industrial Acquisitions, a B.V. coloca o capital em risco e muitas vezes adquire ativos ou oferece garantias.

A Hilco Industrial Acquisitions, a B.V. faz parte da Northbrook Hilco Global, sediada em Illinois (www.hilcoglobal.com), a autoridade líder mundial em maximizar o valor dos ativos de negócios, oferecendo soluções de avaliação, monetização e consultoria para um mercado internacional. A Hilco Global opera mais de vinte unidades de negócios especializadas que oferecem serviços que incluem avaliação e apreciação de ativos, aquisição e disposição de estoque de varejo e industrial, reposicionamento e renegociação imobiliária, consultoria estratégica, consultoria operacional e soluções de capital estratégico.

