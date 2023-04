Hilco Global gibt den Verkauf aller Vermögenswerte der Vallourec Deutschland GmbH bekannt

NORTHBROOK, Illinois, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Das in Amsterdam ansässige Unternehmen Hilco Industrial Acquisitions, eine Betriebsgesellschaft des Unternehmens Hilco Global, das seinen Sitz in den USA hat, gab heute die strategische Partnerschaft beim Verkauf und Projektmanagement im Zusammenhang mit der Veräußerung und Beseitigung aller Vermögenswerte der Vallourec Deutschland GmbH bekannt, welche sich an zwei Produktionsstandorten – in Düsseldorf-Rath und in Mülheim an der Ruhr – befinden. Die zu verkaufenden Vermögenswerte stehen in erster Linie mit Fertigungsanlagen für nahtlose Stahlrohre (Seamless Steel Pipe Production Lines) im Zusammenhang. Der Verkauf erfolgt in Partnerschaft mit National Machinery Exchange, Inc. Hilco Industrial Acquisitions hat diese Vermögenswerte auf der Website des Unternehmens – Hilcobid.com – als zum Verkauf stehend aufgeführt. Die Produktion wird Ende des Jahres 2023 eingestellt.

Vallourec Deutschland ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Rohrlösungen für die Energiemärkte und anspruchsvolle industrielle Anwendungen, wie Öl- und Gasbohrungen in rauen Umgebungen, Kraftwerke der neuen Generation, anspruchsvolle Architekturprojekte und mechanische Hochleistungsgeräte. Am 18. November 2022 haben sich die Betriebsführung und die Arbeitnehmervertreter einvernehmlich darauf geeinigt, den deutschen Betrieb zu schließen. Vallourec ist bekannt für seinen Innovationsgeist und seine wegbereitende Forschung und Entwicklung, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue technologische Horizonte zu erkunden.

Angebotene Ausrüstung –

Werk Nr. 1 – Düsseldorf-Rath, Deutschland

: Rohrfertigungsanlagen für die Herstellung von Rohren in den Größen 16 Zoll (ca. 40,6 cm) und 26 Zoll (ca. 66 cm)

PILGER MILL (vollständig), einschließlich einer DANIELI Cross Rolling Mill von 2017 und einer im Jahr 2012 wiederaufgebauten SMS Pilger Mill BRONX 28 Zoll (ca. 71 cm) Heißrichtmaschine; Kaltrichtmaschine; Maßwalzwerk 16 Zoll (ca. 40,6 cm) und 26 Zoll (ca. 66 cm) WÄRMEBEHANDLUNGSANLAGEN (2018) Ultraschallprüfung GE KRAUTKRÄMER; (2016) TAYLOR WILSON Hydrotester. (2017) RAGA Innen- und Außenstrahlanlagen; Trenn- und Kreissägen; Abkantmaschinen (2017) Hydraulische STAUCH-Pressen-Anlage GFU (6) Mori-Seiki SL 80, SL 60, SL 45, HW 700 CNC-Drehmaschinen

Werk Nr. 2 – Mülheim an der Ruhr, Deutschland

: Rohrfertigungsanlagen für die Herstellung von Rohren in der Größe 7,5 Zoll (ca. 19 cm)

(2019) KNÜPPELSÄGEN „MFL" + (2) WAGNER Streckbett Kaltsägen: (2) SMS; Endsägen (4) „Reika" (2016) Drehherdofen (3) Dornofen-Anlagen (6) Walzendrehmaschinen (10) Sägen (2) Richtmaschinen (2014) Hydro- und Ultraschallprüfanlage SMS INNSE (2011) Ultrasonic Tester „GE-KRAUTKRAEMER"

Laut Robert Bouland, Vorstandsvorsitzender von Hilco Industrial Acquisitions, stellt der Verkauf von Vermögenswerten im Auftrag von Vallourec Deutschland eine außergewöhnliche Gelegenheit für Käufer dar, die auf der Suche nach modernen, hochwertigen Maschinen für verschiedene industrielle Anwendungen sind. Zu diesen Anwendungen gehört der Einsatz von mechanischen Rohren, Baurohren, Zylinderrohren für die Nutzung im industriellen Bereich, Kesselköpfen, Kernenergie zur Stromgeneration und OCTG für die Öl- und Gasbranche. Bouland fügte hinzu, dass das Unternehmen mit einem beträchtlichen Interesse aus Asien, dem Nahen Osten sowie Nord-, Mittel- und Südamerika rechnet. Darüber hinaus ist das Unternehmen bereit, Angebote von potenziellen Käufern für den Erwerb eines umfassenden Pakets von wichtigen Vermögenswerten in Betracht zu ziehen.

Um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, nähere Informationen über die zu verkaufenden Vermögenswerte einzuholen oder um spezifische Informationen zum Verkaufsprozess zu erhalten, wenden Sie sich bitte an folgenden Kontakt: Margot Ter Bogt ([email protected])

Informationen zu Hilco Industrial Acquisitions, B.V.:Hilco Industrial Acquisitions, B.V. (www.hilcohia.com) hat seinen Sitz in Amsterdam in den Niederlanden und bietet Dienstleistungen für den Erwerb und die Veräußerung von Industriegütern an, wobei das Unternehmen sich auf Auktionen von Maschinen, Ausrüstung und Inventar sowie auf ausgehandelte Verkäufe spezialisiert. Das Unternehmen verkauft eine breite Palette von Industriegütern, die in Fertigungs-, Großhandels- und Vertriebsunternehmen zu finden sind. Das Unternehmen kauft und verkauft Vermögenswerte über Vor-Ort-, Online- und kombinierte Webcast-Auktionen sowie auf dem Verhandlungswege (freihändige Verkäufe). Neben der Erbringung von Dienstleistungen auf Honorar- oder Provisionsbasis, geht Hilco Industrial Acquisitions, B.V. das Risiko ein, Eigenkapital einzusetzen und erwirbt häufig Vermögenswerte oder stellt Garantien.

Hilco Industrial Acquisitions, B.V. gehört zu Hilco Global (www.hilcoglobal.com), mit Sitz in Northbrook, Illinois, der weltweit führenden Autorität für die Maximierung des Wertes von Betriebsvermögen, durch die Bereitstellung von Bewertungs-, Monetarisierungs- und Beratungslösungen für einen internationalen Markt. Hilco Global betreibt mehr als zwanzig spezialisierte Geschäftsbereiche, die Dienstleistungen in den Bereichen Bewertung und Begutachtung von Vermögenswerten, Erwerb und Veräußerung von Einzelhandels- und Industriebeständen, Neupositionierung und Neuverhandlung in Bezug auf Immobilien, strategische Beratung, Betriebsberatung und strategische Kapitallösungen anbieten.

