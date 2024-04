Hillstone Networks : reconnu dans le Guide du marché Gartner® pour la détection et la réponse réseau

SANTA CLARA, Californie, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks , l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, a été reconnu une fois de plus comme fournisseur représentatif dans le Guide du marché Gartner pour la détection et la réponse réseau (NDR). La NDR est essentielle en tant que complément aux outils des centres opérationnels de sécurité (SOC) et joue un rôle crucial dans la détection et la maîtrise des activités post-violation telles que les ransomwares et les menaces internes, offrant ainsi un soutien aux technologies basées sur des règles et des signatures.

Les Guides du marché de Gartner pour des segments technologiques spécifiques définissent le marché de la NDR et expliquent ce que les clients peuvent attendre des solutions existantes à court terme. Selon Gartner, « la NDR doit fournir des capteurs physiques ou virtuels compatibles avec les réseaux sur site et cloud pour analyser le trafic de paquets réseau brut ou les flux de trafic. Elle doit également modéliser le trafic réseau normal et détecter les activités de trafic inhabituel, agréger les alertes individuelles en incidents structurés pour faciliter l'investigation des menaces, et fournir des capacités de réponse automatique ou manuelle pour réagir à la détection du trafic réseau malveillant. »

« Les CISO et leurs équipes de sécurité font face à une complexité croissante des attaques ciblées, à des défis pour suivre et corriger les vulnérabilités connues, ainsi qu'à une difficulté à détecter les mouvements latéraux au sein de réseaux étendus », a déclaré Tim Liu, CTO et co-fondateur de Hillstone Networks. « Nous sommes convaincus que notre inclusion dans le Guide du marché de Gartner est le résultat de la puissante combinaison de notre système de détection des intrusions réseau avec une plateforme de sécurité opérationnelle intelligente de premier ordre, conçue pour répondre aux besoins de cybersécurité en constante évolution de nos clients. »

Nous avons résumé ci-dessous quelques conclusions clés tirées du Guide du marché de Gartner dans le domaine de la NDR :

La NDR est généralement déployée en complément d'autres outils SOC, plutôt que comme une solution autonome.

Les « analyses augmentées par l'IA » peuvent fournir des vues agrégées à partir des données sources, offrant des informations précieuses aux administrateurs SOC.

Selon les cas d'utilisation, les clients optent généralement pour une solution globale fournie par les principaux fournisseurs, en complément des solutions offertes par des « nouveaux acteurs locaux émergents », pour une solution plus robuste.

De la détection à la visibilité, en passant par l'analyse forensique et l'atténuation, la suite de solutions NDR de Hillstone intègre une gamme étendue de capacités de sécurité pour une protection optimale :

Une visibilité complète du trafic qui s'étend sur l'ensemble de l'infrastructure de l'entreprise.

Des capacités de détection avancées des menaces et des anomalies, accompagnées d'une visualisation sophistiquée pour permettre aux équipes de sécurité opérationnelle d'avoir une vue d'ensemble de la situation.

Intégration avec les systèmes SOAR, SIEM et d'autres systèmes tiers, tout en demandant une configuration minimale pour un déploiement simplifié.

La solution NDR de Hillstone comprend le Hillstone Breach Detection System, une solution de protection offrant une visibilité sur le trafic nord-sud et est-ouest dans les centres de données ou les réseaux de campus, associée à sa solution XDR, iSource, une plateforme d'analyse de données massives pour les opérations de sécurité, la détection de menaces et la réponse. Cette combinaison offre une solution NDR performante avec une intelligence artificielle/machine learning avancée capable de cartographier les attaques à travers différents éléments de la chaîne d'attaque cybernétique et du cadre MITRE ATT&CK, afin de fournir une visibilité sur les menaces connues et nouvelles.

Pour en savoir plus sur la NDR de Hillstone, cliquez ici .

Gartner, Guide du marché pour la détection et la réponse réseau, 29 mars 2024

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée ici avec permission. Tous droits réservés.

À propos de Hillstone Networks

La stratégie de cybersécurité intégrative de Hillstone Networks repose sur une plateforme visionnaire, alimentée par l'IA et facile d'accès, offrant une couverture, un contrôle et une consolidation pour sécuriser plus de 28 000 entreprises dans le monde. Hillstone est un leader de confiance en cybersécurité, protégeant les actifs et l'infrastructure critiques, du bord du réseau jusqu'au cloud, où que se trouvent les charges de travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hillstonenet.com .

Contact pour les médias

Valeria Duran

+1 4085086750

[email protected]