Hillstone Networks otrzymuje wyróżnienie reprezentatywnego dostawcy usług w przewodniku Gartner® Market Guide w segmencie rozwiązań z zakresu wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci

SANTA CLARA, Kalifornia, 11 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, czołowy dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, po raz kolejny otrzymał wyróżnienie Gartner Market Guide w zakresie rozwiązań z zakresu wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci (ang. Network Detection and Response - NDR). NDR stanowią popularny dodatek do narzędzi Security Operations Center (SOC) i odgrywają istotną rolę w wykrywaniu i opanowywaniu działań po włamaniu do sieci z wykorzystaniem ransomware i zagrożeń wewnętrznych, uzupełniając technologie oparte na regułach i sygnaturach.

Przewodniki Gartner's Market Guide dla poszczególnych segmentów technologicznych zawierają definicję rynkową NDR i wyjaśniają, czego klienci mogą oczekiwać od dotychczasowych rozwiązań w perspektywie krótkoterminowej. Według Gartnera: „NDR musi zapewniać za pośrednictwem czujników fizycznych lub wirtualnych formy kompatybilne z sieciami lokalnymi i w chmurze, aby analizować surowy ruch pakietów sieciowych lub przepływów sieciowych... modelować prawidłowy ruch sieciowy i oznaczać nietypową aktywność sieciową, która wykracza poza normalny zakres... łączyć pojedyncze alerty w ustrukturyzowane incydenty w celu usprawnienia badania zagrożeń i zapewniania automatycznych lub manualnych możliwości reagowania na wykryte nieprawidłowości w ruchu sieciowym".

„CISO i ich zespoły ds. bezpieczeństwa mierzą się z coraz większą złożonością ukierunkowanych ataków, trudnościami z wykryciem i uszczelnianiem zidentyfikowanych słabych punktów i z niemożnością wykrywania ruchu bocznego w rozległych sieciach - powiedział Tim Liu, CTO i współzałożyciel Hillstone Networks. - Naszym zdaniem znaleźliśmy się w przewodniku Gartner's Market Guide dzięki solidnemu połączeniu systemu wykrywania włamań do sieci oraz najlepszej w swojej klasie inteligentnej platformie do obsługi zabezpieczeń, które ma na celu bezpośrednie spełnianie rosnących potrzeb naszych klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa".

Hillstone Networks zebrał niektóre kluczowe wnioski sformułowane na podstawie przewodnika Gartner's Market Guide w zakresie NDR:

NDR jest zazwyczaj stosowane wraz z innymi narzędziami SOC, nie jako oddzielna usługa;

„warstwy danych analitycznych uzupełnione o AI" zapewniają zagregowane widoki danych źródłowych przydatne dla administratorów SOC;

w zależności od zastosowania klienci mogą wybrać rozwiązanie większego dostawcy w połączeniu z usługami „rozwijających się podmiotów lokalnych", aby uzyskać większą niezawodność.

Od wykrywania poprzez widoczność i informatykę śledczą po łagodzenie skutków incydentów, pakiet rozwiązań NDR oferuje rozlegle możliwości zabezpieczeń, aby zapewnić najwyższą ochronę:

rozległa widoczność ruchu w sieci, obejmująca cały zasięg przedsiębiorstwa;

rozbudowane możliwości wykrywania zagrożeń i anomalii z zaawansowaną wizualizacją, która pozwala zespołom ds. bezpieczeństwa operacyjnego;

integracja z SOAR, SIEM i systemami zewnętrznymi przy minimalnej konfiguracji dla ułatwienia wdrażania.

Na rozwiązanie NDR Hillstone składa się rozwiązanie ochronne Hillstone Breach Detection System, które umożliwia zapewnienie widoczności ruchu pionowego i poziomego w centralnych danych lub sieciach kampusowych, w połączeniu z rozwiązaniem XDR, iSource, platformie do analizy big data do operacji związanych z bezpieczeństwem, wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Dzięki temu połączeniu powstaje wysoce wydajne rozwiązanie NDR z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do tworzenia map ataków na różne elementy procesu cyfrowego łańcucha śmierci (ang. cyber kill-chain) oraz ramy MITRE ATT&CK, aby zapewnić widoczność znanych i nowych zagrożeń.

