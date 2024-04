Hillstone Networks získava uznanie ako reprezentatívny dodávateľ v publikácii Gartner® Market Guide for Network Detection and Response

SANTA CLARA, Kalifornia, 11. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hillstone Networks, popredný poskytovateľ riešení kybernetickej bezpečnosti, znovu získala uznanie ako reprezentatívny dodávateľ v príručke Gartner Market Guide for Network Detection and Response (NDR). NDR slúži ako bežný doplnok k nástrojom bezpečnostného operačného strediska (SOC) a zohráva kľúčovú rolu pri odhaľovaní a potláčaní činností po narušení bezpečnosti, ako je ransomvér a vnútorné hrozby, takže dopĺňa technológie založené na pravidlách a podpisoch.

Publikácie spoločnosti Gartner Market Guides pre konkrétne technologické segmenty poskytujú zadefinovanie trhu pre NDR a vysvetľujú, čo môžu zákazníci očakávať od existujúcich riešení v krátkodobom horizonte. Podľa spoločnosti Gartner „NDR musí prostredníctvom fyzických alebo virtuálnych senzorov poskytovať formálne faktory kompatibilné s lokálnymi a cloudovými sieťami na analýzu surovej sieťovej paketovej prevádzky alebo prevádzkových tokov... modelovať normálnu sieťovú prevádzku a upozorňovať na neobvyklú prevádzkovú aktivitu, ktorá sa vymyká normálnemu rozsahu... agregovať jednotlivé výstrahy do štruktúrovaných incidentov s cieľom uľahčiť vyšetrovanie hrozieb a poskytnúť automatické alebo manuálne možnosti reakcie na detekciu škodlivej sieťovej prevádzky."

„Vedúci informačnej bezpečnosti a ich bezpečnostné tímy čelia rastúcej zložitosti cielených útokov, ťažkostiam pri sledovaní a riešení známych zraniteľných miest, neschopnosti odhaliť bočný pohyb v rámci rozľahlých sietí," uvádza Tim Liu, technický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Hillstone Networks, „Veríme, že naše zaradenie do publikácie Gartner Market Guide vychádza z výkonnej kombinácie systému odhalenia narušenia siete s najlepšou inteligentnou bezpečnostnou operačnou platformou vo svojej triede, je určená na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb kybernetickej bezpečnosti našich zákazníkov."

Zhrnuli sme niektoré kľúčové zistenia na základe publikácie Gartner Market Guide v oblasti NDR:

NDR sa zvyčajne nasadzujú popri iných nástrojoch SOC, nie samostatne.

„Analytické prieniky rozšírené o AI" môžu poskytnúť súhrnné zobrazenia zo zdrojových údajov a priniesť správcom SOC užitočné prehľady.

Podľa prípadov využitia zákazníci zvyčajne nasadia riešenie väčšieho od dodávateľa popri „začínajúcich miestnych hráčoch," aby získali stabilnejšie riešenie.

Balík riešení NDR od spoločnosti Hillstone integruje rozsiahle bezpečnostné funkcie na zaistenie dokonalej ochrany – od detekcie cez viditeľnosť až po forenzné analýzy a zmierňovanie následkov:

Komplexná viditeľnosť prevádzky, ktorá rozširuje pokrytie v rámci podnikovej stopy

Bohaté schopnosti detekcie hrozieb a anomálií so sofistikovanou vizualizáciou na zvýšenie povedomia o situácii pre tímy SecOps.

Integrácia do systémov SOAR, SIEM a systémov tretích strán, so zaistením minimálnej konfigurácie pre jednoduché nasadenie.

Riešenie NDR od Hillstone pozostáva z ochranného riešenia Hillstone Breach Detection System, ktoré umožňuje viditeľnosť do severo-južnej a východo-západnej prevádzky v dátových centrách alebo areálových sieťach v spojení s riešením XDR, iSource, platformou na analýzu veľkých dát pre bezpečnostné operácie, detekciu hrozieb a reakciu. Táto kombinácia umožňuje vysoko výkonné riešenie NDR s pokročilou AI/ML, ktoré dokáže mapovať útoky naprieč rôznymi prvkami v rámci cyber kill-chain a MITRE ATT&CK s cieľom poskytnúť prehľad o známych aj nových hrozbách.

Gartner, Market Guide for Network Detection and Response, 29. marca 2024

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vybrali iba tých dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa vykladať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, vyjadrené alebo predpokladané, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a používajú sa tu so súhlasom. Všetky práva vyhradené.

