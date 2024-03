Hisense Afrique du Sud célèbre les grandes étapes franchies en 2023

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, un leader mondial de l'électroménager, a expédié le deuxième plus grand volume de téléviseurs au monde en 2023, avec un total de 26,11 millions d'unités, selon le dernier rapport d'Omdia, l'institut d'études de marché de renom. Cela représente une croissance de 6,4 % par rapport à l'année précédente, positionnant Hisense comme la marque à la croissance la plus rapide parmi les 5 meilleures au monde pendant deux années consécutives.

Hisense, a global leader in home appliances, has achieved a significant milestone! According to Omdia, Hisense shipped the second-largest volume of TVs worldwide in 2023, totaling 26.11 million units with a 6.4% year-on-year growth. This makes Hisense the fastest-growing brand among the top 5 globally for two consecutive years! It's a testament to Hisense's dedication to innovation and quality. Did you know? Hisense South Africa's bold move to redefine excellence in consumer electronics played a crucial role in the brand's global success! In September 2023, we unveiled Hisense Premium, symbolizing our commitment to cutting-edge home appliances and smart TVs. This strategic rebranding, including a revamped logo, solidified our position as leaders in advanced technology.

Cette étape remarquable témoigne de l'engagement d'Hisense en faveur de l'innovation, de la qualité et de l'excellence dans le secteur de l'électronique grand public. En tant qu'acteur clé sur ses marchés mondiaux, Hisense Afrique du Sud a joué un rôle essentiel pour atteindre ce statut à travers des événements majeurs et des initiatives stratégiques. De nombreux facteurs sont à l'origine de cette importante réalisation.

Lancement de Hisense Premium en Afrique du Sud

Dans une démarche audacieuse visant à redéfinir l'excellence en matière d'électronique grand public, Hisense South Africa a dévoilé son nouveau positionnement premium en septembre 2023, symbolisant un engagement envers les dernières avancées en matière d'appareils électroménagers et de téléviseurs intelligents. Le renouvellement de l'identité, avec notamment un logo redessiné, signifie plus qu'une mise à jour esthétique ; c'est un témoignage du parcours d'Hisense vers l'excellence. Ce rebranding renforce le lien entre Hisense et la technologie de pointe de premier ordre aux yeux des consommateurs. Pour en savoir plus sur Hisense Premium, cliquez ici .

Une décennie d'excellence dans la fabrication locale

Célébrant plus de dix ans de fabrication locale, l'usine Hisense Afrique du Sud située à Atlantis, dans la province du Cap-Occidental, se présente comme une référence en matière de contribution économique et d'amélioration des conditions de vie de la communauté. Depuis sa création le 6 juin 2013, l'usine a toujours été à l'avant-garde de la production de téléviseurs, d'appareils de réfrigération et d'écrans B2B de haute qualité pour les marchés africains et européens.

Le succès de l'usine a non seulement entraîné la production du millionième téléviseur et réfrigérateur, mais a également créé plus de 5000 opportunités d'emploi, directes et indirectes. Pour en savoir plus sur le côté fièrement sud-africain de Hisense, cliquez ici .

VIDAA, le système d'exploitation TV le plus convivial

En 2023, Hisense a connu un succès remarquable grâce aux améliorations substantielles apportées au système VIDAA. Ces mises à jour ont été conçues pour renforcer sa position de système d'exploitation TV le plus sûr et le plus convivial. Démontrant un engagement ferme en faveur de l'expérience utilisateur et de la sécurité, ces améliorations ont amplifié le succès de Hisense sur le marché. En outre, Hisense a étendu la portée de son offre en répondant aux besoins des particuliers et des entreprises, en tirant parti de la capacité de VIDAA à mettre les entreprises en contact avec des millions de consommateurs en une semaine. Pour en savoir plus sur VIDAA, cliquez ici !

Contact :

Van Der Merwe Henru

[email protected]