Hisense apresenta pela primeira vez no CES as mais recentes novidades em tecnologia de tela, com a revelação da TriChroma Laser TV e da superplana Sonic One TV

O estande da Hisense orgulhosamente expõe a 4K Smart TriChroma™ Laser TV (100L7T), o mais recente acréscimo à premiada série que usa cores – vermelho, azul e verde – como elementos fundamentais. O resultado é uma gama de cores próxima do infinito, incluindo o branco puro (Pure White). A TriChroma Laser TV possui um X-Fusion Laser Light Engine ™ que combina três lasers independentes para precisamente exibir um ampla variedade de cores e matizes, alcançando 96,6% do espaço de cores da recomendação ITU-R BT.2020. Um chip TI DLP® possibilita uma rasante velocidade de movimentos, com uma taxa de atualização de tela de 32 microssegundos para 8,3 milhões de pixels, criando uma experiência de visualização sem paralelo, que é preciso ver para crer.

"Estamos animados para demonstrar a amplitude e a profundidade de nosso portfólio de produtos Hisense 2019, e para falar sobre as próximas evoluções em TV, mobilidade, aparelhos domésticos e, agora, tecnologias de casa inteligente (Smart Home)", disse o Dr. Lan Lin, vice-presidente executivo do Hisense Group Co., Ltd. "Nosso investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e visão de futuro são as razões pelas quais a Hisense alcançou tanto sucesso, portanto, nós damos as boas-vindas a todos, para que vejam bem de perto as novidades que resultaram de nossa constante busca pelo desenvolvimento de tecnologia inovadora".

Hisense Sonic One – uma TV plana e independente

Uma televisão independente, inacreditavelmente plana, está entre as inovações a serem vistas no estande da Hisense. Medindo somente 1,1 polegadas em seu ponto mais profundo, a Sonic One™ da Hisense é um casamento perfeito dos designs industrial e mecânico. O perfil magro é conseguido porque um fator de forma de autofalante piezelétrico bombeia o som diretamente do painel, mantendo o perfil supermagro da deslumbrante tela.

ULED XD – Uma experiência impecável

De propriedade da Hisense, ULED XD é um sistema único de chipsets, algoritmo de processamento de imagens e nova tecnologia de painel que proporciona um alcance dinâmico sem precedentes, com pretos incrivelmente profundos e brilho ofuscante. No painel do ULED XD, de duas células, está embutido um módulo 1080p que, entre o módulo 4K – que mostra uma imagem de cores completas – e a ampla distribuição luzes de LED da traseira, exibe a imagem da escala de cinzentos – criando melhoras significativas em local dimming, cores e alcance dinâmico.

Hisense Adonis MD™ – Um novo padrão de tela

Nova tela MicroLED de 145 polegadas, Adonis MD™ usa mais de 10 milhões de LEDs microscópicos, o que oferece melhor contraste, brilho e fluidez de movimento – ao mesmo tempo que mantém a eficiência de energia. A tecnologia avançada cria maior flexibilidade e controle de luz, dos quais qualquer proprietário residencial ou empresa buscando por soluções de tela inéditas poderá se beneficiar. A Adonis MD da Hisense mantém uma distância de pixel (pixel pitch) de 0,833 mm, fornecendo uma das mais refinadas e precisas experiências de qualidade de resolução de imagem jamais testemunhadas numa tela.

Tecnologias inteligentes, estilo de vida mais inteligente

A Hisense está apresentando um conceito especial no CES, levando os convidados para uma simulação ao vivo de como os aparelhos da Hisense sustentam conexões de grande alcance entre os aparelhos da casa inteligente. Os visitantes poderão abrir portas com um mecanismo trava inteligente (smart lock) e acionar ar condicionados conectados usando as configurações de sua preferência. A experiência de casa inteligente também vai ajudar os consumidores a visualizarem um futuro próximo, onde fornos, geladeiras e outros aparelhos anteciparão suas necessidades e responderão a comandos de voz da Amazon Alexa™.

Celulares de prontidão

O mais recente na linha completa de smartphones da Hisense estará exposto ao mundo no CES. A lista de atraentes produtos móveis inclui o Infinity H12, com câmera dupla, e o A6, com duas telas – inclusive uma tela e-ink. Uma ampla variedade de telefones celulares que favorecem o entretenimento oferece uma visão detalhada dos motivos de a Hisense desfrutar de sucesso contínuo no mercado.

Tecnologia desnudada

Os participantes do CES podem explorar a linha de smartphones e aparelhos domésticos da Hisense e assim aproveitar a rara visão dos bastidores do que faz a Hisense uma líder mundial em tecnologia de tela. Dentro do estande estão descrições detalhadas e aplicações visíveis da tecnologia própria da Hisense, incluindo ULED, chipsets Hi-View e a integração de IA. Estes estão entre os muitos aperfeiçoamentos internos que melhoram a qualidade da imagem nos recém-anunciados produtos de TV da categoria Premium de 2019 – Hisense U9F, Hisense H9F e Hisense H8F – que estrearam no CES.

A lista complexa de produtos da Hisense será exibida no Consumer Electronics Show de Las Vegas, de 8 a 11 de janeiro de 2019, no estande de número 10039 no Central Hall. Para mais informações, visite https://www.hisense-usa.com.

Sobre a Hisense USA Corporation and Hisense Company, Ltd.

A Hisense USA Corporation é uma subsidiária da Hisense Company, Ltd., fundada em 1969 e sediada em Qingdao, China. A Hisense USA Corporation oferece uma inovadora linha de produtos de tecnologia que renovam a indústria dos eletrônicos de consumo, desafiam a competição e proporcionam valor significativo para os consumidores. Distribuídos em toda a América do Norte, entre os produtos da Hisense USA Corporation estão televisores, geladeiras, ar condicionados, desumidificadores, cooler para bebidas e freezers.

