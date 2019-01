Hisense stellt mit der Präsentation des TriChroma Laser TV und des ultraflachen Sonic One TV auf der CES erstmals die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Displaytechnologie vor

„Wir sind hocherfreut, die hohe Entwicklungstiefe unseres 2019 Hisense Produktportfolios präsentieren zu dürfen und uns über die nächsten großen Entwicklungsschritte in den Bereichen TV, Mobilprodukte, Haushaltsgeräte sowie jetzt auch Smart Home-Technologien auszutauschen", so Dr. Lan Lin, Executive Vice President der Hisense Group Co, Ltd. „Der großen Erfolge von Hisense liegen unsere fortwährenden Investitionen in F&E sowie unsere Vision für die Zukunft zugrunde. Wir laden alle herzlich dazu ein, die Errungenschaften, die unserem permanenten Streben nach der Entwicklung innovativer Technlogien zu verdanken sind, genauer zu erkunden."

Hisense Sonic One - Ein netzunabhängiger Flachfernseher

Zu den Innovationen, die am Hisense-Ausstellungsstand präsentiert werden, zählt unter anderem ein ultraflaches netzunabhängiges Fernsehgerät. Mit nur knapp 2,8 cm an seiner tiefsten Stelle stellt der Hisense Sonic One™ eine gelungene Kombination aus industriellem und mechanischem Design dar. Das schlanke Profil wird durch den Formfaktor piezoelektrischer Lautsprecher erreicht, die die Klänge vom Panel herleiten, wodurch ein ultraflaches Profil für ein atemberaubendes Display erhalten bleibt.

ULED XD - Ein makelloses Erlebnis

ULED XD repräsentiert ein einzigartiges System aus den urheberrechtlich geschützten Hisense-Chip-Sets, Bildverarbeitungsalgorithmen und neuartigen Panel-Technologien, die für einen beispiellosen Dynamikumfang mit extrem satten Schwarztönen und strahlender Helligkeit sorgen. Das doppelzellige ULED XD-Panel bettet ein ein Graustufenbild darstellendes 1080p-Modul inmitten einer flächigen LED-Hintergrundbeleuchtung und eines ein Vollfarbbild aufweisenden 4k-Moduls, wodurch lokales Dimmen, Farben und Dynamikumfang bedeutend verbessert werden.

Hisense Adonis MD™ - Ein neuer Display-Standard

Ein neuer 145-Zoll Adonis MD™ MicroLED Display nutzt über 10 Millionen mikroskopische LEDs, die für optimierte Kontraste, Helligkeit und Motion-Fluidität sorgen, ohne an Energieeffizienz einzubüßen. Die fortschrittliche Technologie schafft größere Flexibilität und Lichtkontrolle, von der sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen profitieren, die auf der Suche nach bahnbrechenden Display-Lösungen sind. Der Hisense Adonis MD hält einen 0,833 mm großen Pixelabstand aufrecht und bietet eine der hochwertigsten und akkuratesten Bildauflösungserfahrungen, die je auf einem Bildschirm erlebt werden konnten.

Intelligente Technologien, intelligenterer Lebensstil

Auf der CES präsentiert Hisense ein Spezialkonzept, das Gästen durch eine Live-Simulation näherbringt, auf welche Weise Hisense-Haushaltsgeräte für umfangreichere Vernetzungen zwischen den in einem Smart Home vorhandenen Vorrichtungen sorgt. Besucher können Türen mit einem intelligenten Schloss (smart lock) öffnen und dadurch die von ihnen bevorzugten Einstellungen von vernetzten Klimaanlagen auslösen. Darüber hinaus wird das Smart Home-Erlebnis Verbrauchern dabei zur Seite stehen, sich eine nahe Zukunft vor Augen zu führen, in der Öfen, Kühlschränke sowie weitere Haushaltsgeräte ihre Bedürfnisse erahnen und auf Sprachbefehle von Amazon Alexa™ reagieren.

Mobiltelefone auf Abruf

Die CES präsentiert einem weltweitem Publikum das Neueste von Hisenses vollständigem Smartphone-Angebot. Das Sortiment an aufsehenerregenden Mobilprodukten umfasst das mit einer Dualkamera versehene Infinity H12 sowie das über zwei Bildschirme verfügende A6, die auch einen E-Ink-Display umfassen. Ein umfangreicheres Angebot an auf Entertainment ausgerichtete Mobiltelefone bietet Einblick in die Gründe, die Hisense zu fortwährendem Erfolg auf dem Markt verhelfen.

Technologie bloßgelegt

CES-Besucher können Hisenses Angebot an Smartphones und Haushaltsgeräten erkunden und haben somit die Möglichkeit, einen seltenen Blick hinter die Kulissen dessen zu werfen, was Hisense zu einem Weltmarktführer für Display-Technologie macht. Der Ausstellungsstand bietet detaillierte Beschreibungen und sichtbare Anwendungen von Hisenses urheberrechtlich geschützten Technologien, einschließlich ULED, Hi-View-Chip-Sets sowie integrierte AI. Diese zählen zu den zahlreichen internen Erweiterungen, die die Bildqualität der kürzlich von Hisense bekanntgegebenen 2019 Premium-TV-Produkte optimieren, die erstmals auf der CES vorgestellt wurden: der Hisense U9F, Hisense H9F und Hisense H8F.

Hisenses vollständiges Produktsortiment wird vom 8.-11. Januar 2019 auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas am Ausstellungsstand Nr.10039 in der Central Hall ausgestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hisense-usa.com.

Amazon Alexa™ ist ein eingetragenens Warenzeichen von Amazon.com, Inc.

Alle weiteren hier erwähnten Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen zur Hisense USA Corporation und Hisense Company, Ltd.

Die Hisense USA Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Hisense Company, Ltd., die 1969 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Qingdao, China, hat. Die Hisense USA Corporation bietet ein innovatives Sortiment an Technologieprodukten, die in der Unterhaltungselektronikbranche richtungsweisend sind, Wettbewerber herausfordern und Verbrauchern einen bedeutenden Mehrwert bieten. Das Produktportfolio der Hisense USA Corporation, das in Nordamerika vertrieben wird, beinhaltet Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen, Luftentfeuchter, Getränkekühler und Gefriergeräte.

