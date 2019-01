Hisense présente ses dernières percées technologiques en matière d'affichage au CES, dévoile le téléviseur laser TriChroma et le téléviseur ultrafin Sonic One

Hisense a le plaisir d'exposer dans son stand le téléviseur laser 4K Smart TriChroma™ (100L7T), le dernier né de la gamme primée faisant appel aux caractéristiques fondamentales des couleurs rouge, bleu et vert. Le résultat est un choix de couleurs quasi infini, dont le blanc pur. Le téléviseur laser TriChroma dispose du X-Fusion Laser Light Engine ™, qui combine trois lasers indépendants pour afficher avec précision un large éventail de couleurs et de nuances, atteignant 96,6 % de l'espace couleur rec.2020. Une puce TI DLP® permet des vitesses de mouvement ultrarapides, avec un taux de rafraîchissement de 32 microsecondes pour 8,3 millions de pixels, offrant un rendu visuel sans équivalent. Il faut le voir pour le croire.

« Nous sommes ravis de présenter l'ampleur et la portée de notre portefeuille de produits Hisense 2019 et de parler des évolutions futures dans les domaines de la télévision, de la téléphonie mobile, des dispositifs électroménagers et désormais des technologies smart home », a déclaré Lan Lin, le directeur général adjoint d'Hisense Group Co, Ltd. « Notre investissement continu dans la R-D et notre conception de l'avenir expliquent le succès d'Hisense. Nous vous invitons donc à regarder de plus près ces percées technologiques, qui sont le résultat de notre recherche constante en vue de développer des technologies innovantes. »

Sonic One d'Hisense - un téléviseur autonome fin

Un téléviseur autonome incroyablement fin compte parmi les innovations incontournables du stand Hisense. D'une profondeur maximale de seulement 1,1 pouce, Sonic One™ d'Hisense allie parfaitement les designs industriel et mécanique. Le créer aussi fin était possible car un haut-parleur piézoélectrique diffuse le son depuis le panneau, permettant ainsi un profil très fin, tout en proposant un affichage époustouflant.

ULED XD - un ressenti parfait

ULED XD est un système unique de jeux de puces, d'algorithmes de traitement d'image et de nouvelle technologie de panneaux, breveté par Hisense, offrant une plage dynamique inédite de noirs incroyablement profonds et de luminosité éblouissante. Le panneau ULED XD à double cellule comporte un module 1080p affichant une image en niveaux de gris entre un rétroéclairage LED à matrice complète et un module 4K avec une image toute en couleurs, créant ainsi des améliorations notables en matière de gradation locale, de couleurs et de plage dynamique.

Hisense Adonis MD™ - une nouvelle norme d'affichage

Le nouvel écran Adonis MD™ MicroLED, de 145 pouces, compte plus de dix millions de LED microscopiques, assurant de meilleurs contraste, luminosité et fluidité de mouvement, tout en restant efficace du point de vue énergétique. La technologie de pointe crée une plus grande souplesse et un meilleur contrôle de la lumière, susceptible de profiter à tous, chez soi ou en entreprise, lorsqu'elle souhaite une solution d'affichage révolutionnaire. Adonis MD d'Hisense offre un espace de pixel de 0,833 mm, soit l'une des expériences les plus fabuleuses et précises jamais vues sur un écran en termes de qualité et de résolution d'image.

Des technologies intelligentes, une plus grande acuité

Hisense présente un concept spécial au CES, proposant aux visiteurs une simulation en direct permettant de voir la façon dont les dispositifs Hisense favorisent de meilleures connexions entre les appareils de la maison intelligente. Les visiteurs ouvriront des portes à l'aide d'une serrure intelligente et personnaliseront l'atmosphère grâce à des climatiseurs connectés. La maison intelligente donnera également au grand public une idée de l'avenir proche où les fours, les réfrigérateurs et les autres appareils ménagers anticiperont leurs besoins et réagiront aux commandes vocales d'Alexa™ d'Amazon.

Des téléphones mobiles à voir

Le dernier né de l'éventail complet de smartphones Hisense sera dévoilé à tous lors du CES. Parmi la gamme de dispositifs mobiles remarquables, citons l'Infinity H12 à double caméra et l'A6 à deux écrans, dont un écran à encre électronique. Une gamme plus large de téléphones mobiles pleinement conviviaux permet de mieux saisir pourquoi Hisense conserve sa popularité sur le marché.

Des technologies qui s'affichent

Les visiteurs du CES peuvent explorer l'éventail de smartphones et de dispositifs intelligents d'Hisense et - une fois n'est pas coutume - voir de l'intérieur pourquoi Hisense est un leader mondial de la technologie d'affichage. On trouve au stand des explications détaillées et des applications concrètes des technologies brevetées d'Hisense, dont l'ULED, les chipsets Hi-View et l'intégration de l'IA. Elles comptent parmi les nombreux perfectionnements internes améliorant la qualité de l'image des nouveaux téléviseurs haut de gamme 2019 d'Hisense, à savoir Hisense U9F, Hisense H9F et Hisense H8F, en première mondiale au CES.

L'éventail complet des produits Hisense sera présenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas, du 8 au 11 janvier 2019, au stand 10039, dans le Central Hall. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.hisense-usa.com.

Amazon Alexa™ est une marque déposée d'Amazon.com, Inc.

Toutes les autres marques citées dans le présent communiqué sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

À propos d'Hisense USA Corporation d'Hisense Company, Ltd

Hisense USA Corporation est une filiale d'Hisense Company, Ltd, fondée en 1969 et basée à Qingdao (Chine). Hisense USA Corporation propose une gamme innovante de produits technologiques qui révolutionnent le secteur de l'électronique grand public, défient la concurrence et créent une valeur remarquable aux consommateurs. Distribué en Amérique du Nord, le portefeuille de produits d'Hisense USA Corporation comprend des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des déshumidificateurs, des refroidisseurs de boissons et des congélateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/805352/HISENSE_presentation.jpg

SOURCE Hisense