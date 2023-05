Hisense lança novos produtos de TV no Oriente Médio

As novas TVs U8 e ULED X já estão disponíveis em toda a região

QINGDAO, China, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, a marca de tecnologia de consumo, anunciou ontem o lançamento de seus novos produtos, as TVs ULED X e hero U8, na região dos Emirados Árabes Unidos.

Em 2022, a TV da Hisense ficou em No.2 em vendas globais de TV e, no mesmo ano, também ganhou o "Prêmio Global de Qualidade de Dubai" por lançar uma série de produtos e serviços de alta qualidade voltados especificamente para o mercado local de Dubai.

Hisense lança ULED X para o mercado dos Emirados Árabes Unidos (PRNewsfoto/Hisense) Hisense mostra seus mais recentes produtos de telas aos consumidores (PRNewsfoto/Hisense)

Apresentada pela primeira vez na CES X deste ano, a ULED X de 110 polegadas da Hisense recebeu o Prêmio de Inovação CES 2023 por seus sistemas ópticos avançados, extraordinário processamento de imagem e tecnologias de exibição líderes do setor. Ela redefiniu o padrão de qualidade de imagem da LCD TV de ponta, elevando o brilho, o contraste e a imagem de tela, levando a TV a um nível totalmente novo.

O compromisso da Hisense em investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia é sustentado pela operação de 23 centros globais de P&D em todo o mundo. E quando se trata de fornecer aparelhos tecnológicos de qualidade, também é fundamental empregar e manter os melhores talentos locais que melhoram toda a organização. Por muitos anos, a empresa investiu continuamente em executivos locais, especialistas em vendas, marketing, cadeias de suprimentos e muitas outras funções para ajudar a construir uma equipe de operações profissionais altamente especializada.

Ao discursar no evento de lançamento de produtos em Dubai, o Vice-presidente Jerry Liu da Hisense International comentou: "Nossa Companhia em Dubai se tornou uma das empresas internacionais de crescimento mais rápido da Hisense. De 2018 a 2022, a conscientização da marca Hisense no mercado dos Emirados Árabes Unidos aumentou de 48% para 73%, representando um crescimento de 25 pontos percentuais. O capital da marca também aumentou de 57 para 145, um crescimento de mais de 154%. A influência da marca Hisense vem se expandindo ano a ano, tornando-se gradualmente um mercado-chave para as marcas internacionais da Hisense e expandindo muito sua área de cobertura. A principal missão da Hisense é buscar a inovação científica e tecnológica, assumir a liderança em fabricação avançada com a inteligência como núcleo e oferecer felicidade a milhões de famílias com produtos e serviços de alta qualidade".

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e informações inteligentes de TI. Recentemente, a Hisense cresceu rapidamente e agora opera em mais de 160 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074871/Hisense_launches_ULEDX_to_UAE_Market.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074872/Hisense_shows_its_latest_display_products_to_the_consumers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense