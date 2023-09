Hisense leva aos consumidores uma experiência de cinema em casa com base no cenário

QINGDAO, CHINA, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa global de eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, apresentou na maior feira comercial do mundo, a IFA 2023, sua concepção de inovações em produtos com base no cenário e centradas no usuário, e demonstrou sua mais recente linha de TVs a laser para oferecer a consumidores do mundo todo uma experiência de cinema em casa de última geração.

Emblemática TriChroma Laser TV L9H

A emblemática Hisense L9H Laser TV possui tela gigante de 100 ou 120 polegadas. Com Dolby Vision e Dolby Amos, a TV levará uma experiência visual e auditiva imersiva para a sala de estar, e elevará o entretenimento doméstico a um novo patamar. Ela oferece 107% do conjunto de especificações de cores BT.2020, oferecendo ainda mais cores do que a gama de cores necessária para o HDR. A fonte de luz a laser permite um desempenho de imagem mais realista, e seu design agradável aos olhos proporciona uma visualização confortável em sua sala de estar. No início deste mês, a L9H Laser TV foi reconhecida como vencedora do Best of Show na CEDIA EXPO 2023.

Laser Cinema PL1H

Com crescente ênfase na versatilidade e acomodando uma variedade de experiências voltadas para o cinema em casa, o PL1H Laser Cinema oferece versatilidade de tamanhos de imagem, variando de 80 a 120 polegadas e oferecendo aos consumidores a opção de escolha de sua tela preferida. Com resolução 4 K, Dolby Vision, HDR10, brilho de 2200 lúmens, juntamente com uma tela ALR, ele garante uma experiência de visualização brilhante, vívida e colorida, e recria fielmente um mundo de cores, profundidade e detalhes incríveis. Com essa solução de entretenimento, qualquer cômodo pode ser transformado em um cinema.

Mini Projetor C1

O Mini Projetor a Laser da Hisense é a porta de entrada para o cinema doméstico portátil, inteligente e flexível, que faz o cliente mergulhar em um mundo de beleza visual sempre que quiser e onde quiser. Com uma tela que varia de 65 a 300 polegadas e a primeira certificação Dolby Vision para pequenos projetores do mundo, o modelo C1, que representa o auge de suas capacidades, oferece um banquete visual. O exclusivo sistema integrado de alto-falantes JBL oferece qualidade de som de primeira linha para elevar a experiência sonora.

A Hisense tem como objetivo oferecer a melhor escolha de experiências em TVs de tela grande para a casa do consumidor. Com base na tecnologia revolucionária em TVs a laser, liderada pela TV a laser 8K da Hisense, e um layout abrangente de tecnologia de exibição e eletrodomésticos inteligentes, a Hisense agora está adotando uma abordagem com base no cenário para cada produto que é produzido. E esses produtos são fabricados e aprimorados de modo a atender às necessidades dos consumidores, que desejam produtos e serviços mais inteligentes e fáceis de usar, e levam para a vida deles a melhor solução de exibição e uma experiência de visualização incrível.

