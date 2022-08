Hisense: Maßgeschneiderte Produkte für das FIFA World Cup 2022™ Global Launch Event, fortschrittliche Technologie für ein herausragendes Erlebnis

QINGDAO, China, 12. August 2022 /PRNewswire/ -- Hisense hat sich von jeher der technologischen Innovation und der Verbraucherorientierung verschrieben und entwickelt bessere Hightech-Produkte, die der Gesellschaft zugute kommen und einen besseren Lebensstil für alle ermöglichen.

Um für ein besseres Lebensgefühl zu sorgen und den Verbrauchern auf der ganzen Welt ein perfektes FIFA-Erlebnis zu bieten, wird Hisense seine neuesten innovativen Produkte im Rahmen des Live-Streams für das Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ Global Launch Event von Hisense am 17. August um 20 Uhr (GMT+1) auf dem Hisense YouTube-Kanal und auf Hisense Twitter vorstellen.

Interaktiver Live-Stream mit den Highlights der neuen Hisense-Technologien

Hisense hat sich von jeher der Entwicklung neuer Technologien verschrieben. In der Zwischenzeit hat es durch die Zusammenarbeit mit der FIFA gemeinsam durch technologische Innovation ein immersives und unvergessliches Fußballerlebnis für Fans auf der ganzen Welt geschaffen.

Hisense hält an seinem Engagement für Technologie und seiner Mission fest, ein unvergessliches FIFA-Spielerlebnis für Fußballfans auf der ganzen Welt zu schaffen, und hat seine Technologie ständig weiterentwickelt, um ein zuverlässigeres, qualifizierteres und hochtechnologisches Produkt zu entwickeln und einen besseren Lebensstil und einwandfreie Produkte für alle zu bieten. Daher werden auf der bevorstehenden Einführungsveranstaltung maßgeschneiderte Produkte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™, vom ULED-Fernseher bis zum Laser-Fernseher, vorgestellt, die Haushaltsgeräte von Hisense ausgestellt und alle Highlights und innovativen Durchbrüche dieser Produkte per Live-Stream präsentiert.

Um das Seherlebnis der Zuschauer bei der Produkteinführung zu verbessern, hat Hisense verschiedene interaktive und ansprechende Umfragen zur Hisense-Technologie entwickelt, um die Produktfunktionen im Live-Stream besser zu demonstrieren. Hier können Verbraucher, die an den interaktiven Quizfragen teilgenommen haben und Glück haben, ein TV-Geschenk von Hisense gewinnen.

Candy Pang, stellvertretende Geschäftsführerin der Abteilung für Markenmanagement der Hisense-Gruppe, äußerte sich kurz vor dem Launch-Event: „Die maßgeschneiderten Produkte von Hisense für das FIFA World Cup 2022™ Global Launch Event zeigen das Engagement von Hisense für Fußballfans und Verbraucher auf der ganzen Welt. Durch die Stärkung unserer Technologien wollen wir allen Fußballfans und Verbrauchern mehr Lebensqualität ermöglichen und ihnen ein ultimatives, perfektes Fußball-Erlebnis bieten."

Hisense ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das konsequent Premium-Technologie eingesetzt hat, um eine bessere Gesellschaft und Zukunft für die Welt zu gestalten. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ hofft Hisense, den weltweiten Verbrauchern durch Premium-Produkte und Hisense-Technologie ein möglichst spannendes und beeindruckendes Spiel zu bieten.

