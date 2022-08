Produtos personalizados da Hisense para o evento de lançamento global da Copa do Mundo da FIFA 2022™, promovendo a tecnologia para uma experiência de alto nível

QINGDAO, China, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O desenvolvimento de produtos aprimorados e de alta tecnologia que beneficiem a sociedade e proporcionem um estilo de vida melhor para todos, com dedicação à inovação tecnológica e ao foco no consumidor, sempre foi o compromisso constante da Hisense.

Para criar experiências de vida melhores e a oferecer experiência de visualização Perfect Match FIFA aos consumidores globais, a Hisense apresentará seus mais recentes produtos inovadores no evento de lançamento global de produtos personalizados da Hisense para a Copa do Mundo FIFA 2022™, que será transmitido ao vivo nos canais da Hisense no YouTube e no Twitter, no dia 17 de agosto, às 20h (GMT+1).

Lançamento interativo com transmissão ao vivo apresentando destaques das novas tecnologias da Hisense

A Hisense sempre esteve comprometida com o desenvolvimento de novas tecnologias; além disso, unindo forças com a FIFA e por meio da inovação tecnológica, criou uma experiência de visualização de futebol imersiva e inesquecível para fãs do mundo todo.

Mantendo sua dedicação à tecnologia e seu compromisso de criar uma experiência de partida da FIFA memorável para os fãs globais de futebol, a Hisense vem constantemente aprimorando suas tecnologias para elaborar um produto mais confiável, qualificado e de alta tecnologia, que ofereça um estilo de vida superior e experiências de produtos perfeitas para todos. Portanto, no próximo evento de lançamento, serão lançados produtos personalizados para a Copa do Mundo FIFA 2022™, da TV ULED à TV a laser. Além disso, os eletrodomésticos da Hisense serão expostos, e todos os destaques e inovações revolucionárias desses produtos serão apresentados por transmissão ao vivo.

Para que o público tenha uma experiência de visualização aprimorada do lançamento dos produtos, a Hisense desenvolveu várias atividades de pesquisa interativas e envolventes sobre a tecnologia da Hisense, a fim de melhor demonstrar os recursos dos produtos na transmissão ao vivo. Os consumidores sortudos que participarem dos jogos interativos de perguntas e respostas poderão receber de presente uma TV da Hisense.

À medida que o evento de lançamento se aproxima, Candy Pang, vice-gerente geral do departamento de gestão de marca do Hisense Group, declarou: "Os produtos personalizados da Hisense para o evento global de lançamento da Copa do Mundo FIFA 2022™ mostrarão a dedicação e o compromissos da Hisense com os fãs de futebol e consumidores do mundo todo. Fortalecendo nossas tecnologias, pretendemos permitir que todos os amantes e consumidores do futebol possam aproveitar melhor a vida e lhes oferecer uma experiência de partida perfeita."

A Hisense é uma empresa global que tem utilizado de forma consistente tecnologias de ponta para moldar uma sociedade e um futuro melhores para o mundo. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™ , a Hisense espera oferecer aos consumidores globais uma partida o mais emocionante e impressionante possível por meio dos produtos e tecnologias de primeira linha da Hisense.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1875730/image_5015956_30044245.jpg

FONTE Hisense

