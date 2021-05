Hisense osiąga wyżyny wartości marki - do 2025 r, zamierza wygenerować zyski w kwocie 47 miliardów USD

Mimo że Hisense odczuła skutki pandemii, marka nie zaprzestała inwestowania w rozwój na rynkach zagranicznych. W 2020 r. Hisense wypracowała zysk z działalności zagranicznej w kwocie 7,93 miliarda USD, z czego niemal 40% stanowił zysk całkowity, a wzrost rok do roku wyniósł 18,2%. Dane za pierwszy kwartał 2021 r. wykazują, że udział Hisense w zysku z działalności zagranicznej przekroczył 42%. Zgodnie z celem przyjętej przez Hisense strategii globalizacji, firma zamierza do 2025 r. osiągnąć zysk w kwocie 47 miliardów USD, której 50% mają wygenerować rynki zagraniczne.

„Globalizacja Hisense musi być wypadkową pracy nad produktem, produkcji, budowania marki i marketingu" - powiedział Jia Shaoqian, prezes Grupy Hisense.

Hisense rozpoczęła działalność zagraniczną w 1985 r. i formalnie założyła w 1996 r. w Afryce Południowej spółkę, której celem było stworzenie pierwszej zagranicznej bazy produkcyjnej. Dziś Hisense zatrudnia w 54 spółkach z całego świata 90000 pracowników, prowadzi 16 ośrodków badań i rozwoju oraz 16 baz produkcyjnych. Hisense stopniowo rozwija proces lokalizacji i globalizacji poprzez nieprzerwane wzmacnianie marki w każdym jej aspekcie, począwszy od przełomowych technologii po tworzenie produktów w skali lokalnej.

Głównym punktem strategii globalizacji Hisense jest nabywanie renomowanych marek lokalnych, co stanowi wyzwanie dla zdolności Hisense do zarządzania międzykulturowego. Na przykład dzięki nabyciu Toshiba Visual Solutions Corporation („TVS") Hisense zapoczątkowała strategię zarządzania lokalnego. Wszystkie stanowiska kierownicze w działach zajmują pracownicy z Japonii, pozostałe stanowiska obsadzane są przez centralę, co pozytywnie wpływa na morale pracowników.

Hisense zdobyła renomę dzięki działalności na rzecz społeczności lokalnej. Projekt Parku Przemysłowego Hisense Appliance w Afryce Południowej spotkał się z aprobatą UNOSSC, ponieważ Hisense nie tylko przyspieszyła zrównoważony rozwój lokalnego przemysłu produkcyjnego, ale także stworzyła możliwości zatrudnienia, pozytywnie przyczyniła się do zaawansowania finansowego i społecznego rozwoju Afryki Południowej.

Jeśli chodzi o budowanie marki, Hisense skupia się na tworzeniu sportowego IP, wykorzystuje sport jako narzędzie rozwijania komunikacji emocjonalnej. Od 2016 r. Hisense sponsoruje najznamienitsze wydarzenia sportowe, między innymi Euro 2020 i Puchar Świata FIFA. Hisense przyspieszyła również proces globalizacji i unowocześniania marki oraz osiągnęła wzrost w udziale w rynku i wartości marki dzięki nawiązaniu współpracy ze znanym na świecie klubem piłkarskim PSG i FNATIC, organizacją zajmującą się e-sportem.

Obecnie Hisense przekształciła się z producenta telewizorów w dostawcę wielozadaniowych urządzeń wyświetlających. Oprócz obsługiwania rodzimego rynku AGD Hisense przeciera szlaki w branży inteligentnej opieki zdrowotnej, inteligentnych miast i stylu życia, co ma doprowadzić do zbudowania najbardziej zaufanej i wartościowej marki na świecie.

SOURCE Hisense