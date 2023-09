Hisense South Africa améliore sa visibilité en adoptant une nouvelle image de marque et un nouveau logo pour ses produits haut de gamme

JOHANNESBURG, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hisense South Africa, l'une des principales entreprises internationales de fabrication d'appareils électroniques grand public et d'appareils électroménagers, est heureuse de dévoiler son nouveau positionnement haut de gamme s'inscrivant dans le cadre du développement constant de son offre de produits haut de gamme. Ce nouveau positionnement reflète l'engagement de l'entreprise en faveur des technologies les plus récentes en matière d'appareils électroménagers et de téléviseurs intelligents, ainsi que sa vision d'une excellence continue pour l'avenir.

Hisense South Africa's New Logo and Commitment to Technological Leadership

Ces dernières années, Hisense South Africa est devenue synonyme d'appareils électroménagers à la pointe de la technologie. Suite à la sortie de ses derniers produits, il a été décidé que la marque devait se doter d'un nouveau look lui permettant d'affirmer son identité. L'entreprise a donc réinventé son logo et son positionnement pour refléter ses progrès dans le domaine de l'électronique grand public. La nouvelle marque et le nouveau logo représentent non seulement une affirmation des appareils électroménagers et des offres de maison intelligente de l'entreprise, mais aussi sa crédibilité et son dévouement envers la qualité, l'innovation et le design. Le nouveau logo, qui reflète les normes et l'attrait esthétique de leurs produits haut de gamme, offre une imagerie nette avec une orientation technologique épurée.

« Le nouveau logo est comme un point lumineux à l'horizon. En transperçant l'obscurité, Hisense South Africa s'efforcera de rester à la pointe des dernières avancées technologiques dans le secteur de l'électronique grand public.

Notre marque est synonyme d'innovation, de qualité et d'excellence. « En plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'électronique grand public en Afrique du Sud, dont dix passés chez Hisense, je n'ai jamais vu une marque se développer aussi rapidement et aller aussi loin en termes d'innovation en si peu de temps. Ce changement associera davantage Hisense à ces concepts dans l'esprit des consommateurs », a déclaré Luna Nortje, directrice générale adjointe et directrice des ventes de Hisense South Africa.

Les nouveaux réfrigérateurs haut de gamme de la société intègrent des capacités révolutionnaires de refroidissement et de conservation des aliments, tandis que leurs derniers ajouts aux téléviseurs intelligents comprennent des écrans ultra-haute définition avec des couleurs éclatantes et un contraste net pour une qualité d'image inégalée. Les personnes souhaitant en savoir plus sur les nouveaux appareils électroménagers haut de gamme de Hisense South Africa peuvent se rendre chez l'un des principaux détaillants distribuant ses produits dans tout le pays.

À propos de Hisense South Africa

Hisense est un leader technologique mondial qui conçoit et fabrique une large gamme de produits électroniques grand public et d'appareils électroménagers. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation, à ses 23 centres de recherche et développement (R&D) et à ses 10 000 ingénieurs et techniciens répartis dans le monde entier, Hisense a acquis la réputation de fournir des produits exceptionnels qui améliorent la vie des consommateurs dans le monde entier. Hisense South Africa est profondément investie dans la croissance et le développement de l'Afrique du Sud. Par le biais de ses investissements et de ses initiatives de création d'emplois, l'entreprise s'engage à favoriser la prospérité économique, le progrès technologique et l'autonomisation des communautés locales.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hisense.co.za .

