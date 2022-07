Hisense ULED designbewusste Großbildfernseher, die den Zuschauern unvergessliche Momente bieten

Hisense ULED-Großbildfernseher machen jeden Moment eindrucksvoll

Die ULED-Fernseher von Hisense zeichnen sich durch ein ultradünnes und großes Bildschirmdesign aus, das einen hervorragenden Sinn für künstlerisches Design und technologische Ästhetik vereint und damit ein Meisterwerk im Wohnzimmer darstellt. Die ULED-Serie ist mit der Quantum Dot Colour-Technologie ausgestattet, die eine noch bessere Helligkeit und Farbe für beste Bildqualität und ein optimales Seherlebnis bietet. Wenn zum Beispiel ein spektakuläres Kunstwerk auf einem Hisense ULED-Fernseher abgespielt wird, kann jede Acrylfarbe des Kunstwerks lebendig wiedergegeben werden, was ein ultra-immersives Erlebnis schafft und den täglichen Lebensraum künstlerischer gestaltet.

#IncredibleArtMoment, Jede schöne Szene einfangen

Seit vielen Jahren hat sich Hisense der Verbesserung der Display-Technologie für ein erstklassiges Seherlebnis verschrieben. Bis heute hat die Hisense ULED-Serie eine beträchtliche Unterstützung von den weltweiten Verbrauchern erhalten, insbesondere in Hisense's wichtigstem und größtem Markt - Nordamerika, mit einem Gesamtverkaufsvolumen der Hisense ULED-TV-Serie von über 34% YOY Wachstum in Nordamerika in der ersten Hälfte des Jahres 2022.

Damit mehr potenzielle Verbraucher weltweit die brillante Bildqualität von ULED erleben können, startete Hisense eine Social-Media-Kampagne - #IncredibleArtMoment und ermutigte die Verbraucher, jeden schönen und farbenfrohen Moment der Welt zu finden und festzuhalten, um die neueste Serie von ULED-TVs zu gewinnen.

Seit dem Start der Kampagne hat Hisense mehr als 4.000 Teilnahmen von Verbrauchern erhalten und 65.000 Erwähnungen weltweit erreicht, wodurch das Unternehmen die Liebe und Unterstützung vieler internationaler Verbraucher gewonnen hat.

Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ hat es sich Hisense zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern weltweit das perfekte FIFA-Spielerlebnis zu bieten. Im August 2022 wird Hisense seine neuesten innovativen Produkte, einschließlich der neuesten ULED-Serie, auf dem „Hisense FIFA World Cup Qatar 2022™ Global Launch Event" vorstellen, um den Verbrauchern mit Hilfe der Hisense-Technologie ein beeindruckendes Spielerlebnis zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861860/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861861/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861862/image3.jpg

