La TV grand écran Hisense ULED au design soigné fait vivre aux téléspectateurs des moments exceptionnels

Ainsi, pour apporter aux consommateurs un style de vie et une expérience télévisuelle encore plus perfectionnés, la série de téléviseurs ULED de Hisense, qui allie technologie et design, propose aux consommateurs un téléviseur haut de gamme et artistique qui surpasse l'imagination.

Les téléviseurs grand écran ULED de Hisense rendent chaque moment exceptionnel

Les téléviseurs ULED de Hisense sont dotés d'un grand écran ultrafin qui présente un remarquable sens du design artistique et de l'esthétique technologique, ce qui en fait un chef-d'œuvre pour votre salon. La série ULED est équipée de la technologie Quantum Dot Colour, qui permet d'obtenir une luminosité et des couleurs encore meilleures pour une qualité d'image et une expérience visuelle supérieures. Par exemple, lorsque vous visionnez une magnifique œuvre d'art sur un téléviseur ULED de Hisense, chaque couleur acrylique de l'œuvre d'art peut être rendue de manière éclatante, créant ainsi une expérience totalement immersive et ajoutant une touche artistique à l'espace de vie quotidien.

#IncredibleArtMoment, immortaliser chaque instant de beauté

Depuis de nombreuses années, Hisense se consacre à l'amélioration de la technologie de diffusion pour une expérience visuelle de qualité supérieure. À ce jour, la série Hisense ULED a reçu un accueil très favorable de la part des consommateurs du monde entier, en particulier sur le plus grand marché de Hisense, l'Amérique du Nord, avec un volume total de ventes de la série de téléviseurs Hisense ULED dépassant 34 % de croissance annuelle en Amérique du Nord au cours du premier semestre 2022.

Afin de faire découvrir à davantage de consommateurs potentiels dans le monde entier la qualité d'image exceptionnelle des téléviseurs ULED, Hisense a lancé la campagne #IncredibleArtMoment sur les réseaux sociaux et a encouragé les consommateurs à immortaliser chaque instant de beauté et de couleur du monde pour une chance de remporter la dernière série de téléviseurs ULED.

Depuis son lancement, plus de 4 000 consommateurs ont participé à cette campagne et Hisense a été mentionné 65 000 fois à travers le monde, ce qui lui a valu les éloges et le soutien de nombreux consommateurs internationaux.

En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, Hisense souhaite permettre à ses consommateurs du monde entier de visionner les matchs dans les meilleures conditions. Ainsi, en août 2022, Hisense présentera ses derniers produits innovants, y compris la toute nouvelle série ULED, lors de son événement de lancement mondial dans le cadre de la Coupe du monde, afin de faire vivre aux consommateurs une expérience immersive des matchs grâce à la technologie Hisense.

