Predbežná registrácia sa začína 3. novembra

Spustenie v 170 krajinách s technológiou blockchain implementovanou v hrách

Vytvorenie systému ekonomiky medzi hrami pomocou tokenov riadenia a herných tokenov

SOUL, Južná Kórea, 3. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Wemade dnes spúšťa predbežnú registráciu pre svoj hit MMORPG MIR M pre mobilné zariadenia: Vanguard and Vagabond (MIR M).

V rámci hry MIR M bola pridaná do pôvodnej IP hry The Legend of Mir 2 modernizovaná podoba a je pokračovaním hry MIR4, najpopulárnejšej blockchainovej hry na svete. Hra bola uvedená na trh v júni v Kórei a umiestnila sa v rebríčkoch Top Games a Top Grossing v Google Play a Apple App Store.

Nadviazala na 8-mriežkové a štvrtinové zobrazenie pôvodnej hry a využila pokročilú technológiu na použitie vysokokvalitnej grafiky.

Nový rastový systém s názvom Mandala oslobodzuje hráčov od konvenčného hrania zameraného na boj/rast a umožňuje novú úroveň hrania MMORPG.

MIR M Global bude mať podnázov „MIR M: Vanguard and Vagabond". Hráči si môžu vybrať, či budú stáť v prvej línii, budú bojovou postavou, ktorá sa zameriava na moc a politiku, alebo tulákom, ktorý sa sústredí na dobrodružstvá vo väzniciach, zber, ťažbu a rybolov.

Hra MIR M Global bude uvedená na trh v 170 krajinách okrem Kórey a Číny. Globálna verzia bude využívať DOGMA, token riadenia, a DRONE, herný token, a vytvorí systém ekonomiky medzi hrami pomocou HYDRA.

Odkaz na predbežnú registráciu do MIR M https://mirmglobal.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1937183/MIR_M_Pre_registration.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1937182/MirM_vanguard_vagabond_Logo.jpg

